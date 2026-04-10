【無料ウェビナー】「応募は来るのに採れない」を解決--“応募前に採用が決まる”新採用導線とは？

株式会社給与アップ研究所

株式会社給与アップ研究所（東京都千代田区、代表取締役：高橋恭介）は、グループ会社である株式会社SNSコーチ（代表取締役社長：同）にて、2026年4月23日12:00より、「応募は来るのに採れない会社がやっていること」をテーマとした無料オンラインセミナーを開催いたします。

本セミナーでは、株式会社SNSコーチと株式会社B-Rocaが共催し、社長のX（旧Twitter）発信とAIチャットを組み合わせた新しい採用導線について解説します。

■なぜ「応募は来るのに採れない」のか

「応募数はあるが、採用につながらない」この課題に直面している企業は少なくありません。

その原因の多くは、応募後に見極めている採用プロセスにあります。

従来の採用は、

応募 → 面接 → 見極め → 内定

という流れが一般的でした。

しかしこの方法では、

・面接工数の増加

・ミスマッチの発生

・内定辞退の増加

といった課題が発生しやすくなります。

■「採用導線」を変えるだけで成果は変わる

本セミナーでは、「応募後に選ぶ採用」から「応募前に決まる採用」へという発想の転換をもとに、

・SNSを活用した採用ブランディング

・AIを活用した事前選考設計

・採用コストを抑えながら成果を出す導線設計

を具体的に解説します。

こうした「応募は来るのに採れない」という課題を解決し、

“採れる採用導線”を設計する具体的な方法を解説するのが本セミナーです。

「なぜうまくいかないのか」から「どうすれば変わるのか」まで、体系的にお伝えします。

■このような方におすすめ

■セミナー概要

- 応募は来るが採用につながらない企業様- 面接のミスマッチが多く工数が増えている方- 内定辞退が続いている企業様- 求人媒体に依存した採用から脱却したい方- 自社に合う人材だけを採用したい経営者・人事責任者[表: https://prtimes.jp/data/corp/80381/table/122_1_e60a0d0695c197438e2a849825590e1e.jpg?v=202604101252 ]

参加特典

・登壇資料の提供

・アンケート回答＋個別相談で

X運用代行＋エントリーアップサービス1ヶ月無料

【登壇者プロフィール】

お申し込みはこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/2117757000319/WN_dQoGcyNXTzeMNT_pA3pT-g#/registration

高橋 恭介 代表取締役社長

（株式会社SNSコーチ／株式会社給与アップ研究所）

東洋大学経営学部卒業後、みずほリース株式会社を経て、ブライダルジュエリーブランド『アイプリモ』を展開するプリモ・ジャパン株式会社に入社。取締役副社長および台湾法人代表を歴任。

2008年に株式会社あしたのチームを創業し、全国47都道府県への拠点展開およびアジア4カ国への進出を実現。中小企業約4,000社の賃上げに貢献。

2021年に株式会社給与アップ研究所を創業し、同時に株式会社SNSコーチ代表取締役社長に就任。現在は人事評価とSNSを軸に、企業の成長支援を行っている。

二宮 忠志郎 代表取締役

（株式会社B-Roca）

早稲田大学基幹理工学部在学中より、AIソリューション開発およびコンサルティングに従事。複数のAIスタートアップや（株）松尾研究所にてエンジニアとしての業務委託を経験し、2024年7月に独立。取締役による自然言語処理（NLP）分野のトップ国際会議であるEMNLPにおける論文採択実績有。研究開発力を強みとして、LLMを活用したシステム開発・プロダクト開発事業を推進。

📩 X運用の無料相談

SNSコーチでは現在、

企業のX運用を構造的に整理する無料相談（30～45分）を実施しています。

■ X運用の成果が出ない

■ フォロワーは増えるが事業成果につながらない

■ どこを改善すればいいのか分からない

といった課題について、運用設計や判断軸の観点からアドバイスを行っています。

SNS運用の改善ポイントを整理したい企業様は、ぜひご活用ください。

無料相談はこちら :https://timerex.net/s/h.hano/1daeefa9/■会社概要

株式会社SNSコーチ

所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目20番15号アトリウム恵比寿南一丁目ビル 1階

設立：2020年7月1日

代表者：代表取締役社長 高橋 恭介

URL：https://snscoach.com/

事業内容：

- X（旧Twitter）を中心としたSNS活用支援- 企業ブランディング・採用支援

株式会社給与アップ研究所

所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目20番15号アトリウム恵比寿南一丁目ビル 1階

設立：2021年1月

資本金：37,750,000円

代表者：代表取締役 高橋 恭介

URL：https://www.salary-up.com/

事業内容：

- 日本初 成果が出るまで永続伴走支援- 生成AI評価制度『壁打ち』プラン- 人事評価コンサルタント認定講座