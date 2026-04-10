次世代のWEB小説プラットフォーム「ネオページ」を運営する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区 代表取締役：Evan Luo）は、2026年4月10日（金）、好評を博した第1回に続き、第2回『逆転ヒロイン大賞』の開催を決定したことをお知らせいたします。 本賞は、現代の読者が求める「逆転劇」に特化した小説コンテストです。第1回での応募殺到を受け、クリエイターへの還元とメディアミックス展開の早期実現を目指し、異例のスピードで第2回の開催を決定いたしました。

■なぜ今、「逆転ヒロイン」なのか

昨今のWEB小説市場において、「逆転劇」は単なるトレンドではなく、読者の生きる糧となる重要なエッセンスとなっています。特に「現状を打破したい」「自ら幸せを掴みたい」という現代的なインサイトを持つ読者層が増加しており、自身の意志で運命を切り拓く「自立したヒロイン」への支持が急速に高まっています。ネオページは、こうした読者ニーズをいち早く捉え、次世代のヒットIP創出を加速させます。

■開催の背景と経緯

第1回開催時より、既存の枠組みを超えた多くの意欲作が集まり、当初の想定を大幅に上回る応募数と読者からの熱烈な反響をいただきました。 また、公式Xアカウントで実施した「ネオページ座談会 逆転ヒロイン特別編」においても、ユーザーから数多くの魅力的な作品アイデアが寄せられ、コミュニティ内での「逆転劇」への関心の高さが改めて証明されました。 この圧倒的な熱量を背景に、第1回の審査期間中ではありますが、第2回の開催を決定いたしました。

■作品価値の最大化と今後の展開

ネオページは、作家が描く物語を「資産」として捉えています。今後、作品の価値をより広く、深く届けるため、【有料化を含む多角的な運営施策】を通じて、IPの魅力を最大限に引き出してまいります。 単なる投稿プラットフォームに留まらず、スピーディーな収益化とメディアミックス展開を実現する「IP創出のエコシステム」として、クリエイターが持続的に創作に打ち込める環境を構築します。

■今後の展開について

第2回『逆転ヒロイン大賞』の応募要項および詳細スケジュールについては、順次公式サイトおよび公式SNSにて発表してまいります。 また、直近の予定として以下を計画しております。 ・2026年4月中旬以降： 第2回コンテスト詳細発表・募集開始（予定） ・2026年4月下旬以降： 第1回コンテスト「一次選考通過作品発表」 第1回の中間発表と連動し、さらなる「逆転劇」の創出を後押しする施策を展開してまいります。

■第2回「逆転ヒロイン大賞」開催決定お知らせページ

■ネオページについて

https://www.neopage.com/announcements/1041807728766767104

ネオページは、誰でも自由に小説を投稿・閲覧できるWEB小説投稿サイトです。 ファンタジー、恋愛、異世界、ミステリーなど多様なジャンルの作品が日々投稿されており、読者はスマートフォンアプリやWebから気軽にWEB小説を楽しむことができます。 また、書籍化・コミカライズ・映像化などにつながる作品発掘を推進し、IP創出を目指すプラットフォームとして展開しています。 ネオページでは作品投稿も受け付けており、創作活動に挑戦したい方の参加も広く募集しています。

■関連リンク

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