【玉川高島屋S.C.】　ゴールデンウィークイベント情報GWは親子で楽しむ参加型のイベントを多数開催！毎年恒例のペット写真展や、人気クリエイター“つむぱぱ”によるサステナブル企画も

東神開発株式会社

玉川高島屋ショッピングセンター（運営：東神開発株式会社／所在地：東京都世田谷区／以下、玉川高島屋S.C.）は、今年のゴールデンウィーク期間に合わせて、毎年恒例のペット写真展や、人気クリエイター“つむぱぱ”によるサステナブル企画など、ご家族でお楽しみいただけるイベントを多数開催します。

4月15日（水）～5月7日（木）の期間中、南館6F ホワイトモールでは、これまでの応募総数約1,170件とご好評いただいている「自慢のペット写真大集合！我が家のアイドル写真展」を今年も開催。5月2日（土）～4日（月・祝）には、西館1F アレーナホールにて、昨年好評をいただいた「つむぱぱのなんだろう工作室」を実施。工作を通して楽しくサステナブルを体験できるほか、今回はつむぱぱをはじめ人気クリエイターによる似顔絵マルシェも同時開催します。そのほか、盲導犬や視覚障がいへの理解を深めるチャリティーイベントや、古本を通じ交流を楽しめる「たまがわBOOKフリマ」なども開催予定です。

また、昨年4月に誕生した西館ストリート・フードコート「P.」が、この度1周年を迎えます。記念して、記念日を挟んだ前後約1か月間、感謝の気持ちを込めたさまざまな企画を実施します。

加えて、4月15日（水）には南館B1に、ニューヨーク発のライフスタイルブランド「レスポートサック」がオープンします。玉川高島屋S.C.だけの限定商品の発売やノベルティもご用意。さらに、4月25日（土）には南館9Fに大正12年創業の江戸前うなぎ専門店「赤坂ふきぬき」や、4月29日（水・祝）には本館１Fに「カナダグース」も登場します。今年のゴールデンウィークはぜひご家族で参加いただけるイベントや、リニューアルする館内でのお買い物をお楽しみください。

◆GWイベント情報

■自慢のペット写真大集合！我が家のアイドル写真展

展示期間：4月15日（水）～ 5月7日（木）

展示場所：南館6F ホワイトモール

【WEBサイト】https://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/sc/event_form/?id=96

総展示数：約280枚（抽選・応募受付は終了いたしました。）

内容：日常の愛らしいしぐさや、お出かけ・お散歩中の生き生きとした表情、ご家族と過ごす楽しい瞬間など、お客様からお寄せいただいた大切なペットのベストショットを展示します。

■つむぱぱのなんだろう工作室

開催日時：5月2日（土）～ 5月4日（月・祝）

各日10:00～17:00（最終日は16:00閉場）

※入場は各日閉場の30分前まで

開催場所：西館1Fアレーナホール

WEBサイト：https://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/sc/event/?id=6786

入場料：無料・ワークショップは有料

ワークショップの参加方法：会場内通貨「ツムギー」を使用します。会場内の受付で「ツムギー」をご購入の上、各ワークショップブースにてご予約ください。

ワークショップの対象年齢：4歳～

内容：今年もご好評につきお子様から小中学生、大人まで幅広く楽しめる「つむぱぱのなんだろう工作室」を開催します。普段はあまり馴染みのないものでも、なんとなくイイコトなのはわかる。そんな『サステナブル』を、工作を通して体験できるイベントです。今回はつむぱぱをはじめ、人気クリエイターによる似顔絵マルシェも同時開催。

※似顔絵は事前申し込みが必要です。詳しくはWEBサイトをご覧ください。

※12歳以下のお子様は保護者の方同伴でご来場ください。

つむぱぱって？家族の何気ない日常を漫画で描き、子育て世代を中心にSNSフォロワー数約180万人の人気クリエイター。（https://www.instagram.com/tsumugitopan/?hl=ja）

■盲導犬もっと知ってキャンペーン

パネル展示期間：4月16日（木）～ 4月26日（日）

イベント開催日時：4月25日（土）～ 4月26日（日）

各日11:00～16:00

開催場所：本館1F GRAND PATIO Library & Art

WEBサイト： https://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/sc/event/?id=6839

内容：盲導犬って、どんな役割をしているの？視覚に障がいのある方の世界は、どのように感じられているの？そんな「知りたい！」に触れ、学べる体験型イベントです。

■食料品買い回りキャンペーン「ためてトクする！おいしいポイントラリー」

専門店および百貨店の食料品フロアの対象店舗にて「スタンプラリー」企画を開催。

対象店舗で、１会計1000円（税込）以上お買い上げいただいたお客様に、１ポイントのスタンプを付与いたします。（※2,000円以上でも1ポイント）。スタンプを8ポイント集めたお客様には、食料品店舗でご利用いただける「デリチケット（1,000円分）」をプレゼントします。

