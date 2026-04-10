「お金」を理由に幸せを諦めてはいけない。投資商品を選ぶ前に知っておきたい「本当のお金のルール」。新刊『お金より先に″生き方″の話をしよう 後悔しないためのライフプランニング』2026年4月10日発売

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、2026年４月10日に書籍『お金より先に"生き方"の話をしよう 後悔しないためのライフプランニング』を刊行しました。

著者は、ファイナンシャルプランナーとして2000世帯以上の悩みを解決してきた、ブロードマインド株式会社事業開発部マネジャー中村哲規氏。経済の停滞、物価高や高齢化の加速によって感じる人が増えている「漠然としたお金の不安」を、幸せな人生の設計図を描くことによって解決へ導く一冊です。

◆関連URL（当社サイトなど）

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295411994/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/429541199X/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18547622/

●数字上の計算だけでは不十分

「ライフプラン」という言葉は、これまで多くの金融機関やFPの現場で大切に使われてきた概念です。就職、結婚、住宅購入、老後など、人生のイベントに備えて資金の計画を立てることを指し、非常に重要なプロセスです。

しかし、ライフプランニングの役割は、それだけにとどまりません。

「老後2000万円といわれているから、2000万円準備できる商品を選ぶ」

「とりあえず月3万円ならできそうだから運用する」

こうした考え方で、本当に安心を得られるでしょうか。人生が豊かになるでしょうか。

お金や金融商品は、あくまで自分の人生を豊かにするための「手段」です。「いくら必要か」よりも先に考えるべきは「どう生きたいか」。ライフプランニングとは本来、やりたいこと、叶えたいこと、大切にしたい価値観など、「自分らしい人生」をできるだけ具体的に考えるプロセス自体を指すのです。

その上で、理想の人生を実現するために必要な資金計画を立てる。この順番が、実は何より重要です。

●目標や夢を叶えるための設計図

ライフプランニングは、「どんな生き方をするのか」を曖昧にしたまま、金額上の計算だけで折り合いを付けるものではありません。やりたいこと、叶えたいこと、自分の価値観や感情に寄り添い、じっくり考えることが非常に大切です。

本書では、次のようなライフプランニングの方法を紹介します。

１.実現したい夢や目標、価値観を明確にする

２.現状の収支を洗い出しつつ、夢や目標を実現していった場合の資産状況を確認する

３.ギャップがあれば、埋めるための手段を選択したり、実現したい夢の優先順位を整理したりしていく

多くの方が抱えるお金の不安の正体は、「漠然としていること」そのものにあります。ゴールがどこにあり、そこまでどうやって行けばいいのかわからない。だから前の見えない不安を感じます。

ライフプランニングを行うと、思い描く理想と現状とのギャップが明確になります。

「教育資金や老後資金として、具体的にあといくら増やさなければいけないのか」

「病気や事故で働けなくなったときに、どの程度、生活費が不足するのか」

このように、それまで見えていなかった課題が数字としてわかります。将来の見通しを立て、いまやるべきことをクリアにする。ライフプランニングの最大の価値は、単にお金を増やすことではなく、「漠然とした不安を手放せること」にあるのです。

●お金の相談から解決まで。実際にあったエピソード

本書では、実際に著者がコンサルティングを行ったケースを５つ紹介します。

例えば、世帯年収875万円、保有金融資産710万円の新婚夫婦は、一見安定した家計に見えて、将来に対する大きなリスクを抱えていました。

年商1200万円の自営業を営む４人家族は、年度末になると資金繰りに奔走する自転車操業状態で、「どんぶり勘定」のリスクが。

総資産1億円を超え、「安泰の老後」に思える50代のご夫婦の背景には、家計破綻の危機が隠れていました。

よくある課題の実例から、それぞれの具体的な解決策を提示。お金の悩みから解放されるまでのエピソードを紹介します。

▼こんな考え方をしている人は、ぜひ本書を読んでみてください

・なんとなく金融商品を選んだ人

・「平均値」に振り回される人

・住宅を購入して不安な人

・とりあえずできるかぎり貯金している人

▼本書の構成

１章 「お金の不安」の正体

２章 自分だけのライフプランを描く

３章 現在と将来の生活に必要なお金を知る

４章 現実と理想のギャップを埋める

５章 2000世帯の悩みを解決したFP

事例 5つのケースのBefore After

●著者紹介

中村 哲規（なかむら・てつのり）

ブロードマインド株式会社事業開発部マネジャー。福島県出身。大学卒業後ブロードマインド入社。ファイナンシャルプランナーとして累計2000世帯以上のコンサルティングに携わる。2023年4月に経営企画室へ異動し、金融教育プログラム「ブロっこり」の開発リーダーとしてプロジェクトを率いる。TLC（生命保険協会認定FP ）、IFA（証券外務員1種）、ファイナンシャルプランニング技能士2級。

●書籍情報

『お金より先に"生き方"の話をしよう 後悔しないためのライフプランニング』

著者：中村哲規

定価：1,815円（本体1,650円＋税）

体裁：四六判／240ページ／１色刷

ISBN：978-4-295-41199-4

発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）

発売日：2026年４月10日

◆関連URL（当社サイトなど）

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295411994/

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