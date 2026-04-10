アサヒペン×ユニクロ　オリジナルデザインTシャツ・トートバック数量限定販売

株式会社アサヒペン

株式会社アサヒペン（本社：大阪市鶴見区、代表取締役社長：澤田耕吾）は、ユニクロ イオンモール鶴見緑地店リニューアルオープンに合わせ同店限定のオリジナルデザインTシャツ、トートバッグの発売および店頭プロモーションに協力します。

URL:https://www.asahipen.jp/collabo_uniqlo/(https://www.asahipen.jp/collabo_uniqlo/)

本取り組みは、ユニクロが全国で推進する「地域の文化や生活を発信し、地域のお客様に長く愛される店舗づくり」を目的とした地域協業施策の一環です。

アサヒペンは、地元の魅力を発信するユニクロ イオンモール鶴見緑地店の方針に賛同し、ロゴデザインの提供や店頭プロモーションを通じて協働します。

今回のコラボレーションアイテムは、ユニクロ イオンモール鶴見緑地店でしか手に入らない限定商品として展開されますので、お近くにお立ち寄りの際には是非足をお運びください。

【発売日】 2026年4月17日（金）10時から

【販売場所】 ユニクロ イオンモール鶴見緑地店

【販売商品】アサヒペンTシャツ 2種 各種 1990円（税込）

アサヒペントートバック大 2490円（税込）

アサヒペントートバック小 1990円（税込）

トートバック大・小

株式会社アサヒペンについて

当社は「暮らしを彩り 住まいをまもる」をトータルコンセプトに、住生活の質的向上と充実に貢献することを企業の使命と考えております。この経営理念に沿って「家庭塗料」や塗装用品等の塗料関係の製品以外にも、カベ紙・障子紙・ガラスシート・床材等のインテリア用品、住宅用洗剤・ワックス・補修材等のハウスケア用品、屋外やガーデンまわりのガーデニング用品等の製造販売も手がけております。

今後も、「暮らしに彩り」をそえる事業、「住まいをまもる」ための事業に取り組み、生活の質的向上と充実に貢献してまいります。

会社名 ：株式会社 アサヒペン

所在地 ：大阪本社 大阪市鶴見区鶴見4丁目1番12号

東京本社 東京都江東区猿江2丁目3番16号

設立 ：昭和22年９月19日

代表取締役：代表取締役社長 澤田 耕吾

事業内容 ：家庭用、工業用等の塗料類や塗装用品、カベ紙、障子紙やガラスシート等のインテリア用品、住宅用洗剤、ワックス、補修剤等のハウスケア用品、屋外やガーデン回りのガーデニング用品等の製造、輸入及び販売

■アサヒペン公式サイト

ホームページ：https://www.asahipen.jp

Instagram ：https://www.instagram.com/asahipen.jp

YouTube ：https://www.youtube.com/ASAHIPENch