4月12日「世界宇宙飛行の日」を記念し、野口聡一が宇宙飛行の全てを語る映像講義「THE LESSON 野口聡一」配信開始。

株式会社cactuz「THE LESSON 野口聡一」キービジュアル

4月12日（日）の世界宇宙飛行の日に先立ち、本日4月10日（金）より、映像コンテンツ「THE LESSON 野口聡一」配信を開始。今回は、人類で初めて3種類の異なる宇宙船で帰還を達成した野口聡一氏を講師に迎えた。宇宙飛行士としての姿勢や心持ち、選抜試験に加え、宇宙飛行で重要な意味を持つチームビルディングやコミュニケーションなど、野口氏の経験や知識を余すことなく伝える内容となっている。

◼︎コンテンツ内容・章立て

テーマ：THE LESSON OF SPACE FLIGHT（宇宙飛行）

３度の宇宙飛行を通じた、経験・技術・哲学を余すことなく伝える。宇宙飛行士として経験した数々の苦難や学びを深掘りして視聴者に届ける、貴重なコンテンツとなっている。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=O_HgYILVJeI ]

60秒ティザー映像（https://youtu.be/O_HgYILVJeI）

◼︎THE LESSONについて

◼︎THE LESSONの特長

章立て（チャプター構成）- イントロダクション- 夢の原点【経験】- 宇宙飛行士選抜試験【経験】- 職業「宇宙飛行士」【経験】- 宇宙飛行士としての心得【哲学】- 宇宙飛行I：スペースシャトル【技術】- 宇宙飛行II：ソユーズ【技術】- 宇宙飛行III：クルードラゴン【技術】- 国際宇宙ステーション（ISS）滞在【経験】- 船外活動（EVA）【技術】- 強固なチームを作る【哲学】- 多様性に富んだチームで成果を上げる【技術】- 教育者「野口聡一」【哲学】- 宇宙開発の歴史と今後【哲学】- 次世代に向けてのメッセージ【経験】THE LESSONビジネスモデルに関してサービス概要- 買い切り型：対象のレッスンを単体購入する形式（税込9,900円）- オンデマンド視聴：弊社の配信サイトにて、お好きなタイミングで受講が可能- テキストブックを配布：内容を補足し、より深い理解を促進するテキストブックを購入者全員に提供- 法人のお客様：従業員の受講の進捗を閲覧できる等の機能を付帯する別プランを用意*法人プランご検討のお問い合わせはこちらにご連絡ください（info@thelesson.jp）1.体系的に経験・技術・哲学を網羅した本編構成本編構成（THE LESSON 野口聡一）

本コンテンツでは、切り取られた断片的な側面に対してフォーカスを当てるのではなく、キャストの経験・技術・哲学を体系的に整理している。それぞれが独立したテーマでレッスンを展開。抽象的な理論のみならず、実践的な知見をユーザーに提供する。THE LESSONならではの話を含め、キャストの知見を余すことなく、学ぶことができる。

2.没入感のある映像を通じた伝達性の高い学び本編映像（THE LESSON 野口聡一）

映像制作のエキスパートチームにより、圧倒的なクオリテイを実現。まるで目の前にいるような、没入感のあるムービーを通じて、メッセージをクリアに届ける。映画・CM制作での実績豊富なスプーン社が映像制作を担当し、映像監督には磯部蒼さん、カメラマンには浅田政志さんを起用。映像美や演出を通じて、ユーザーに没入感のある学びを届ける。

3.テキストブックを活用した知識の定着THE LESSON 野口聡一 テキストブック

映像講義に合わせて、オリジナルのテキストブックを提供。チャプター毎の専門知識・概念の解説は勿論、キャストの世界観を伝え、知識の定着を促進する。

◼︎利用方法・サービス詳細

映像視聴はこちらから :https://thelesson.jp/discover/soichinoguchi

１.Webページにて基本情報を入力し、サービスに会員登録

２.レッスンの購入：当該コンテンツを買い切り形式で購入

３.テキストブックの受け取り：レッスン購入後、数日でテキストブックをご自宅に郵送

４.レッスンの視聴：没入感のある映像で気づきのある学習体験をあなたに

◼︎講師の紹介：野口聡一（宇宙飛行士）

サービス公式ホームページ・SNS- ホームページ：https://thelesson.jp/- Instagram：https://www.instagram.com/thelessonjp/- X：https://x.com/thelessonjp野口聡一氏（写真：浅田政志）経歴・実績

これまでにスペースシャトル・ソユーズ・クルードラゴンと、三世代の宇宙船に搭乗し、有人宇宙飛行の歴史を一身に体現してきた。宇宙機の運用から科学実験、船外活動、教育・科学普及に至るまで、その活動領域は幅広く多岐にわたる。NASAスペースフライトメダル、ロシア連邦友好勲章、国際航空連盟コマロフ賞など受賞歴多数。茅ヶ崎市名誉市民。IHIアカデミー長、国際社会経済研究所CTO兼理事。東京大学先端科学技術研究センター特任教授。立命館大学学長特別補佐。

◼︎制作チーム

◼︎スポンサー：株式会社IHI

- 企画・製作：cactuz inc.- キャスト：野口聡一- 監督：磯部蒼- 制作協力：山本晃弘 小谷太郎- 撮影：浅田政志- 撮影助手：松村博 鈴木重淳- 照明：井上風太- 照明助手：三多祐也- 録音：高橋健- スタイリスト：山下真理子- ヘアメイク：鎌田亜利紗- オフラインエディター：安藤栄美- メイキング：坂田晶- アートディレクション：磯谷博史 田中せり- プロデューサー：佐藤博美- プロダクションマネージャー：石川琉那- テキストブックデザイン：日下瑛太（cactuz）- ライティング：小谷太郎 渡邉至（cactuz）- ヘルプPM：遠藤愛海 小堺忍 吉田俊介株式会社IHI ロゴ

株式会社IHIは、航空宇宙分野をはじめ、エネルギーやインフラ分野で社会の安全や産業の発展を支える事業を展開。野口聡一がエンジニアとしてキャリアをスタートさせ、ジェットエンジンの開発に携わった古巣でもある。JAXA退職後、現在野口氏はCEO直属の人財育成機関「IHIアカデミー」のアカデミー長を務めている。THE LESSONでは、野口氏のエンジニアとしての原点を培ったIHI社の協賛により、本コンテンツをお届けいたします。

◼︎運営企業：株式会社cactuz（カクタス）

会社概要

会社名：株式会社cactuz（cactuz inc.）

所在地：東京都目黒区中央町2-24-13

代表取締役：渡邉 至

資本金：2300万円

会社HP：https://cactuz.jp/

本リリースに関するお問い合わせ：info@thelesson.jp

代表プロフィール

株式会社cactuz 渡邉 至

慶應義塾大学法学部政治学科卒。日本IBMに新卒入社し、主に製造業への経営戦略策定に従事。その後、電通にて業種横断でのマーケティング・メディアプラニングに従事。環境・地域差における不平等是正に取り組む事業を開発するため、2024年9月株式会社cactuz設立。