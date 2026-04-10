毎日の通勤・オフィスコーデのお手本に！『わたしの完璧な秘書』、『キム秘書はいったい、なぜ?』、『今、別れの途中です』らヒロインの“春ファッション”がかわいい韓国ドラマを「ABEMA」にて配信中

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、毎日のコーディネートのお手本にしたい「春ファッションがかわいい韓国ドラマ」を配信中。愛されオフィススタイルの金字塔『キム秘書はいったい、なぜ?』、そして職場の即戦力となる着こなしが魅力的な『先輩、その口紅塗らないで』など、ヒロインたちのオフィスコーディネートは必見。今年の春は、ときめくラブストーリーとともに、明日から真似したくなる最旬スタイルを「ABEMA」でぜひ見つけてください。

◆『わたしの完璧な秘書』

ハン・ジミン×イ・ジュニョク主演！毎日忙しく過ごすあなたに贈るヒーリングラブロマンス

あらすじ

常に完璧を求められ、孤高に生きるキャリアウーマン・ジユン（ハン・ジミン）。そんな彼女の前に現れたのが、若きシングルファザーで“ケアの達人”ユ・ウノ（イ・ジュニョク）だった。秘書として彼女を支えるウノは、完璧な仕事ぶりだけでなく、食事や体調まで細やかにフォロー。最初は彼を疎ましく思っていたジユンも、次第にその温かさに心をほぐされていきます。

ファッションポイント

CEOカン・ジユンのファッションは、白と黒のコントラストを効かせたストイックなスタイルや、時には落ち着いたピンクベージュなど、肌馴染みの良いニュアンスカラーをボトムスに取り入るなど、冷徹さの中にわずかな「人間味」や「柔らかさ」を滲ませるコーディネート。さらに洗練された“くびれヘア”が軽やかさをプラスしています。

◆『キム秘書はいったい、なぜ?』

ツンデレ御曹司×敏腕秘書の甘すぎる恋の駆け引き！大ヒットシンデレラ・ラブコメディ

あらすじ

容姿・頭脳ともに完璧なナルシスト副会長ヨンジュン（パク・ソジュン）を、9年間支えてきた敏腕秘書のミソ（パク・ミニョン）。ある日突然、彼女が「辞職宣言」をしたことから、ヨンジュンの世界は大パニック！あの手この手で引き止める中で、二人の関係に変化が訪れ、さらには幼い頃の事件も絡み合い…。

ファッションポイント

オフィスファッションの金字塔とされるミソのスタイル。「とろみブラウス×ハイウエストのタイトスカート」という鉄板の組み合わせは、スタイルを最大限に美しく見せる黄金比。清潔感溢れるパステルカラーの色使いや、歩くたびに揺れる高めのポニーテールは、「仕事も美貌も完璧」なヒロインの象徴です。

◆『先輩、その口紅塗らないで』

ロウン（SF9出身）が“国民の年下男子”として大ブレイク！最上キュン・オフィスラブロマンス

あらすじ

コスメブランド「クラール」マーケティングチームで働く1年目のヒョンスン（ロウン）は、先輩のソンア（ウォン・ジナ）に想いを寄せている。ある日、ヒョンスンはソンアに口紅をプレゼントするが、彼女はつれない態度を見せる。実はソンアはチーム長のジェシン（イ・ヒョヌク）と密かに付き合っており、その口紅の色が二人の合図だった。しかし、ジェシンが別の女性と結婚するつもりだと知ったヒョンスンは、決意を固め「先輩、その口紅塗らないで」とアプローチを開始し…！？

ファッションポイント

ウォン・ジナ演じるソンアのファッションは、「洗練された女性」を象徴するスタイル。ベージュ、オフホワイト、淡いブルーなどのニュアンスカラーを多用し、仕事への厳しさと後輩から慕われる優しさを両立させています。とろみ素材のブラウスや上質なコートの着こなしは、日本のオフィスでも即戦力のコーディネートです。

◆『今、別れの途中です』

ソン・ヘギョ＆チャン・ギヨン主演。ファッション業界を舞台に描かれる、切なくも美しい大人の物語

あらすじ

アパレルブランドのチーム長でデザイナーのヨンウン（ソン・ヘギョ）と、売れっ子フォトグラファーのジェグク（チャン・ギヨン）。ワンナイトの関係から始まった二人が、仕事を通じて再会。過去の傷から「もう恋愛に振り回されない」と決めていたヨンウンの心が、ジェグクの情熱的なアプローチに揺さぶられていき…。

ファッションポイント

デザイナーという職種らしく、「一癖あるこなれた着こなし」がヨンウン流。遊び心のあるエレガンスなファッションが特徴です。さらに多忙な現場でも大ぶりなピアスを欠かさず、常に優雅さを失わないスタイルは必見です。

■韓国ドラマを大画面で見よう！テレビでABEMAを見る方法は動画をチェック！

URL：https://youtu.be/040POqRxnj8?si=dDBZjcWhhrdJ6jfz

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■「ABEMA」ヒロインの“春ファッション”が注目の韓国ドラマ概要

『わたしの完璧な秘書』

配信ページURL：https://abema.go.link/2cO66

『キム秘書はいったい、なぜ?』

配信ページURL：https://abema.go.link/4Tk4C

『先輩、その口紅塗らないで』

配信ページURL：https://abema.go.link/8IPxK

『今、別れの途中です』

配信ページURL：https://abema.go.link/8vd8D

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「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

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（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

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