【練馬区立美術館】練馬の魅力を体験するワークショップ「練馬の博物誌」を開催！2027年１月末からは制作した作品を紹介する成果発表展も

公益財団法人練馬区文化振興協会

「練馬の博物誌」特設ページへ(https://www.neribun.or.jp/event/detail_e.cgi?id=202603251774403222)

練馬区立美術館（東京都練馬区貫井）では、2026年5月から10月にかけて、「練馬の博物誌 美のカケラ」と題し、ワークショップを開催します。

講師を務めるのは、美術家・インディペンデントエデュケーターの榎本 寿紀（えのもと としき）氏。榎本氏は、美術における教育普及事業のプロフェッショナルで、過去に目黒区美術館エデュケーターや大分県立美術館学芸企画課教育普及室室長などを歴任し、各地でワークショップを展開して子どもから大人まで幅広い層に美術の魅力を伝えています。

ワークショップで制作した作品は、当館２階展示室で2027年１月28日から２月14日まで開催する、成果発表展でご紹介します。

榎本 寿紀（えのもと としき）/美術家・インディペンデントエデュケーター

美術を「身近で楽しいもの」と捉え、美術館や学校、児童館などでワークショップを展開し、子どもから大人まで幅広い層に美術の魅力を伝えている。元目黒区美術館エデュケーター、元大分県立美術館学芸企画課教育普及室室長。

絵画やコラージュ、標本制作など多彩なラインナップで実施

「日常・身の回りを見つめ直す」ことがテーマの本ワークショップでは、練馬の魅力を体験できる４つのコースの中から、お好きなコースを選んでご参加いただけます。

Aコース：5月17日（日）10:30～15:30

「視て描く 本草ボタニカル」

古くから健康維持に使われてきた薬用植物。このワークショップでは、ドクダミやヨモギといった身近な薬用植物をはじめ身の回りの植物を観察し、様々な色材や描画技法に触れながら描きます。

対象：小学４年生～大人

会場：練馬区立美術館 創作室

申込期間：４月１日（水）～５月１日（金）※必着

詳細・お申込みはこちら(https://www.neribun.or.jp/event/detail_e.cgi?id=202603251774405571)

Bコース：6月14日（日）13:00～16:00

「記憶で描く ムカシバナシを語る・聴く・描く～練馬の風景」

いつも遊ぶ場所、懐かしの場所、皆さんにとって練馬の思い出とは、どんなものでしょう？

皆さんにとって懐かしの練馬の風景、子どもの頃に遊んだ場所などをテーマに描きます。

対象：小学５年生～大人

会場：練馬区立美術館 創作室

申込期間：４月１日（水）～５月29日（金）※必着

詳細・お申込みはこちら(https://www.neribun.or.jp/event/detail_e.cgi?id=202603251774409406)

Cコース：8月9日（日）１.10:30～12:30 ２.14:00～16:00

「新たな発見！ スライド・コラージュ」

机の上にある紙やテープ、葉っぱやタネなどを、光と影を強調してみたら、どう見えるでしょうか？

このワークショップでは、身近なモノを挟み込み、懐かしのスライド映写機で楽しみます。

対象：１.小学４・５・６年生 ２.中学生～大人

会場：練馬区立美術館 創作室

申込期間：６月24日（水）～ ７月24日（金）※必着

Dコース：10月4日（日）10:30～15:30

「練馬のカケラ 閉じ込められた宇宙」

お気に入りの小物、公園で拾った石や植物など、皆さんの宝物をペットボトルの標本瓶にセットしていきます。みんなの「大切」「美しい」「集めたい」を、見比べてみましょう。

対象：小学4年生～大人

会場：石神井公園区民交流センター 会議室２・３

申込期間：７月１日（水）～９月４日（金）※必着

【参加概要（A～Dコース共通）】

定員：各20名（要事前申込・抽選）

参加費：500円 ※お支払いは現金のみ

主催：練馬区立美術館（公益財団法人練馬区文化振興協会）

〇お申し込みは、申込フォームまたは往復ハガキにて受け付けます。詳細は、練馬区立美術館のホームページ(https://www.neribun.or.jp/event/detail_e.cgi?id=202603251774403222)をご覧ください。

学校に出向いて行うスクールプログラムも

想像で描く・作る ねりま・秘密の博物誌

「こんな生き物、こんな植物がいたらなぁ～！」 まだ見ぬ不思議な生き物、そして大切にしているモノに宿る精霊たち。

架空の植物や動物を制作するファンタジー・ワークショップです。

※スクールプログラムは、園・学校で行う館外活動です。

そのため、一般募集はありません。

ワークショップの内容は、成果発表展で紹介します。

成果発表展では、ワークショップで制作した作品が一堂に

皆で描いた練馬の植物、原風景、空想のいきもの、スライド・コラージュ、標本瓶などが一堂に会します。

また会場には、ドミノ倒しや積み木遊びのように遊んで楽しめる「カケラ・ブロック」のコーナーも登場します。

会期：2027年１月28日（木）～２月14日（日） 10：00～18：00※月曜日は休館

会場：練馬区立美術館 2階展示室

観覧料：無料

〇成果発表展で展示する「カケラ・ブロック」を募集します。詳細はこちら(https://www.neribun.or.jp/event/detail_e.cgi?id=202603251774409882)

カケラ・ブロック

お問い合わせ

練馬区立美術館 (公益財団法人 練馬区文化振興協会)

〒176-0021 東京都練馬区貫井1-36-16

TEL ：03-3577-1821