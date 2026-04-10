【開催概要】

在日インドネシア留学生協会 石川支部（PPI Ishikawa）は、インドネシアの多彩な文化を体験できる国際文化フェスティバル 「Bhinneka Nusantara Vol. 2：One Nation, A Million Charms」を、2026年5月9日（土）に金沢工業大学扇が丘キャンパス23号館１階パフォーミングスタジオにて開催します。

本イベントは、舞踊・音楽公演、体験型ワークショップ、文化展示、インドネシア料理の提供などを通じ、石川県民と留学生、地域コミュニティ、在日インドネシア人との文化交流を促進するものです。前回も盛況だった文化祭の第2回目として、さらに内容を拡充し開催します。

※実行委員会の総責任者を金沢工業大学バイオ・化学部 生命・応用バイオ学科のAmanda Rosario Josephine Gabriella Anribaliさん、実行委員長を金沢工業大学建築学部 建築学科のGiovanna Luisa De Sousa Motaさんが務めます。

【イベントポスター】

以下のWEBサイトからご覧ください。

https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitnews/2026/Bhinneka_Nusantara_Poster.png

背景：テーマ「One Nation, A Million Charms」について

インドネシアは大小17,000以上の島々、300以上の民族、700以上の言語を持つ多様性国家です。 本イベントのテーマ 「One Nation, A Million Charms」 は、「無数の文化が一つの国を形づくるというインドネシアの魅力」を表現したものです。石川県は多くの大学が存在し、多文化交流が盛んな地域であり、国際文化理解の場として最適です。PPI Ishikawa は「文化を通じた持続的で包摂的な友好関係の構築」を目的に、本イベントを文化外交の場として実施します。

イベントの特徴（メインイベント内容）

来場者は“観るだけでなく参加する”ことを重視した体験型フェスティバルです。

１｜スタンプラリー「群島パスポート」

会場各所に設置された“インドネシア諸島を巡るエリア”を周遊。 スタンプ5個を集めると、インドネシア関連グッズが当たる抽選に参加できます。

２｜タレントステージ（ゾーン1）

石川県在住インドネシア人学生による、

歌唱、伝統舞踊、伝統音楽器演奏、コンテンポラリーパフォーマンスなど、多様なステージを披露。

若い世代の創造性と才能を発信する場としても位置づけられています。

３｜体験型ワークショップ（ゾーン2）

少人数制（5-7名）でインストラクターが丁寧に指導します。

ワークショップ ／体験内容

・コーヒー＆紅茶・軽食テイスティング／インドネシアの伝統飲料を味わい、健康効果や文化的背景を学ぶ

・バティック制作／ろう描き（チャントィン）を用いた伝統染色技法を体験、作品は持ち帰り可能

・アンクルン演奏／西ジャワの竹製楽器で簡単な楽曲演奏を体験

４｜群島文化エクスプロレーション展示（ゾーン3）

インフォグラフィックポスター展示、伝統衣装の試着と撮影、チョンクラック、ベケルなどの伝統遊び体験

インドネシア文化を“見て学び、触れて楽しむ”展示エリアです。

５｜インドネシア・グルメ&バザール（ゾーン4）

インドネシアならではの料理、飲み物、クラフトを提供。 来場者が「気軽にインドネシアを味わえる」人気のゾーンです。

６｜フラッシュモブ・ダンス（ゾーン5）

イベントのクライマックスとして、来場者・出演者・運営メンバーが一体となる大規模なダンスセッションを実施。 民謡メドレーに合わせたシンプルな振り付けで、誰でも参加できます。

開催前イベント「Road to Bhinneka Nusantara」

2026年3月～4月（オンライン）

本祭の周知を目的としたコンペティションを実施。

インフォグラフィックポスター、オンラインカラオケ、日本語短編小説「私はインドネシアの子どもであることを誇りに思う」

受賞作品は本祭当日に展示されます。

※当プレイベントの受付は3月31日に終了しています。

開催情

・開催日：2026年5月9日（土）

・会場：金沢工業大学 23号館パフォーミングスタジオ（石川県野々市市扇が丘7-1）

以下の扇が丘キャンパスマップ【D】の建物

https://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/ogigaoka.html

・対象：地域住民、留学生、在日インドネシアコミュニティ、日本の若者など

・想定来場者数：150名

・参加費：無料（予定）

・主催：在日インドネシア留学生協会 石川支部（PPI Ishikawa）

・後援：学校法人金沢工業大学 国際教育交流センター

取材のご案内

本イベントはメディア取材を歓迎いたします。

出演者・運営メンバーへのインタビュー、ワークショップ内の撮影などにも対応可能です。