植物水ポテンシャル測定装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（実験室用、現場用）・分析レポートを発表
2026年4月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「植物水ポテンシャル測定装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、植物水ポテンシャル測定装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、植物水分ポテンシャル測定器市場の現状と将来予測について、定量および定性の両面から包括的に分析したものです。
2024年の世界市場規模は222百万と評価され、2031年には317百万へ拡大し、年平均成長率は5.3%と見込まれています。農業技術の高度化や植物生理研究の進展により、市場は着実な成長を続けています。
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市場概要
植物水分ポテンシャル測定器は、植物の葉における水分状態を測定するための装置です。磁気圧力センサーとブリッジ回路を用いて葉の膨圧変化をリアルタイムで測定し、水分ストレスの状態を把握することが可能です。水分不足が継続すると測定値が変化する特性を持ち、農業や研究分野において重要な指標として活用されています。近年では精密農業や環境モニタリングの需要増加に伴い、その重要性が高まっています。
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市場構造とセグメンテーション
本市場はタイプ別および用途別に分類されています。
タイプ別では実験室用と現場用に分かれ、それぞれ研究用途と農業現場での利用に対応しています。用途別では植物研究機関、農場などに分類され、用途に応じた需要が存在します。各セグメントの成長性を分析することで、企業は効果的な市場戦略を構築することが可能です。
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主要企業と競争環境
市場にはYara、Delta-T、METER、MRC、Edaphic Scientific Pty Ltd、Scient-act、Aozuo Ecologyなどの企業が参入しています。これら企業は測定精度、製品信頼性、技術力を軸に競争を展開しています。
特にデータの正確性や長期的な安定性、操作性の向上が競争優位性の重要な要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類されます。北米および欧州では研究開発投資の拡大により安定した需要が存在しています。アジア太平洋地域では農業の高度化やスマート農業の導入により市場拡大が期待されています。各地域の農業政策や研究体制が市場動向に影響を与えています。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、精密農業の普及、植物生理研究の進展、水資源管理の重要性の高まりが挙げられます。
一方で、装置コストや導入の専門性、技術的な理解の必要性が課題となっています。今後はデータ活用の高度化やセンサー技術の進展により、より広範な用途への展開が期待されています。
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サプライチェーンと流通構造
本市場では原材料供給から製造、販売に至るまでの産業チェーンが重要な役割を担っています。
サプライヤーとの連携や効率的な流通体制の構築が企業の競争力に直結します。また、顧客ニーズに応じた製品提供や技術サポートの充実も求められています。本レポートは市場の将来性を示すとともに、企業が持続的に成長するための戦略的指針を提供しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「植物水ポテンシャル測定装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、植物水ポテンシャル測定装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、植物水分ポテンシャル測定器市場の現状と将来予測について、定量および定性の両面から包括的に分析したものです。
2024年の世界市場規模は222百万と評価され、2031年には317百万へ拡大し、年平均成長率は5.3%と見込まれています。農業技術の高度化や植物生理研究の進展により、市場は着実な成長を続けています。
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市場概要
植物水分ポテンシャル測定器は、植物の葉における水分状態を測定するための装置です。磁気圧力センサーとブリッジ回路を用いて葉の膨圧変化をリアルタイムで測定し、水分ストレスの状態を把握することが可能です。水分不足が継続すると測定値が変化する特性を持ち、農業や研究分野において重要な指標として活用されています。近年では精密農業や環境モニタリングの需要増加に伴い、その重要性が高まっています。
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市場構造とセグメンテーション
本市場はタイプ別および用途別に分類されています。
タイプ別では実験室用と現場用に分かれ、それぞれ研究用途と農業現場での利用に対応しています。用途別では植物研究機関、農場などに分類され、用途に応じた需要が存在します。各セグメントの成長性を分析することで、企業は効果的な市場戦略を構築することが可能です。
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主要企業と競争環境
市場にはYara、Delta-T、METER、MRC、Edaphic Scientific Pty Ltd、Scient-act、Aozuo Ecologyなどの企業が参入しています。これら企業は測定精度、製品信頼性、技術力を軸に競争を展開しています。
特にデータの正確性や長期的な安定性、操作性の向上が競争優位性の重要な要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類されます。北米および欧州では研究開発投資の拡大により安定した需要が存在しています。アジア太平洋地域では農業の高度化やスマート農業の導入により市場拡大が期待されています。各地域の農業政策や研究体制が市場動向に影響を与えています。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、精密農業の普及、植物生理研究の進展、水資源管理の重要性の高まりが挙げられます。
一方で、装置コストや導入の専門性、技術的な理解の必要性が課題となっています。今後はデータ活用の高度化やセンサー技術の進展により、より広範な用途への展開が期待されています。
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サプライチェーンと流通構造
本市場では原材料供給から製造、販売に至るまでの産業チェーンが重要な役割を担っています。
サプライヤーとの連携や効率的な流通体制の構築が企業の競争力に直結します。また、顧客ニーズに応じた製品提供や技術サポートの充実も求められています。本レポートは市場の将来性を示すとともに、企業が持続的に成長するための戦略的指針を提供しています。