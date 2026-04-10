国内モータースポーツのスポンサーシップ活動について

株式会社JVCケンウッド

株式会社JVCケンウッドは、今年度も引き続き、国内モータースポーツのスポンサーシップ活動を実施します。モータースポーツは、関係する各企業が最先端のテクノロジーを集結し、極限への挑戦と激しい競争を繰り広げるドラマチックなスポーツイベントです。当社は、このテクノロジーを通じた感動の創造に共感し、当社の企業理念「感動と安心を世界の人々へ」のもと、モータースポーツのスポンサーシップを行っています。また、そのような過酷なレースフィールドで培った経験と技術をフィードバックし、当社のこれからの商品開発につなげていきます。

本スポンサーシップを通じて、サポートするチームやドライバーのレーシングカーやレーシングスーツにKENWOODブランドのロゴマークが掲出されます。モータースポーツや自動車のファンに向けて、KENWOODブランドの認知拡大を図ります。

1．国内最高峰のモータースポーツ「SUPER GT」シリーズスポンサーの取り組み

当社は2013年シーズンより、国内最高峰のモータースポーツ「SUPER GT」のシリーズスポンサーを継続しています。当社は、カーナビゲーションやカーオーディオ、ドライブレコーダーといった車載用機器を展開しており、市販車をベースに改造したGTカーでレースを行う「SUPER GT」と高い親和性があると考えています。

また、2014年シーズンからは、当社独自の映像技術を生かした「SUPER GT」専用開発の車載カメラを供給しており、2026年シーズンもシリーズ全戦において、GT500クラス全車（14台）とGT300クラス（6台）に供給し、迫力のある映像を通してレースの模様を余すことなくお伝えします。

＜「SUPER GT」について＞

株式会社GTアソシエイションが運営する、日本を代表する国内最高峰のモータースポーツイベントの一つで、世界各国の自動車メーカーからさまざまな車種が参戦します。市販車をレギュレーションに従って改造し、その範囲によって性能と速さの異なるGT500、GT300の2つのクラスのレースカー（GTカー）が一緒に走り、速さを競います。

・「SUPER GT」オフィシャルサイト(https://supergt.net/)

・YouTube(TM)「SUPER GT Official Channel」(https://www.youtube.com/@SUPERGTOfficialChannel/videos)

2．レーシングチーム「Modulo Nakajima Racing」に協賛

「SUPER GT」 2026シリーズのGT500クラスに参戦するレーシングチーム「Modulo Nakajima Racing」に、昨年に引き続き協賛します。同チームのレーシングカーやレーシングスーツなどにKENWOODブランドのロゴマークが掲出されます。

＜「Modulo Nakajima Racing」について＞

「Modulo Nakajima Racing」は、元F1レーシングドライバーの中嶋悟氏が代表を務めるレーシングチームです。本シリーズでは、同チームのドライバーとして、大草りき選手とイゴール・オオムラ・フラガ選手が参戦します。

●「SUPER GT」参戦体制

・マシン︓Honda「HRC PRELUDE-GT」

・監督：伊沢拓也氏

・ドライバー︓大草りき選手、イゴール・オオムラ・フラガ選手

左から、大草りき選手、イゴール・オオムラ・フラガ選手、伊沢拓也監督、中嶋悟代表

3．レーシングチーム「ARTA」に協賛

「SUPER GT」 2026シリーズのGT500クラスに参戦するレーシングチーム「ARTA」に、昨年に引き続き協賛します。同チームのレーシングカーやレーシングスーツなどにKENWOODブランドのロゴマークが掲出されます。

＜「ARTA」について＞

「ARTA」は、1997年に元F1レーシングドライバーの鈴木亜久里氏と株式会社オートバックスセブンが、「世界に通用する日本人ドライバーの育成」をスローガンに立ち上げたドライバー育成プロジェクトで、レーシングチームとしては“SUPER GT”に参戦する国内のトップチームです。

●「SUPER GT」参戦体制

■#8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT

・マシン：Honda「HRC PRELUDE-GT」

・監督：鈴木亜久里氏

・ドライバー：太田格之進選手、大津弘樹選手

■#16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT

・マシン：Honda「HRC PRELUDE-GT」

・監督：土屋圭市氏

・ドライバー：野尻智紀選手、佐藤蓮選手

左から、鈴木亜久里監督、土屋圭市監督、太田格之進選手、大津弘樹選手、野尻智紀選手、佐藤蓮選手

4．国内モータースポーツで活躍中のレーシングドライバー計5名をサポート

国内モータースポーツで活躍しているレーシングドライバーの脇阪寿一選手、および柳田真孝選手、伊沢拓也選手、大津弘樹選手、三宅淳詞選手を、2026年シーズンを通してサポートします。各選手のヘルメットやレーシングスーツのほか、SNSやイベントなどにおいて、KENWOODブランドのロゴマークが掲出されます。

＜サポート選手のプロフィール＞

1.脇阪寿一選手

・1972年生まれ。奈良県出身。

・1997年より国内最高峰の自動車レース「全日本GT選手権（現：SUPER GT）」に参戦開始。

・GT500クラスで計3回のチャンピオンを獲得。

・国内最高峰のフォーミュラカーレース「フォーミュラ・ニッポン（現：SUPER FORMULA）」などでも活躍。

・2026年シーズンは監督として「TGR TEAM SARD」から「SUPER GT」に参戦予定。

2.柳田真孝選手

・1979年生まれ。東京都出身。

・2001年より国内最高峰の自動車レース「全日本GT選手権（現：SUPER GT）」に参戦開始。

・GT300クラスで計2回、GT500クラスで計2回のチャンピオンを獲得。

・国内最高峰のフォーミュラカーレース「フォーミュラ・ニッポン（現：SUPER FORMULA）」などでも活躍。

・2026年シーズンはエグゼクティブアドバイザーとして「日産/NMC」から「SUPER GT」に、監督として「TEAM ZEROONE」から「スーパー耐久」に参戦予定。

3.伊沢拓也選手

・1984年生まれ。東京都出身。

・2008年より国内最高峰の自動車レース「SUPER GT」に参戦開始。

・F1直下のカテゴリー「GP2」や国内最高峰のフォーミュラカーレース「SUPER FORMULA」などでも活躍。

・2026年シーズンは監督として「Modulo Nakajima Racing」から「SUPER GT」と「SUPER FORMULA」に参戦予定。

4.大津弘樹選手

・1994年生まれ。埼玉県出身。

・2018年より国内最高峰の自動車レース「SUPER GT」に参戦開始。

・国内最高峰のフォーミュラカーレース「SUPER FORMULA」などでも活躍。

・2026年シーズンは「ARTA」から「SUPER GT」に参戦予定。

5.三宅淳詞選手

・1999年生まれ。三重県出身。

・2020年より国内最高峰の自動車レース「SUPER GT」に参戦開始。

・国内最高峰のフォーミュラカーレース「SUPER FORMULA」などでも活躍。

・2026年シーズンは「KONDO RACING」から「SUPER GT」に参戦予定。

＜関連リンク＞

・KENWOOD公式ホームページ 「KENWOOD × MotorSports」ページ(https://www.kenwood.com/motorsports/)

＜商標について＞

・記載されている会社名、チーム名、イベント名などは各社の商標または登録商標です。

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当社リリースURL：https://www.jvckenwood.com/jp/press/2026/0410-01/