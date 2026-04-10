【イベントレポート】6万人以上が来場した「第15回インターペット」で、家具メーカーarneの猫家具ブランド「arneco（アーネコ）」が新作を披露。

株式会社arne2026年インターペット東京arneco展示ブース

家具の製造・販売を手掛ける株式会社arne（本社：愛知県名古屋市中区大須、URL：https://interior-arne.com）が運営する猫専用家具ブランド「arneco（アーネコ）」は、2026年4月2日から5日まで東京ビッグサイトで開催された日本最大級のペットイベント「第15回インターペット」に出展いたしました。

4日間で6万名以上が来場した本イベントにおいて、arneco（アーネコ）ブースでは新作の窓付きキャットタワーやペットソファの初公開や、LINE友だち登録キャンペーンを実施。

連日多くの商談企業・バイヤー様、一般来場者様にもご来場いただき、大盛況のうちに終了いたしました。4日間の熱気あふれる会場の様子を振り返ります。

新作「窓付き」シリーズが注目を集める

2026年「インターペット東京」会場の様子

今回のメイン展示であるパステルカラーの窓付きキャビネット＆ラック。丸い窓から覗く愛らしい姿を想像させるデザインは、会場内でも一際目を引き、多くの来場者の注目の的となりました。

「インテリアとしての美しさ」と、ペットが隠れたり顔を出したりできる「遊び心」を両立させたプロダクトに、多くの方が足を止めてくださいました。特に、従来のペット家具にはなかった華やかなカラーバリエーションと、生活感を感じさせない収納機能の融合は、感度の高いペットオーナー様から「住まいを彩る新しい選択肢」として高い評価をいただきました。

多様な来場者層に響いた「機能性」と「安全性」

犬連れのオーナー様が多数を占める会場において、arnecoの「ひっかきに強く、お手入れが簡単なソファ」は、猫だけでなく犬を飼育されている皆様からも高い関心を集めました。

また、特許取得の技術を用いたキャットウォークや爪とぎラックの展示では、耐震試験をクリアした安全性の高さに加え、壁を傷つけにくく賃貸住宅でも設置できる取り入れやすさが注目されました。

「大切な家族（ペット）に安全な居場所を作ってあげたい」というオーナー様の想いや、安全基準を重視する企業様のニーズに応える、実用的なソリューションとして広く支持をいただきました。

LINE友だち登録キャンペーンも大盛況

会場限定のプレゼントがもらえるLINE友だち登録キャンペーンには、開場直後から多くの方にご参加いただきました。ブースでの交流を通じて、ペットとの暮らしにおける悩みや理想の住まいについて直接お話を伺うことができ、arnecoにとってファンコミュニティの広がりと、今後の市場ニーズを実感する非常に実りある時間となりました。

これからのarnecoについて

プレゼントキャンペーン抽選の様子プレゼントキャンペーン抽選会場

インターペットでの出会いを励みに、今後も「ペットと人が共生する、美しいインテリア」を提案してまいります。自社工場でのものづくりを活かし、皆様の暮らしに寄り添うプロダクトをお届けしてまいります。

arneco商品を見る :https://arneco.jp/

【開催概要（振り返り）】

イベント名：第15回インターペット

開催期間：2026年4月2日（木）～ 5日（日）

会場：東京ビッグサイト

arneco公式サイト：https://arneco.jp/

【運営会社概要】

株式会社arne（アーネ）

所在地：愛知県名古屋市中区大須3-1-44

公式サイト：https://interior-arne.com/

愛知県名古屋市大須を拠点とする家具製造メーカー。国内自社工場での「受注生産」にこだわり、デザイン・機能性・コストパフォーマンスを両立させたオリジナル家具を展開。サイズオーダーや特注オーダーにも柔軟に対応し、暮らしの「不便」を「楽しみ」に変えるプロダクトを提案し続けています。

【arneco（アーネコ）に関するお問い合わせ先】

一般のお客様・ブランド詳細：

公式オンラインショップ：https://arneco.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/arneco_official/

法人のお客様専用お問い合わせ先：

株式会社 arne（アーネ）

URL：https://arne-ws.com