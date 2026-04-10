【同僚への想いが暴走する、じれキュン職場ラブ！】好きを言うのはそのあとで（卯月しお／著）本日より″第11話″先行配信中！――今日はもう、最後までする…？｜恋＊COMACHI（大洋図書）

株式会社大洋図書

『好きを言うのはそのあとで』（卯月しお／著）第11話が、本日より「コミックシーモア様」で独占先行配信いたしました！キャンペーン期間中は第１話～第2話が無料で読めるチャンス！この機会にぜひお楽しみください♪

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作品紹介

好きを言うのはそのあとで（卯月しお／著）

【あらすじ】

気づけば30も一歩手前、酒造メーカーに勤めるバリキャリOLの一妃（いつき）は

仕事もプライベートも充実してるのに、なぜか恋愛だけが上手くいかない…。



中途半端に告白して、両片思いだと思っていた同期の五郎（ごろう）にも

フラレちゃったし…「私って女としての魅力がないのかな…。」と悩む日々。



ある日、自信喪失気味の一妃は、それでも五郎への気持ちを諦められず、

お酒の力を借りて大胆な行動に出ることに…！



「ねぇ…私に魅力があると思ってるなら、エッ◯してくれる？」



一妃の突然の問いかけに、五郎は驚きと戸惑いを隠せない…。

果たして、一妃の恋の行方は…！？

【第11話 見どころ！】

五郎に不意打ちのプロポーズをされた一妃。

突然の結婚ではなく、きちんと二人で話し合って決めたいと提案する。

あんなに自分を求めていたはずなのに、

プロポーズを先延ばしにする一妃に、五郎は疑問を抱く。

でも、一妃には、結婚前にどうしても解決しておきたい悩みがあって…！？

そんな矢先、五郎の兄・布袋（ほてい）と偶然遭遇する――。

突然の結婚ではなく、きちんと二人で話し合って決めたいと提案する一妃。

【同僚への想いが暴走する、じれキュン職場ラブ！】【第11話】コミックシーモア様で独占先行配信中！

しかし一妃には、結婚前にどうしても解決しておきたい悩みがあって…！？そんな矢先、五郎の兄・布袋（ほてい）と偶然遭遇する――。

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毎月、第２金曜日配信！

面白くて大人のトキメキたっぷりな作品が続々登場予定です！お楽しみに♪

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