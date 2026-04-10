馬を愛する人に捧げるフォトブック！ 詩人が全国各地を旅して出会った、貴重な在来馬たちの記録『在来馬８種めぐり』4月10日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、企画・編集を行なった書籍『在来馬８種めぐり』を、ポエムピース株式会社（所在地：東京都杉並区高円寺）より2026年4月10日に発売いたします。
本書は、道産子や木曽馬、対州馬といった日本の在来種だけを集めた写真集。
小柄で丈夫なのが特徴の在来馬たちは、古くから農耕や物資の運搬を支え、それぞれの地域で人と暮らしを共にしてきました。
現在は、実用的な役目を担うことは減り、牧場などでのびのびと過ごしている彼ら。
ページをめくると、草の上でくつろいだり、自然の中を駆けたりする様子を見ることができます。
親しみやすく、どこか堅実な印象を受けるその姿には、サラブレッドのドラマチックさとはまた違った美しさが宿っているようです。
著者が巡った施設名も記載されているため、写真集として眺めるのはもちろんのこと、在来馬と出会えるスポットのガイドブックとしてもご活用いただけます。
ぜひ、本書をきっかけにあなたのイチオシの馬を見つけてみてください。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/36389/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346595/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346595/images/bodyimage2】
道産子から与那国馬まで在来馬全8種。
日本各地に暮らす馬たちの個性あふれる姿を一挙紹介！
在来馬とは、古くから日本で飼養されてきた日本固有の馬のこと。
明治時代からは西洋の馬との交配が進んだため、その数は激減し、今ではわずか8品種のみが残っています。
本書は、音声詩人として多方面で活躍し、馬をこよなく愛する佐藤円さんが、自ら旅をして撮影した在来馬全8種の貴重な記録です。
馬たちののびのびとした姿はもちろんのこと、著者が巧みな手綱さばきで馬を駆るショットも収録！
自然の中で馬と過ごす幸せな時間が、紙面から溢れ出します。
個性豊かな在来馬の愛らしさやたくましさを1冊で楽しめる、まさに馬好きたちが待ち望んでいた希少なフォトブックです！
【著者プロフィール】
佐藤 円（さとう まどか）
1970年仙台市生まれ。宮城県第二女子高等学校、日本大学芸術学部放送学科卒業。
1992年「赤ちゃんの歌」歌詞募集において厚生大臣賞、日本大学優秀賞芸術文化部門受賞。
現在はfmいずみ、エフエムいわぬまのレギュラー番組「さとうの気持ち」を担当。
著書に『さとうのつめあわせ』シリーズ、『アダンの思い』『カイゴノカクゴ』（ポエムピース）など。
【書籍概要】
書名：在来馬８種めぐり
著者：佐藤 円
発売日：2026年4月10日
価格：1760円（税込）
体裁：A5判 64ページ ソフトカバー オールカラー
ISBN：978-4-908827-99-0
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4908827990
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
本書は、道産子や木曽馬、対州馬といった日本の在来種だけを集めた写真集。
小柄で丈夫なのが特徴の在来馬たちは、古くから農耕や物資の運搬を支え、それぞれの地域で人と暮らしを共にしてきました。
現在は、実用的な役目を担うことは減り、牧場などでのびのびと過ごしている彼ら。
ページをめくると、草の上でくつろいだり、自然の中を駆けたりする様子を見ることができます。
親しみやすく、どこか堅実な印象を受けるその姿には、サラブレッドのドラマチックさとはまた違った美しさが宿っているようです。
著者が巡った施設名も記載されているため、写真集として眺めるのはもちろんのこと、在来馬と出会えるスポットのガイドブックとしてもご活用いただけます。
ぜひ、本書をきっかけにあなたのイチオシの馬を見つけてみてください。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/36389/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346595/images/bodyimage2】
道産子から与那国馬まで在来馬全8種。
日本各地に暮らす馬たちの個性あふれる姿を一挙紹介！
在来馬とは、古くから日本で飼養されてきた日本固有の馬のこと。
明治時代からは西洋の馬との交配が進んだため、その数は激減し、今ではわずか8品種のみが残っています。
本書は、音声詩人として多方面で活躍し、馬をこよなく愛する佐藤円さんが、自ら旅をして撮影した在来馬全8種の貴重な記録です。
馬たちののびのびとした姿はもちろんのこと、著者が巧みな手綱さばきで馬を駆るショットも収録！
自然の中で馬と過ごす幸せな時間が、紙面から溢れ出します。
個性豊かな在来馬の愛らしさやたくましさを1冊で楽しめる、まさに馬好きたちが待ち望んでいた希少なフォトブックです！
【著者プロフィール】
佐藤 円（さとう まどか）
1970年仙台市生まれ。宮城県第二女子高等学校、日本大学芸術学部放送学科卒業。
1992年「赤ちゃんの歌」歌詞募集において厚生大臣賞、日本大学優秀賞芸術文化部門受賞。
現在はfmいずみ、エフエムいわぬまのレギュラー番組「さとうの気持ち」を担当。
著書に『さとうのつめあわせ』シリーズ、『アダンの思い』『カイゴノカクゴ』（ポエムピース）など。
【書籍概要】
書名：在来馬８種めぐり
著者：佐藤 円
発売日：2026年4月10日
価格：1760円（税込）
体裁：A5判 64ページ ソフトカバー オールカラー
ISBN：978-4-908827-99-0
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4908827990
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
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