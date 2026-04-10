瀬戸内伊吹島産の「いりこ」を丸ごと、子どもの健やかな成長と郷土への想いに託して。魚離れを救う、高松発・無添加おさかな幼児食「せとと」4/25発売

合同会社Delights

無添加冷凍離乳食・幼児食mom’s（マムズ）（運営：合同会社Delights、代表：たがみまき）は、2026年4月25日（土）より、瀬戸内の魚介類を使用した冷凍幼児食「せとと」を発売します。本事業は2022年東京から高松へ製造拠点を移した代表・たがみが、瀬戸内の豊かな食材への「恩返し」として始動。地元の水産加工会社各社との共創により、未利用魚活用や郷土料理の継承を目指します。

開発の背景：子育て世帯の「切実な声」と「高松移転」の決断

累計利用者数4,000名を超える手作りの無添加離乳食mom’sの運営を通じて、親御さんから最も多く寄せられたのは「良質な魚メニューを増やしてほしい」という声でした。下処理の負担や骨の不安から子育て世帯の調理で敬遠されがちな魚食の課題を解決するため、代表のたがみは「栄養価、鮮度などポテンシャルの高い食材」を求めて製造拠点を東京から高松へと移転。以来4年の歳月を経て瀬戸内の海の恵みを形にし故郷に貢献したいという想いをこめて新ブランド「せとと」を立ち上げました。

「せとと」3つのこだわり：故郷・高松の食文化継承や地元事業者との共創を推進

クロダイのサクサク唐揚げサワラのふんわり甘酒焼きスズキのクリームコロッケ釜揚げイリコのカレーフリットハモのさぬきつみれ汁

１.伊吹島産「いりこ」を丸ごと味わう体験

「いりこ」になれなかった脂の乗ったイワシを釜揚げにして、独自の加工で小さな子が丸ごと安心して食べられるカルシウム豊富なメニューにアレンジ。讃岐の食文化を次世代の記憶に刻みます。

２.未利用魚の活用による漁業支援

漁師が育てたノリやカキを食べてしまうため害魚とされているクロダイや、サイズや傷等で市場に出にくい規格外魚を積極活用。株式会社ホリをはじめとする地元の水産加工パートナーに製造協力を仰ぎ、地域産業の活性化と資源循環を実現。

３.郷土の味のリデザイン

香川伝統の「白味噌つみれ汁」など地域特有の味付けを幼児向けにアレンジ。ハモなど大人も一緒に楽しめる魚を中心とした「家族の食卓」を提案。

実績と今後の展望：全国の子どもたちの「おさかなを好きになるはじめの一歩」に

2025年11月には小学生を中心に2万人が来場する日本最大級の子ども向け魚食推進イベント「さかな文化祭2025」に参画。先行販売した「いりこのフリット」は、横浜・みなとみらいの会場で即完売する人気ぶりでした。全国の子どもたちの「おさかなを好きになるはじめの一歩」になれるよう、瀬戸内産魚介類の魅力や魚食の健康価値についての発信を続け、郷土料理の伝承にも尽力していきます。

メニュー紹介

クロダイのサクサク唐揚げスズキのクリームコロッケサワラのふんわり甘酒焼き釜揚げイリコのカレーフリットハモのさぬきつみれ汁◆商品概要

瀬戸内おさかな幼児食「せとと」～瀬戸内の海の恵みで作る無添加冷凍幼児食～

発売日：2026年4月25日（土）

販売価格：1袋 880円（税込）

https://www.setoto.jp/

合同会社Delightsの実績と社会的評価

フードクリエイター／離乳食・幼児食専門家 たがみまき

香川県出身、東京都・高松の二拠点生活。

短大卒業後RNC西日本放送に勤務。

夫の転勤帯同で日本各地・海外在住経験あり。

料理教室主宰、瀬戸内芸術祭弁当（たまののたまべん4,000個完売）などを経て2020年無添加冷凍離乳食mom’sをスタート。

子育て世帯のリアルなニーズを反映した離乳食メニューは600種類以上にのぼり、商品開発力に定評がある。

2024年業務用天然だし最大手アリアケジャパンから依頼を受け、冷凍幼児食「あむむ」のプロデュースに関わる。

主要アワード受賞実績

2025年11月：冷凍幼児食「あむむ」が第18回 ペアレンティングアワード(https://parentingaward.com/award.html) （後援：厚生労働省）受賞。育児雑誌（あんふぁん、FQ JAPAN、こどもオレンジページ等）が選ぶ、その年の子育てトレンドを象徴する製品・サービスに贈られる国内最大級のアワード。

メディア掲載・専門家実績（抜粋）

【テレビ】

NHK WORLD JAPAN（Throw the Kitchen Window ）(https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/shows/kitchenwindow/)

OHK岡山放送 サザエさんのエコ視察「規格外野菜を活用した離乳食」(https://www.youtube.com/watch?v=MPCGXJcdjEk)

KSB瀬戸内海放送 ママやパパを助けたい 離乳食を全国の赤ちゃんに届ける女性 こだわりは「手切り」 高松市(https://www.youtube.com/watch?v=Rxlq56hqCWs)

RNC西日本放送 ルック 地域発輝くビジネス(https://www.rnc.co.jp/tv/look/?p=4142)

ほかにて密着・特集紹介あり。

【新聞・雑誌】

日本経済新聞 先輩の足跡 変革者たち「Delights代表の田上真貴さん やりたいこと、即実行」(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD3037G0Q4A930C2000000/)

東京新聞 冷凍の離乳食でストレスない子育てを 無添加にこだわり、口当たりよいカット法で手作りするmom’sの思い(https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/birth/94284/)、四国新聞、後期のひよこクラブ「離乳食のお悩み誌上相談会」（離乳食の専門家として6Pの監修協力）(https://www.instagram.com/p/DJtS8lRpNGB/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)等掲載多数。

事業の信頼性と社会性（補助金採択事業）

【生産体制】

一つひとつを丁寧に「手切り」で作る離乳食は、素材のおいしさを最大限に引き出す工夫があり、食の細い赤ちゃんにも好評を博しているが、提供期間の長い幼児食の需要増加に生産が追いつかないのが現状。そこで長年の知見をいかした商品プロデュースを行い、安心・安全でおいしい、手作りのようなおいしさを、高松市内の熟練した水産加工業者（株式会社ホリ等）と協業して提供する体制を構築。

地域資源を活かした持続可能なビジネスモデルとして、小規模事業者持続化補助金にも採択。

【販路拡大】

オンライン販売、高松市の「ふるさと納税返礼品」への採用に加え、こだわり食材を扱う流通各社に打診中。

【品質管理】

冷凍幼児食「あむむ」はアリアケジャパン株式会社のHACCP準拠の工場で製造。mom’s高松キッチンでも独自の厳しい無添加基準を採用し、手作りのおいしさを全国へ届けている。

企業情報

◆合同会社Delights（デライツ）/アトリエ mom's（マムズ）

東京都目黒区洗足2-3-9-102

◆高松 mom's Kitchen

香川県高松市藤塚町2-11-20-104

代表 たがみ まき

https://www.momsforbaby.net/