実施期間：4月25日（土）～ 5月31日（日）

引き換え場所：本館１F インフォメーション・本館3F お荷物一時預り所

※スタンプシートは、対象店舗にて配布いたします。

※チケット利用期間：4月25日（土）～ 7月31日（金）

※詳細は4月22日（水）公開予定のWEBサイトをご覧ください

◆P．１周年イベント情報

昨年4月29日に誕生した西館ストリート・フードコート「P.」が、このたび1周年を迎えます。

感謝の気持ちを込めたイベントを企画し、皆様のお越しをお待ちしています。

2年目の「P.」と「P friends」の４店舗（ADICURRY、PIZZA SLICE、Mikkeller Burger、Mini Massif」にも、ぜひご注目ください。

実施期間：4月10日（金）～5月10日（日） 各店「1周年記念P friends特別メニュー」の実施

4月28日（火) P.前夜祭

1周年を迎える「P.」

「P.」のオープンを起点に、食を楽しむ過ごし方が少しずつ広がってきました。南館のウッドベリーコーヒー、YMY GYOKURO TEAROOM、西館ストリートのSOBA FUTATSU、七宝麻辣湯、そしてフードコート「P.」へと、カフェやレストランへのリニューアルを重ねる中で、食をきっかけに人が集い、滞在し、街を回遊する風景が生まれています。

その中で誕生した西館ストリート・フードコート「P.」は、次世代のショッピングセンターに求められる過ごし方のひとつとして、この1年で多くのお客様に親しまれています。

◆その他イベント情報

■FUTAKOTAMAGAWAミッションツアー（二子玉川ライズ合同イベント）

玉川高島屋S.C.のフォレストガーデンと二子玉川ライズのルーフガーデンの2つの屋上庭園をめぐりながら、「初夏」をテーマに、植物や生きものの色や形にまつわるミッションに挑戦していただけます。

開催日時：5月16日（土）

午前の部 10:30～12:00 午後の部 14:00～15:30

開催場所：二子玉川ライズ ルーフガーデン

玉川高島屋S.C. フォレストガーデン

定員：各回20組（1組につきお子様2名まで＋付き添いの保護者様）

対象：5歳以上（4歳以下は条件付きで参加可能）

お申込みサイト：https://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/sc/event/?id=6832

抽選申込期間：4月24日（金）23:59まで 抽選結果発表：4月27日（月）予定

■南館のLEDキューブに、あなたのジェネラティブアートを！

Open Cube（ジェネラティブアート ワークショップ）

玉川高島屋S.C. 南館の「LEDキューブ」を舞台にしたジェネラティブアートのワークショップ。LEDキューブという特殊なメディアに向き合いながら、形状や空間性を活かしたジェネラティブアート制作に取り組みます。

▲WS昨年の様子

開催日時： ５月23日（土） 13:00～17:00(制作パート)

6月6日（土） 13:00～17:00 (発表パート)

作品放映期間：6月６日（土）～7月5日（日）

開催場所：東館３F たまがわLOOP

価格：3,000円 先着15名

参加条件：JavaScriptでジェネラティブアートの制作ができる方

予約サイト：たまがわLOOP(https://loop.tamagawa-sc.com/tamagawaloop/asp-webapp/web/WWebKozaShosaiNyuryoku.do?kozaId=8819320)

※本ワークショップは、２部開催のため両日共ご参加ください

※本ワークショップは、２部開催のため両日共ご参加ください

【主催者】アートキュレーション・システム設計／ NEORT株式会社

コンピューターテクノロジーを駆使した新しいアートのためのプラットフォームを提供する

スタートアップ。2022年4月にはDigital Art / Media Art特化の展示空間「NEORT++」

が馬喰町にて開廊。オンラインとオフラインを行き来しながら新しいアートの体験構築を目指す。

【講師】アーティスト／ Okazzさん おかず / Okazz（@okazz_）さん / X(https://x.com/okazz_)

Okazzは、作品制作にp5.jsを使用する、日本のジェネラティブアーティストであり

クリエイティブコーダー。日本のアニメやマンガのサブカルチャーに影響を受けており、

特にジェネレーティブ・アートとPFPを組み合わせたキャラクター・ベースのプロジェクトKUMALEONの作家。代表的な参加展示には、Bright Moments、dialog()、NOX Galleryなどがある。

■たまがわBOOKフリマ

人と人、人と本をつなぐ、本好きのためのイベント。昨年は2日間でおよそ2,300人が来場し、今回で6回目の開催となりました。お客様自身が店主となり、ご自宅に眠っている本を次の読み手へ届けることで、新たな出会いや感動が生まれる場を目指します。

