オンキヨー株式会社 振動を用いた交通量調査に関する特許権を取得 ～AI解析と高感度振動センサーで、車両検出精度を大幅向上～

オンキヨー株式会社 振動を用いた交通量調査に関する特許権を取得 ～AI解析と高感度振動センサーで、車両検出精度を大幅向上～