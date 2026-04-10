【最新予測】SMDサーミスタ市場規模は2032年までに488百万米ドルへ、CAGR6.1%で拡大（QYResearch）
SMDサーミスタとは
SMDサーミスタ（Surface Mount Device Thermistor）は、温度変化に応じて抵抗値が変化する電子部品であり、小型・高精度・高速応答性を特徴とする。2025年の世界生産量は約1,982億個（約19,820.69百万個）に達し、平均価格は1,000個あたり約15.32米ドルと推計されている。
特にNTC型サーミスタが最大の市場セグメントを形成しており、温度補正および制御用途で広く採用されている。近年6か月の技術トレンドとしては、超小型パッケージ化、広温度レンジ対応、高速熱応答材料の採用が進展しており、車載電子や産業機器における精度要件の高度化に対応している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346600/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346600/images/bodyimage2】
図. SMDサーミスタの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「SMDサーミスタ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、SMDサーミスタの世界市場は、2025年に304百万米ドルと推定され、2026年には343百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.1%で推移し、2032年には488百万米ドルに拡大すると見込まれています。
【需要拡大要因】電動化・スマート化による温度制御需要の増加
SMDサーミスタ市場の拡大は、スマート家電、自動車電子、新エネルギー、環境制御システムの急速な発展によって強く牽引されている。特に温度制御精度への要求が高まる中で、本製品の重要性は年々増加している。
代表的な応用例として、新エネルギー車（NEV）のバッテリーマネジメントシステム（BMS）が挙げられる。バッテリーの熱暴走防止および効率最適化の観点から、SMDサーミスタは不可欠なセンシングデバイスとなっている。近年6か月では、EVメーカーによる高精度温度センサーの採用拡大が確認されており、特にアジア市場での需要増加が顕著である。
【応用領域の拡大】IoT・5Gがもたらす新用途創出
SMDサーミスタは、従来の家電・産業機器用途に加え、スマートホーム、医療機器、航空宇宙、防衛分野へと応用範囲を拡大している。特にIoTおよび5G通信技術の普及により、分散型デバイスにおける温度管理の重要性が高まっている。
スマートホーム分野では、空調・給湯・エネルギー管理システムにおける精密温度制御が進展し、SMDサーミスタの搭載率が上昇している。またウェアラブルデバイスでは、皮膚温測定や健康モニタリング用途としての需要が拡大している。
【政策環境とサプライチェーン】産業支援と競争構造
各国政府の政策はSMDサーミスタ市場の成長を後押ししている。環境規制の強化は省エネ機器への需要を拡大し、新エネルギー車やスマートホーム関連政策は市場の構造的成長を支えている。
一方、2025年の米国関税政策の変動は、電子部品サプライチェーンにおけるコスト構造と供給安定性に影響を与える可能性がある。近年6か月では、企業が中国・東南アジア・メキシコへ生産拠点を分散する動きが進んでおり、サプライチェーンの再構築が加速している。
【競争環境】グローバル大手とアジア系メーカーの競争
SMDサーミスタ市場は、多国籍企業とアジア系メーカーが混在する競争構造を形成している。主要企業にはMurata、TDK Corporation、TE Connectivity、Panasonic、Vishay、Semitec Corporationなどが含まれる。さらに中国企業であるGuangdong Fenghua Advanced TechnologyやNanjing Shiheng Electronicsなども市場シェアを拡大している。
SMDサーミスタ（Surface Mount Device Thermistor）は、温度変化に応じて抵抗値が変化する電子部品であり、小型・高精度・高速応答性を特徴とする。2025年の世界生産量は約1,982億個（約19,820.69百万個）に達し、平均価格は1,000個あたり約15.32米ドルと推計されている。
特にNTC型サーミスタが最大の市場セグメントを形成しており、温度補正および制御用途で広く採用されている。近年6か月の技術トレンドとしては、超小型パッケージ化、広温度レンジ対応、高速熱応答材料の採用が進展しており、車載電子や産業機器における精度要件の高度化に対応している。
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図. SMDサーミスタの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「SMDサーミスタ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、SMDサーミスタの世界市場は、2025年に304百万米ドルと推定され、2026年には343百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.1%で推移し、2032年には488百万米ドルに拡大すると見込まれています。
【需要拡大要因】電動化・スマート化による温度制御需要の増加
SMDサーミスタ市場の拡大は、スマート家電、自動車電子、新エネルギー、環境制御システムの急速な発展によって強く牽引されている。特に温度制御精度への要求が高まる中で、本製品の重要性は年々増加している。
代表的な応用例として、新エネルギー車（NEV）のバッテリーマネジメントシステム（BMS）が挙げられる。バッテリーの熱暴走防止および効率最適化の観点から、SMDサーミスタは不可欠なセンシングデバイスとなっている。近年6か月では、EVメーカーによる高精度温度センサーの採用拡大が確認されており、特にアジア市場での需要増加が顕著である。
【応用領域の拡大】IoT・5Gがもたらす新用途創出
SMDサーミスタは、従来の家電・産業機器用途に加え、スマートホーム、医療機器、航空宇宙、防衛分野へと応用範囲を拡大している。特にIoTおよび5G通信技術の普及により、分散型デバイスにおける温度管理の重要性が高まっている。
スマートホーム分野では、空調・給湯・エネルギー管理システムにおける精密温度制御が進展し、SMDサーミスタの搭載率が上昇している。またウェアラブルデバイスでは、皮膚温測定や健康モニタリング用途としての需要が拡大している。
【政策環境とサプライチェーン】産業支援と競争構造
各国政府の政策はSMDサーミスタ市場の成長を後押ししている。環境規制の強化は省エネ機器への需要を拡大し、新エネルギー車やスマートホーム関連政策は市場の構造的成長を支えている。
一方、2025年の米国関税政策の変動は、電子部品サプライチェーンにおけるコスト構造と供給安定性に影響を与える可能性がある。近年6か月では、企業が中国・東南アジア・メキシコへ生産拠点を分散する動きが進んでおり、サプライチェーンの再構築が加速している。
【競争環境】グローバル大手とアジア系メーカーの競争
SMDサーミスタ市場は、多国籍企業とアジア系メーカーが混在する競争構造を形成している。主要企業にはMurata、TDK Corporation、TE Connectivity、Panasonic、Vishay、Semitec Corporationなどが含まれる。さらに中国企業であるGuangdong Fenghua Advanced TechnologyやNanjing Shiheng Electronicsなども市場シェアを拡大している。