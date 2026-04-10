「お金」を理由に幸せを諦めてはいけない。投資商品を選ぶ前に知っておきたい「本当のお金のルール」。新刊『お金より先に″生き方″の話をしよう 後悔しないためのライフプランニング』2026年4月10日発売
ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、2026年４月10日に書籍『お金より先に"生き方"の話をしよう 後悔しないためのライフプランニング』を刊行しました。
著者は、ファイナンシャルプランナーとして2000世帯以上の悩みを解決してきた、ブロードマインド株式会社事業開発部マネジャー中村哲規氏。経済の停滞、物価高や高齢化の加速によって感じる人が増えている「漠然としたお金の不安」を、幸せな人生の設計図を描くことによって解決へ導く一冊です。
◆関連URL（当社サイトなど）
https://cm-publishing.co.jp/books/9784295411994/
Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/429541199X/
楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18547622/
●数字上の計算だけでは不十分
「ライフプラン」という言葉は、これまで多くの金融機関やFPの現場で大切に使われてきた概念です。就職、結婚、住宅購入、老後など、人生のイベントに備えて資金の計画を立てることを指し、非常に重要なプロセスです。
しかし、ライフプランニングの役割は、それだけにとどまりません。
「老後2000万円といわれているから、2000万円準備できる商品を選ぶ」
「とりあえず月3万円ならできそうだから運用する」
こうした考え方で、本当に安心を得られるでしょうか。人生が豊かになるでしょうか。
お金や金融商品は、あくまで自分の人生を豊かにするための「手段」です。「いくら必要か」よりも先に考えるべきは「どう生きたいか」。ライフプランニングとは本来、やりたいこと、叶えたいこと、大切にしたい価値観など、「自分らしい人生」をできるだけ具体的に考えるプロセス自体を指すのです。
その上で、理想の人生を実現するために必要な資金計画を立てる。この順番が、実は何より重要です。
●目標や夢を叶えるための設計図
ライフプランニングは、「どんな生き方をするのか」を曖昧にしたまま、金額上の計算だけで折り合いを付けるものではありません。やりたいこと、叶えたいこと、自分の価値観や感情に寄り添い、じっくり考えることが非常に大切です。
本書では、次のようなライフプランニングの方法を紹介します。
１.実現したい夢や目標、価値観を明確にする
２.現状の収支を洗い出しつつ、夢や目標を実現していった場合の資産状況を確認する
３.ギャップがあれば、埋めるための手段を選択したり、実現したい夢の優先順位を整理したりしていく
多くの方が抱えるお金の不安の正体は、「漠然としていること」そのものにあります。ゴールがどこにあり、そこまでどうやって行けばいいのかわからない。だから前の見えない不安を感じます。
ライフプランニングを行うと、思い描く理想と現状とのギャップが明確になります。
「教育資金や老後資金として、具体的にあといくら増やさなければいけないのか」
「病気や事故で働けなくなったときに、どの程度、生活費が不足するのか」
このように、それまで見えていなかった課題が数字としてわかります。将来の見通しを立て、いまやるべきことをクリアにする。ライフプランニングの最大の価値は、単にお金を増やすことではなく、「漠然とした不安を手放せること」にあるのです。
●お金の相談から解決まで。実際にあったエピソード
本書では、実際に著者がコンサルティングを行ったケースを５つ紹介します。
例えば、世帯年収875万円、保有金融資産710万円の新婚夫婦は、一見安定した家計に見えて、将来に対する大きなリスクを抱えていました。
年商1200万円の自営業を営む４人家族は、年度末になると資金繰りに奔走する自転車操業状態で、「どんぶり勘定」のリスクが。
総資産1億円を超え、「安泰の老後」に思える50代のご夫婦の背景には、家計破綻の危機が隠れていました。
よくある課題の実例から、それぞれの具体的な解決策を提示。お金の悩みから解放されるまでのエピソードを紹介します。
▼こんな考え方をしている人は、ぜひ本書を読んでみてください
・なんとなく金融商品を選んだ人
・「平均値」に振り回される人
・住宅を購入して不安な人
・とりあえずできるかぎり貯金している人
▼本書の構成
１章 「お金の不安」の正体
２章 自分だけのライフプランを描く
３章 現在と将来の生活に必要なお金を知る
４章 現実と理想のギャップを埋める
５章 2000世帯の悩みを解決したFP
事例 5つのケースのBefore After
●著者紹介
中村 哲規（なかむら・てつのり）
ブロードマインド株式会社事業開発部マネジャー。福島県出身。大学卒業後ブロードマインド入社。ファイナンシャルプランナーとして累計2000世帯以上のコンサルティングに携わる。2023年4月に経営企画室へ異動し、金融教育プログラム「ブロっこり」の開発リーダーとしてプロジェクトを率いる。TLC（生命保険協会認定FP ）、IFA（証券外務員1種）、ファイナンシャルプランニング技能士2級。
●書籍情報
『お金より先に"生き方"の話をしよう 後悔しないためのライフプランニング』
著者：中村哲規
定価：1,815円（本体1,650円＋税）
体裁：四六判／240ページ／１色刷
ISBN：978-4-295-41199-4
発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）
発売日：2026年４月10日
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