馬を愛する人に捧げるフォトブック！ 詩人が全国各地を旅して出会った、貴重な在来馬たちの記録『在来馬８種めぐり』4月10日発売

馬を愛する人に捧げるフォトブック！ 詩人が全国各地を旅して出会った、貴重な在来馬たちの記録『在来馬８種めぐり』4月10日発売