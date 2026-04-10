「adidas Originals(アディダス オリジナルス)」、初のリングウォッチ「DIGITAL TWO RING（デジタル ツー リング）」を発売。

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易(本社：東京都台東区、代表取締役社長 宮上光喜)は、同社が時計の日本総代理店を務める「adidas Originals(アディダス オリジナルス)」のリングウォッチ「DIGITAL TWO RING（デジタル ツー リング）」を、2026年4月17日に発売します。

発売日：2026年4月17日

予約開始： 2026年4月10日

ストリートの文脈から生まれた、次なる“時間のかたち”です。時代の変化に目を向け、常に最先端のトレンドを反映させてきたアディダス オリジナルスから、リングウォッチ「デジタル ツー リング」が登場。 “指先で時を読む”新しいスタイルを提案します。

今、注目を浴び始めているリングウォッチ。腕時計とは異なるアプローチで“時間との関わり方”を提供するとともに、アクセサリーとしての存在感も格別です。

「デジタル ツー リング」は、80年代のレトロなデジタルウォッチの雰囲気を持つ「デジタル ツー」をベースに開発しました。無駄を排したミニマルなデザインが、シンプルかつ洗練されたスタイルを実現。エッジーなフォルムはメタルの質感を強調し、わずか20mmのケースサイズでありながら力強い個性を放ちます。

カラーはゴールドとシルバーの2種類。

小ぶりながらも高級感が漂うゴールドは、装いにアクセントをもたらす優等生的存在です。腕時計やネックレスやバングルなど、他のアクセサリーとの組み合わせも楽しめます。

気品を感じるシルバーは、落ち着きのある大人な雰囲気。幅広いコーディネートに合わせられる汎用性の高さも魅力で、シーンを問いません。

実用性にも磨きをかけました。バネのように伸縮するエクスパンションバンドにより、さまざまな指に装着できます（最小11号～）。締め付け具合にも配慮し、ストレスフリーな装着感を目指しました。

また、デジタルによる時刻表示をシンプルかつ大きくレイアウトし、視認性を最大限確保。アディダス オリジナルスのトレフォイルロゴを載せた以外に、一切装飾していないことでも、時刻を判読しやすくしています。

防水性能は、3気圧防水。日常使用において十分な安心感を備えています。

機能面においても、リングウォッチならではの合理性が際立ちます。表示機能をシンプルに絞り込むことで、“時間を見る”という本質にフォーカス。腕を返したり袖をまくったりすることなく、指をわずかに動かすという所作で時刻を確認できます。

ストリートの文脈と高い親和性を持ち、際立ったファッション性と実用性のバランスを高次元で両立した「デジタル ツー リング」は、時計の“自分のスタイルを構成する要素”という役割をさらに拡張させるモデルです。指先に宿るデジタル表示が、ストリートに新たなリズムをもたらします。

商品概要

DIGITAL TWO RING

デジタル ツー リング

AOST26036 （ゴールド） 17,600円(税込） 16,000円(税込）

AOST26037 （シルバー） 16,500円(税込） 15,000円(税込）

≪共通スペック≫

●Movement：デジタル表示 クオーツ

●Case：ステンレススチール

●Band：ステンレススチール エクスパンションタイプ

●Water Resistant：3気圧防水

●Case Size：20mm幅

●Ring Size：最小11号～

ベースモデル （リングウォッチの前身になった腕時計）

DIGITAL TWO

デジタル ツー

AOST22074 （ゴールド） 13,750円（税込） 12,500円（税抜）

AOST22072 （シルバー） 13,750円（税込） 12,500円（税抜）

≪共通スペック≫

●Movement：デジタル表示 クオーツ

●Case：ステンレススチール

●Band：ステンレススチール エクスパンションタイプ

●Water Resistant：5気圧防水

●Case Size：36mm幅

●機能：GMT / カレンダー / ストップウォッチ / タイマー

『adidas Originals (アディダス オリジナルス)』について

adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受けた、ストリートスポーツウェアブランドです。adidasの歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。1972年に初めて使用されたアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルマークに、クリエイティブな人々に支持されているadidas Originalsは、ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして道を切り開き続けます。

『ウエニ貿易』について

時計や服飾雑貨等のブランドを取り扱うファッション商社です。

輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。

アメリカ発の「タイメックス」、イタリア発の「フルラ(時計)」「ヴェルサーチェウォッチ」「ハンブルリッチ」「スピニカー」、ドイツ発の「ツェッペリン」、イギリス発の「ヘンリーロンドン」などの日本総代理店を務める一方、メーカーとして「エンジェルハート」や「エンジェルクローバー」「ペッレ モルビダ」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。