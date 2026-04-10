オンキヨー株式会社 振動を用いた交通量調査に関する特許権を取得 ～AI解析と高感度振動センサーで、車両検出精度を大幅向上～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、振動を用いた交通量調査に関する発明である「移動体検出システム、及び、移動体検出方法」について、特許権（特許第7839383号）を2026年3月25日に取得しましたのでお知らせいたします。
当社は、1946年の前身企業の創業以来、ホームオーディオ製品で培った音響・振動技術を中核に、さまざまな分野へ技術を応用してまいりました。その一つとして開発した交通量計測機「オトトルクン」は、高感度振動センサーとAI解析を組み合わせ、通過車両の種別と台数を高精度（精度95％）で計測できる製品です。
【発明の概要】
今回取得した特許権に関する発明は、AIによる車両検出処理において、車長の長い車両が通過する際に発生しやすい“誤検出”を抑制し、検出精度を向上させる技術です。この発明により、交通量調査におけるデータの信頼性向上が期待されます。
● 発明の名称：移動体検出システム、及び、移動体検出方法
● 権利者：オンキヨー株式会社
● 出願日：2022年1月8日
● 出願番号：特願2022-001969
● 登録日：2026年3月25日
● 特許番号：特許第7839383号
当社は、今後も研究開発を推進し、発明の特許出願および知的財産の拡充に努めてまいります。
【関連リンク】
交通量計測機「オトトルクン」 https://www.onkyo.net/ototorukun
【当社について】
当社は、「音で世界をかえる」のスローガンのもと、開発事業とマーケティング事業を行っています。
開発事業では、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーの開発において培ってきた「音」「振動」の技術をベースに、医療・食品・産業・インフラ分野において研究開発を行い、その成果をお客様に提供しています。
マーケティング事業では、アニメ・VTuber等とのコラボレーション製品の企画・販売、店舗・ECサイトの運営等を行っております。
当社は、開発事業部門・マーケティング事業部門一丸となって、Onkyoブランドの認知度を上げるマーケティングを行っています。当社事業の今後の展開に、ご期待下さい。
配信元企業：オンキヨー株式会社
当社は、1946年の前身企業の創業以来、ホームオーディオ製品で培った音響・振動技術を中核に、さまざまな分野へ技術を応用してまいりました。その一つとして開発した交通量計測機「オトトルクン」は、高感度振動センサーとAI解析を組み合わせ、通過車両の種別と台数を高精度（精度95％）で計測できる製品です。
【発明の概要】
今回取得した特許権に関する発明は、AIによる車両検出処理において、車長の長い車両が通過する際に発生しやすい“誤検出”を抑制し、検出精度を向上させる技術です。この発明により、交通量調査におけるデータの信頼性向上が期待されます。
● 発明の名称：移動体検出システム、及び、移動体検出方法
● 権利者：オンキヨー株式会社
● 出願日：2022年1月8日
● 出願番号：特願2022-001969
● 登録日：2026年3月25日
● 特許番号：特許第7839383号
当社は、今後も研究開発を推進し、発明の特許出願および知的財産の拡充に努めてまいります。
【関連リンク】
交通量計測機「オトトルクン」 https://www.onkyo.net/ototorukun
【当社について】
当社は、「音で世界をかえる」のスローガンのもと、開発事業とマーケティング事業を行っています。
開発事業では、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーの開発において培ってきた「音」「振動」の技術をベースに、医療・食品・産業・インフラ分野において研究開発を行い、その成果をお客様に提供しています。
マーケティング事業では、アニメ・VTuber等とのコラボレーション製品の企画・販売、店舗・ECサイトの運営等を行っております。
当社は、開発事業部門・マーケティング事業部門一丸となって、Onkyoブランドの認知度を上げるマーケティングを行っています。当社事業の今後の展開に、ご期待下さい。
配信元企業：オンキヨー株式会社
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