開催期間：6月20日（土）、21日（日）

開催場所：西館1F アレーナホール

出店料：1,000円(税込)／1日 （事前決済）

料金：入場無料

出店者募集期間：4月18日（土）23:59まで

詳細：https://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/sc/event_form/?id=95

※応募者多数の場合は抽選となります。

※お申し込みには「たまがわLOOP」会員登録（無料）が必要です。

◆新店オープン情報

■レスポートサック

・オープン予定日：4月15日（水）

・オープン場所：南館B1

・WEBサイト： https://shop.lesportsac.co.jp/(https://shop.lesportsac.co.jp/)

・店舗紹介：南館のB1にレスポートサックがNEW OPEN。バッグやポーチに加えて、昨年デビューしたウェアコレクションもラインナップ。

＜限定アイテム＞

「LeSportsac Atelier」コレクションよりシルバーのドローストバッグと、ウェアコレクションよりグレーのボクシーシルエットTシャツが玉川高島屋S.C.店限定で登場いたします。

DBL Drawst Chain Bag \39,600(税込)

※公式オンラインストアも展開予定。

＜オープン限定キャンペーン＞

\30,000（税込）以上お買い上げで、オリジナル巾着をおひとつプレゼントいたします。

※なくなり次第終了いたします

■赤坂ふきぬき

・オープン予定日：4月25日（土）

・オープン場所：南館9F

・WEBサイト：www.fukinuki.jp(https://www.fukinuki.jp/)

・店舗紹介：1923年、大正12年創業の江戸前うなぎ専門店。創業から103年受け継がれた辛口であっさりとしたタレは、日本酒、ワインとの相性もピッタリです。個室完備、うなぎコースは12,500円からご利用いただけます。

▲ランチひつまぶし御膳

＜おすすめ＞

・平日ランチタイム（11時～15時）

ひつまぶし御膳3,600円（ひつまぶしと小鉢３品を選べます。）

※ランチ単品は2,600円のうな重ランチからのご案内です。

・土日祝日ランチタイム（11時～15時）

ランチうな重2,800円、ひつまぶし御膳3,800円からのご案内です。

▲うな重御膳月

・ディナータイム

うな重御膳花5,800円（うな重梅と小鉢3品が選べます。）

※ディナー単品は4,000円のうな重梅からのご案内です。

＜25日、26日限定オープニングキャンペーン＞

・先着50組様にふきぬきオリジナル折りたたみ保冷バックをプレゼント

・先着100枚、お会計5,000円(税込)毎に次回使用できる1,000円のお食事券をプレゼント

■カナダグース

・オープン予定日：4月29日（水・祝）

・オープン場所：本館１F

・WEBサイト： www.canadagoose.jp(https://www.canadagoose.jp/)

・店舗紹介：カナダグースは、人々の探求心を後押しし、デザイン・機能性・スタイルの限界に挑戦し続けるブランドです。カナダの伝統に着想を得て、高機能なアウターウェアをはじめ、アパレル、フットウェア、アクセサリーを展開しています。卓越したクラフトマンシップを追求しながら、一人ひとりの個性を尊重しています。店頭では、ウィメンズ・メンズ・キッズのカテゴリーを展開し、幅広いラインアップとともにブランドの世界観をご体感いただけます。

＜オープン限定キャンペーン＞

オープンを記念し、日本限定で特別に編集したブックレットをご用意しております。

また、店頭にて商品をご購入いただいたお客様には、カナダグース×虎屋の限定ボックスに収めたギフトをご用意しております。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。5月末までのご案内となります。

◆リニューアルオープン情報

■ニューバランス

・オープン予定日：4月24日（金）

・オープン場所：南館２F

・WEBサイト：https://company.newbalance.jp/store/official-store/tamagawa

・店舗紹介：“商品”ではなく“人”を中心に据えたストアデザインを取り入れ、リニューアルオープンいたします。

スタッフとお客様、そしてお客様同士のコミュニケーションが自然に生まれる、居心地のよい店舗空間へ生まれ変わります。

＜オープン限定キャンペーン＞

Fit ＆ Comfort Challenge｜3Dスキャン体験

ブランド誕生以来大切にしてきた「フィット」を、より深くご体感いただくため、3Dスキャン体験キャンペーンを実施いたします。お客様ご自身が認識されている足のサイズと、計測による実寸が±0.2cm以内で一致した方には、履き心地をさらに快適にするアイテムをプレゼントいたします。

