【同僚への想いが暴走する、じれキュン職場ラブ！】好きを言うのはそのあとで（卯月しお／著）本日より″第11話″先行配信中！――今日はもう、最後までする…？｜恋＊COMACHI（大洋図書）
『好きを言うのはそのあとで』（卯月しお／著）第11話が、本日より「コミックシーモア様」で独占先行配信いたしました！キャンペーン期間中は第１話～第2話が無料で読めるチャンス！この機会にぜひお楽しみください♪
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作品紹介
好きを言うのはそのあとで（卯月しお／著）
【あらすじ】
気づけば30も一歩手前、酒造メーカーに勤めるバリキャリOLの一妃（いつき）は
仕事もプライベートも充実してるのに、なぜか恋愛だけが上手くいかない…。
中途半端に告白して、両片思いだと思っていた同期の五郎（ごろう）にも
フラレちゃったし…「私って女としての魅力がないのかな…。」と悩む日々。
ある日、自信喪失気味の一妃は、それでも五郎への気持ちを諦められず、
お酒の力を借りて大胆な行動に出ることに…！
「ねぇ…私に魅力があると思ってるなら、エッ◯してくれる？」
一妃の突然の問いかけに、五郎は驚きと戸惑いを隠せない…。
果たして、一妃の恋の行方は…！？
【第11話 見どころ！】
五郎に不意打ちのプロポーズをされた一妃。
突然の結婚ではなく、きちんと二人で話し合って決めたいと提案する。
あんなに自分を求めていたはずなのに、
プロポーズを先延ばしにする一妃に、五郎は疑問を抱く。
でも、一妃には、結婚前にどうしても解決しておきたい悩みがあって…！？
そんな矢先、五郎の兄・布袋（ほてい）と偶然遭遇する――。
突然の結婚ではなく、きちんと二人で話し合って決めたいと提案する一妃。
しかし一妃には、結婚前にどうしても解決しておきたい悩みがあって…！？
そんな矢先、五郎の兄・布袋（ほてい）と偶然遭遇する――。
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毎月、第２金曜日配信！
面白くて大人のトキメキたっぷりな作品が続々登場予定です！お楽しみに♪
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