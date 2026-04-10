【無料ウェビナー】「応募は来るのに採れない」を解決--“応募前に採用が決まる”新採用導線とは？
株式会社給与アップ研究所（東京都千代田区、代表取締役：高橋恭介）は、グループ会社である株式会社SNSコーチ（代表取締役社長：同）にて、2026年4月23日12:00より、「応募は来るのに採れない会社がやっていること」をテーマとした無料オンラインセミナーを開催いたします。
本セミナーでは、株式会社SNSコーチと株式会社B-Rocaが共催し、社長のX（旧Twitter）発信とAIチャットを組み合わせた新しい採用導線について解説します。
■なぜ「応募は来るのに採れない」のか
「応募数はあるが、採用につながらない」この課題に直面している企業は少なくありません。
その原因の多くは、応募後に見極めている採用プロセスにあります。
従来の採用は、
応募 → 面接 → 見極め → 内定
という流れが一般的でした。
しかしこの方法では、
・面接工数の増加
・ミスマッチの発生
・内定辞退の増加
といった課題が発生しやすくなります。
■「採用導線」を変えるだけで成果は変わる
本セミナーでは、「応募後に選ぶ採用」から「応募前に決まる採用」へという発想の転換をもとに、
・SNSを活用した採用ブランディング
・AIを活用した事前選考設計
・採用コストを抑えながら成果を出す導線設計
を具体的に解説します。
こうした「応募は来るのに採れない」という課題を解決し、
“採れる採用導線”を設計する具体的な方法を解説するのが本セミナーです。
「なぜうまくいかないのか」から「どうすれば変わるのか」まで、体系的にお伝えします。
■このような方におすすめ- 応募は来るが採用につながらない企業様
- 面接のミスマッチが多く工数が増えている方
- 内定辞退が続いている企業様
- 求人媒体に依存した採用から脱却したい方
- 自社に合う人材だけを採用したい経営者・人事責任者
■セミナー概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/80381/table/122_1_e60a0d0695c197438e2a849825590e1e.jpg?v=202604101252 ]
参加特典
・登壇資料の提供
・アンケート回答＋個別相談で
X運用代行＋エントリーアップサービス1ヶ月無料
お申し込みはこちら :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/2117757000319/WN_dQoGcyNXTzeMNT_pA3pT-g#/registration
【登壇者プロフィール】
高橋 恭介 代表取締役社長
（株式会社SNSコーチ／株式会社給与アップ研究所）
東洋大学経営学部卒業後、みずほリース株式会社を経て、ブライダルジュエリーブランド『アイプリモ』を展開するプリモ・ジャパン株式会社に入社。取締役副社長および台湾法人代表を歴任。
2008年に株式会社あしたのチームを創業し、全国47都道府県への拠点展開およびアジア4カ国への進出を実現。中小企業約4,000社の賃上げに貢献。
2021年に株式会社給与アップ研究所を創業し、同時に株式会社SNSコーチ代表取締役社長に就任。現在は人事評価とSNSを軸に、企業の成長支援を行っている。
二宮 忠志郎 代表取締役
（株式会社B-Roca）
早稲田大学基幹理工学部在学中より、AIソリューション開発およびコンサルティングに従事。複数のAIスタートアップや（株）松尾研究所にてエンジニアとしての業務委託を経験し、2024年7月に独立。取締役による自然言語処理（NLP）分野のトップ国際会議であるEMNLPにおける論文採択実績有。研究開発力を強みとして、LLMを活用したシステム開発・プロダクト開発事業を推進。
📩 X運用の無料相談
SNSコーチでは現在、
企業のX運用を構造的に整理する無料相談（30～45分）を実施しています。
■ X運用の成果が出ない
■ フォロワーは増えるが事業成果につながらない
■ どこを改善すればいいのか分からない
といった課題について、運用設計や判断軸の観点からアドバイスを行っています。
SNS運用の改善ポイントを整理したい企業様は、ぜひご活用ください。
無料相談はこちら :
https://timerex.net/s/h.hano/1daeefa9/
■会社概要
株式会社SNSコーチ
所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目20番15号アトリウム恵比寿南一丁目ビル 1階
設立：2020年7月1日
代表者：代表取締役社長 高橋 恭介
URL：https://snscoach.com/
事業内容：
- X（旧Twitter）を中心としたSNS活用支援
- 企業ブランディング・採用支援
株式会社給与アップ研究所
所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目20番15号アトリウム恵比寿南一丁目ビル 1階
設立：2021年1月
資本金：37,750,000円
代表者：代表取締役 高橋 恭介
URL：https://www.salary-up.com/
事業内容：
- 日本初 成果が出るまで永続伴走支援
- 生成AI評価制度『壁打ち』プラン
- 人事評価コンサルタント認定講座