◆新しい興味とつながりに出会えるコミュニティを展開

■「コミュニティクラブたまがわ」特別講座のご紹介

総合カルチャーセンター「コミュニティクラブたまがわ」。新しい空間で、時間をかけて習得していくサークルから、ライフスタイルを彩るサークルまで多彩なジャンルを300講座以上取り揃えております。１日体験やトライアル講座も多数。共通の趣味を持った方々と共に学ぶことで生まれる充実感や達成感を味わってみませんか。

詳細：東館4Fコミュニティクラブたまがわ https://www.cctamagawa.co.jp/

・～丸い形にキュートさを詰めて～サマーローズリースをつくろう！

小さなバラと小花でアレンジするサマーローズリース。

コロンとしたバラが丸い形の中で泡のように浮かび、みんなが大好きなバラの新しい魅力が弾けます。

開催日時：5月23日（土）１.10：30～12：30 ２.13：30～15：30

参加費：各回 11,550円

講 師：たでぬま ひでか

■「たまがわLOOP」アクティビティのご紹介

「たまがわLOOP」は、お客様を主役として、地域に関わる人々とともに、共通の興味をきっかけに交流し、学んだり協力しあったりできるコミュニティ拠点。さまざまな「アクティビティ」に参加できるだけでなく、自らがコミュニティを形成し、活動の場を広げることもできます。

詳細：東館3F たまがわLOOP https://loop.tamagawa-sc.com/

・ティー・テイスティング・ラボ 2026 by HARNEY ＆ SONS 玉川高島屋S.C.

HARNEY & SONS マスターティーブレンダー、エメリック・ハーニー来日による特別ティーセミナーです。世界53か国で愛されるブランドの魅力を、ウェルカムドリンク、3種の紅茶テイスティングを通して体験できます。洋菓子とのペアリング、フォトセッション、お土産もあり、とても贅沢な時間を味わいください。

開催日時：4月25日（土）

１.11：00～12：00 ２.14：00～15：00

参加費：各回 5,500円。

※アクティビティのお申し込みには「たまがわLOOP」の会員登録（無料）が必要です。

★玉川タカシマヤ（百貨店）POPUP＆イベント情報

■NAVYS POPUP

・開催期間：4月22日（水）～ 4月28日（火）

・開催場所：本館タカシマヤ １F T-ステージ１

・店舗紹介：音楽を愛する方へ、ブランドのルーツを大切にしたモノと音をお届けします。心地よい音楽と共に過ごす、洗練された上質な時間をご提案します。

■タトラス POPUP

・開催期間：4月29日（水・祝）～ 5月5日（火・祝）

・開催場所：本館タカシマヤ １F T-ステージ１

・店舗紹介：タトラスの2026年春夏コレクションより、リゾートコレクションを中心に展開するPOPUPを開催いたします。軽やかさと機能性に加え、唯一無二の存在感と洗練されたデザインが魅力のアイテムが揃い、日常からリゾートまで上質なスタイルを演出。レディスをメインにメンズも取り揃え、季節感あふれる装いをご提案いたします。

■マールトウキョウ POPUP～未来へ紡ぐ 国産ファッション展～

・開催期間：4月29日（水・祝）～ 5月5日（火・祝）※最終日は午後７時閉場

・開催場所：本館タカシマヤ ３F T-ステージ3

・店舗紹介：大妻女子大学家政学部被服学科の学生たちが立ち上げた〈マールトウキョウ〉は、しなやかなデザインと、品質や素材にこだわったサステナブルな国産ファッションブランド。国内縫製メーカーとの共同製作により、環境に配慮した丁寧なモノづくりを実現。また、環境に配慮したアップサイクル雑貨も大集合。次世代の感性がかたちにした丁寧なモノづくりを楽しめる。

■＜nuna（ヌナ）＞POPUP

・開催期間：5月6日（水・休）～ 5月19日（火）※最終日は午後5時閉場

・開催場所：本館5F こども服フロア特設会場（エスカレーター横）

・店舗紹介：「使いやすさ」「高いデザイン性」「丁寧な作り」を兼ね備え、世界中のママ・パパから愛されるオランダ発のベビーブランド〈nuna〉を、期間限定でご紹介いたします。

毎日の育児をより快適に、そしてスタイリッシュに彩るアイテムをご覧いただけます。デザイン性だけでなく、安全性や機能性にもこだわった商品を、実際にお試しいただける貴重な機会です。

※都合により、急遽、営業の休止または営業時間等の変更を行う場合がございます。あらかじめご了承ください

※開催イベントは予告なく変更・延期・中止を行う場合がございます。あらかじめご了承ください

【玉川高島屋S.C.について】

名 称 ：玉川高島屋Ｓ.Ｃ.

所 在 地：東京都世田谷区玉川3-17-1

公式サイト：https://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/sc/

所有・運営 ：東神開発株式会社