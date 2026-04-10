グローバル・エレクトロニクス・アソシエーション、電子機器製造技術の展示会・技術会議「APEX EXPO 2026」を開催

Global Electronics Association

エレクトロニクス関連企業が参画する国際標準団体である、グローバル・エレクトロニクス・アソシエーションは、3月16日～19日、米国カリフォルニア州のアナハイム・コンベンション・センターで、電子機器製造技術の展示会・技術会議「APEX EXPO 2026」を開催しました。同イベントには、世界中からエレクトロニクスの技術者・専門家が集い、設計・実装・材料・信頼性・標準化の各領域で活発な議論や情報共有が行われました。

エレクトロニクス業界に求められる構造的な変革

基調講演には、同アソシエーション 社長 兼 CEO（最高経営責任者）ジョン・W・ミッチェルが登壇し、AIの需要爆発、サプライチェーンの複雑化、地政学的リスク、深刻な人材不足といった複合的な圧力に直面するエレクトロニクス業界に対し、構造的な変革を強く呼びかけました。

基調講演を行うグローバル・エレクトロニクス・アソシエーション 社長 兼 CEO ジョン・W・ミッチェル

ミッチェルは、多くの企業のビジネスが好調であるにもかかわらず、その多くが設備投資に躊躇しており、これは業界の根底に「不安定さ」が形成されている兆候だと、指摘しました。そして、強風ではない定常的な風で崩壊した橋脚事故を例に挙げ、問題は橋の構造を支える個々の部品の強度ではなく、橋全体にかかる動的な力を看過した「接続部分」の脆弱性にあったと分析しました。これをエレクトロニクス業界の課題に重ね合わせ、個別の要素を最適化するだけでは解決せず、全体として機能させる「統合力」をいかに構築するかにあると結論付けました。

そしてこの課題に対し、今日のエレクトロニクス業界が社会基盤として「脆すぎてはならない」と強調し、業界が構造的な強さを獲得するための3つの戦略を提示しました。

- 柔軟なサプライチェーンの構築（戦略的相互依存）:コスト効率最優先の集中型生産から脱却し、地政学的リスクを分散させるための多地域パートナーシップを構築。これにより、単一障害点を持たない「柔軟な強さ」を実現- システム思考の人材育成:専門分野に特化した人材だけでなく、チップ、パッケージ、ボード、ファームウェアまで、システム全体を理解する「システム思考家」や「ポリグロット（多言語）エンジニア」の育成が急務。これにより、部門間のサイロをなくし、真の統合を推進- 標準のデジタル統合:業界標準を単なる文書ではなく、システムの「構造的補強材」と位置づけ、APIなどを通じてデジタルで組み込むことにより、システムの相互運用性を確保し、複雑化するアーキテクチャの整合性を維持

結論として、エレクトロニクスは今や「脆すぎてはならない」社会基盤であり、サプライチェーン、人材、標準という3つの柱を再設計することで、未来の圧力に耐え、世界をリードできると締めくくりました。

日本企業のプレゼンスと「Rising Star Award」受賞の快挙

APEX EXPO 2026では、多くの日本企業が参加し、世界標準の開発や技術革新、そして業界への継続的なコミットメントを示しました。特に標準化分野では、日本が主導するワーキンググループが、自動車エレクトロニクス分野に焦点を当てた活動を推進し、電子組立品の許容基準「IPC-A-610」や、はんだ付け規格「J-STD-001」について、OEMやTier-1サプライヤーが直面する現実の信頼性・安全性要件をより密接に反映させるための具体的な提案を行いました。またカンファレンスでは、太陽インキ製造株式会社が先端材料研究を、株式会社ジャパンユニックスがレーザーはんだ付けやはんだ付けロボットのソリューションを発表するなど、日本の技術力の高さを世界に示しました。

このような日本の貢献の象徴として、トヨタ自動車株式会社 デジタルソフト開発センター 電子性能開発部 グループ長の西森久雄氏が「Rising Star Award」を受賞しました。この賞は、過去5年間にわたり、業界標準の策定、教育、政策提言活動、および業界課題へのソリューション提供においてリーダーシップを発揮し、同アソシエーションおよび業界全体に多大な貢献をしたメンバーに贈られます。西森氏は、実装技術の基準策定を含む、エレクトロニクス業界への貢献が高く評価され、今回の受賞にいたりました。

「Rising Star Award」を受賞したトヨタ自動車株式会社 西森久雄氏

今回の受賞を受け、西森氏は「このたびはグローバル・エレクトロニクス・アソシエーションより表彰いただき、誠に光栄に思います。今回の受賞は決して私一人の成果ではなく、日本標準化委員会の立ち上げに賛同し、議論と意見交換に参加いただいた方々全員のおかげであり、委員会を代表してこの賞を受け取りました。世界中の実装技術の専門家と直接技術ディスカッションできる機会は大変嬉しく、今後も日本委員会の皆様とともに知見を深め、より良い標準化に貢献していきます」とコメントしています。

グローバル・エレクトロニクス・アソシエーションは、「より良いエレクトロニクスで、より良い世界を」をスローガンに掲げ、APEX EXPOを含む、さまざまな活動を世界各地で展開しています。エレクトロニクス業界を「現代社会の基盤」と位置付け、AI、ヘルスケア、エネルギー、輸送といった幅広い分野を支える6兆ドル規模の市場を支えるべく、世界3,000社以上の会員企業、数千のパートナー、および各国政府との連携を通じて、同アソシエーションは、業界の成長と強靭なサプライチェーンの構築を支援しています。

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グローバル・エレクトロニクス・アソシエーションについて

グローバル・エレクトロニクス・アソシエーション（Global Electronics Association）は、エレクトロニクス産業のグローバル代表機関として、世界数千社以上の会員企業やパートナーと連携し、より強靭で持続的なサプライチェーンの構築に取り組んでいます。公正な貿易の推進、適切な規制の整備、地域別の製造活性化を掲げ、業界の知見や実践的な情報、技術革新に関する教育・情報発信を通じて、次世代産業の発展を力強く支援します。当アソシエーションは、信頼され発展するエレクトロニクス産業を推進するため、世界中の政府や企業と協力しています。旧称IPCから進化した当アソシエーションは、6兆ドル規模のエレクトロニクス市場に対応し、アジア太平洋、欧州、北米、中南米に拠点を置いています。詳細は www.electronics.orgをご覧ください。