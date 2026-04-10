～科学と社会をつなぐ対話・共創活動～ サイエンスアゴラ連携企画 募集！
国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）社会技術研究開発センター（RISTEX）では、科学技術と社会の未来を考える対話・協働（共創）活動「サイエンスアゴラ連携企画」（2026年度）の企画募集を2026年4月10日より開始しました。
https://www.jst.go.jp/ristex/variety/co-creation/renkei/index.html
RISTEXでは、社会との対話・協働による共創を推進しています。これまで、立場を越えて対話するオープンフォーラム「サイエンスアゴラ」を毎年東京で開催するとともに、全国の大学・研究機関等と連携し、地域での対話の場を創出してきました。
2026年度は、さらに多様なステークホルダーが対話・協働し、シンポジウム、フォーラム、サイエンスカフェ、ワークショップ等の双方向コミュニケーションを通じて社会実装につなげる企画を広く募集します。応募可能な機関・応募者は、日本国内の大学・研究機関およびその機関に所属する研究者やURA等です。初めての方の積極的なご応募もお待ちしております。
【募集期間】2026年4月10日（金）～2026年9月30日（水）（予定）
※応募状況により早期に締め切る可能性がございます。
※同一機関からの採択は募集期間中（年度内）1件のみ
【応募対象】日本国内の大学・研究機関およびその機関に所属する研究者、URA等
※NPO等団体・民間企業からの応募は不可
（ただし、大学等と連携し大学・研究者等からの応募は可）
【実施期間】2026年7月中旬～2026年12月末（予定）
※提案書はイベント開催時期の概ね３か月前までにご提出ください。
【費用負担額】1企画（1件）あたり上限150万円（税込）まで
※イベント規模・企画内容に応じてJST費用負担の範囲内でご検討ください。
【採択予定件数】5～7件程度
【応募方法】募集要項をご確認のうえ、所定の提案書用紙に必要事項を記入し、以下の応募サイトよりご提出ください。
https://form2.jst.go.jp/s/co-creationrenkei2026
提案書を受理した後、概ね３営業日以内を目安に提案書受理の連絡を主たる担当者へメールいたします（審査結果は委員会後に通知します）
---「サイエンスアゴラ連携企画」とは------------------
地域課題解決に向けた共創を推進し、誰もが参加できる対話の場を創出。対話を通じて、自律的で持続的な地域社会の発展に貢献することを目指し、全国各地の大学等と共催でさまざまな企画を開催しています。
https://www.jst.go.jp/ristex/variety/co-creation/renkei/index.html
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【問い合わせ先】
国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）
社会技術研究開発センター 企画運営室 社会連携グループ
サイエンスアゴラ連携企画担当
E-mail：katsudo@jst.go.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346518/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346518/images/bodyimage2】
配信元企業：国立研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター
https://www.jst.go.jp/ristex/variety/co-creation/renkei/index.html
RISTEXでは、社会との対話・協働による共創を推進しています。これまで、立場を越えて対話するオープンフォーラム「サイエンスアゴラ」を毎年東京で開催するとともに、全国の大学・研究機関等と連携し、地域での対話の場を創出してきました。
2026年度は、さらに多様なステークホルダーが対話・協働し、シンポジウム、フォーラム、サイエンスカフェ、ワークショップ等の双方向コミュニケーションを通じて社会実装につなげる企画を広く募集します。応募可能な機関・応募者は、日本国内の大学・研究機関およびその機関に所属する研究者やURA等です。初めての方の積極的なご応募もお待ちしております。
【募集期間】2026年4月10日（金）～2026年9月30日（水）（予定）
※応募状況により早期に締め切る可能性がございます。
※同一機関からの採択は募集期間中（年度内）1件のみ
【応募対象】日本国内の大学・研究機関およびその機関に所属する研究者、URA等
※NPO等団体・民間企業からの応募は不可
（ただし、大学等と連携し大学・研究者等からの応募は可）
【実施期間】2026年7月中旬～2026年12月末（予定）
※提案書はイベント開催時期の概ね３か月前までにご提出ください。
【費用負担額】1企画（1件）あたり上限150万円（税込）まで
※イベント規模・企画内容に応じてJST費用負担の範囲内でご検討ください。
【採択予定件数】5～7件程度
【応募方法】募集要項をご確認のうえ、所定の提案書用紙に必要事項を記入し、以下の応募サイトよりご提出ください。
https://form2.jst.go.jp/s/co-creationrenkei2026
提案書を受理した後、概ね３営業日以内を目安に提案書受理の連絡を主たる担当者へメールいたします（審査結果は委員会後に通知します）
---「サイエンスアゴラ連携企画」とは------------------
地域課題解決に向けた共創を推進し、誰もが参加できる対話の場を創出。対話を通じて、自律的で持続的な地域社会の発展に貢献することを目指し、全国各地の大学等と共催でさまざまな企画を開催しています。
https://www.jst.go.jp/ristex/variety/co-creation/renkei/index.html
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【問い合わせ先】
国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）
社会技術研究開発センター 企画運営室 社会連携グループ
サイエンスアゴラ連携企画担当
E-mail：katsudo@jst.go.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346518/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346518/images/bodyimage2】
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