『魁!!男塾』日本全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にてランダムブロマイド第4弾が販売開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、4月10日（金）より、日本全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に、気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にて、『魁!!男塾』のイラストを使用したランダムブロマイド第4弾が販売開始したことをご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346479/images/bodyimage1】
それぞれの登場人物の生き様やセリフも印象的なあの伝説のバトル漫画『魁!!男塾』の迫力あるイラストを使用したランダムブロマイドが、日本全国コンビニエンスストアを中心とした約58,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始いたしました。
第4弾は男塾の塾長、江田島平八のイラストや名場面を集めた全10種！ ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「魁!!男塾」
販売方法：ランダム式(全10種)
販売価格：写真L判 300円、写真2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2026/4/10(金)～2026/10/9(金)
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/sakigake-otokojuku
■魁!!男塾
【X】https://x.com/miyashita_akira
(C)AKIRA MIYASHITA/SHUEISHA
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 井上 華奈
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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それぞれの登場人物の生き様やセリフも印象的なあの伝説のバトル漫画『魁!!男塾』の迫力あるイラストを使用したランダムブロマイドが、日本全国コンビニエンスストアを中心とした約58,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始いたしました。
第4弾は男塾の塾長、江田島平八のイラストや名場面を集めた全10種！ ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「魁!!男塾」
販売方法：ランダム式(全10種)
販売価格：写真L判 300円、写真2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2026/4/10(金)～2026/10/9(金)
【詳細はこちら】
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■魁!!男塾
【X】https://x.com/miyashita_akira
(C)AKIRA MIYASHITA/SHUEISHA
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広報担当 井上 華奈
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
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