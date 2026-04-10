ファブリック・サイネージLUFAS（ルーファス）が【とっとり・おかやま新橋館】で採用～アンテナショップ初！2階窓面8カ所を彩る自治体PRの新機軸～

東日印刷株式会社

世界最大級の新聞印刷会社、東日印刷株式会社(https://www.tonichi-printing.co.jp/)（本社：東京都江東区、社長：西川 光昭、以下TONICHI）が製造・販売する、日本で唯一エコマークを取得しているファブリック・サイネージ「LUFAS(R)（以下、ルーファス）(https://www.tonichi-printing.co.jp/services/lufas)」が、鳥取県・岡山県共同アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館(https://www.torioka.com/)」に採用されました。アンテナショップでのルーファス採用は今回が初となります。

■ 導入の背景：2階店舗への視線を誘導し、集客力を高めたい

「とっとり・おかやま新橋館」では、店舗2階部分の存在感を高め、通行者の興味関心を惹きつけることで集客アップにつながる装飾看板を検討されていました。 そこで、店舗正面の大きなガラス面計8カ所に、ルーファスを設置。広い面積を活かしたダイナミックなビジュアル訴求により、外から見た際の効果を大幅に高めています。

■ 採用の決め手：環境性能、美しさ、そして現場に応じた柔軟な提案力

採用の決め手は、特許取得のテンション（展張）構造によるシワのない美しい仕上がりと高い環境性能、そして現場の課題を解決する柔軟な提案力でした。当初は内照式（バックライト型）フレームを検討されていましたが、現地調査で構造上の制約が判明。そこで、光源に頼らずとも視認性を確保できる非内照式フレームとタペストリーを組み合わせた最適なプランを提示したことが採用に繋がりました。また、エコマークを取得したリサイクル素材の使用やCO2排出量の削減といった環境配慮への姿勢も、公共性の高い施設での採用を後押しする大きな要因となりました。

■ 設置後の反響と今後の展望

設置後には「インパクトが大きく、来場者が早速増えた」との声をいただくなど、集客効果とルーファスならではの美しい仕上がりに大変ご満足いただいています。 ルーファスは環境に配慮しながら、設置場所の構造に応じた多彩なカスタマイズが可能です。今後も、お客様の課題に寄り添い、商品提案を心がけてまいります。

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