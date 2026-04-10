日焼け対策フェイスカバー「ヤケーヌ」から、リトルミイをキュートにあしらったデザインを4月中旬より発売！

株式会社丸福繊維ヤケーヌ／MOOMIN

日焼け・熱中症対策商品の企画製造を行う株式会社丸福繊維（本社：愛知県西尾市、代表：村瀬 智之）は、累計販売数300万点を突破し、2025年楽天年間ランキング「スポーツ・アウトドア部門」で第2位※を受賞した日焼け対策専用フェイスカバーシリーズ「ヤケーヌ」を販売しています。同シリーズでは、夏の人気モデル「ヤケーヌ爽クール」をはじめ、入荷のたびに完売するなど高い支持を集めている、シリーズ最高のUVカット率を誇る「ヤケーヌ99.9ブラックレーベル」など、用途やシーンに応じたラインナップを展開しています。このたび、世界中で愛され続けている「ムーミン」から、人気キャラクター、リトルミイをワンポイントであしらったUVカットフェイスカバー「ヤケーヌ／MOOMIN」を4月中旬より、TOMOKUNI楽天市場店にて順次販売を開始いたします。

TOMOKUNI楽天市場店（https://item.rakuten.co.jp/tomokuni/mn2196026/）

本商品は、物語の中でも芯が強く愛らしい存在として多くのファンに親しまれている人気キャラクター「リトルミイ」をキュートにワンポイントであしらったヤケーヌです。春の日差しが気になる季節に向けて、公園での散歩やガーデニングなどの外出時に日焼け対策をしながら、リトルミイのかわいらしいデザインも楽しめるアイテムです。

※集計期間：2024年8月17日(土)～2025年8月11日(月) スポーツ・アウトドア部門

■ ヤケーヌ／MOOMIN ■

画像はイメージです。

■ 紫外線・日焼け防止フェイスカバー「ヤケーヌ」 ■

日焼け対策専用フェイスカバー「ヤケーヌ」

株式会社丸福繊維では、紫外線対策を目的とした日焼け防止専用フェイスカバー「ヤケーヌ」を2010年より販売しています。2025年は前年比1.3倍以上の販売実績を記録（※自社統計）。2025年も記録的な暑さが続いたことを背景に、スポーツや屋外作業といった従来の使用シーンに加え、美容目的の日常使いが広がり、外出時の美容ケアの一部として取り入れる方も増え、利用シーンやユーザー層はこれまで以上に多様化しています。中でも、「目尻プラス」や「99.9ブラックレーベル」など、美容視点で開発されたシリーズは高い支持を得ており注目を集めています。

近年続く酷暑の影響で、2026年以降もフェイスカバーを活用した日焼け対策へのニーズはさらに高まると見込まれます。今後も、日常の快適さを支えるアイテムとして、多くの方にご愛用いただけるよう展開してまいります。

■ ヤケーヌの特徴 ■

ヤケーヌの最大の特徴は息苦しさを回避するための上下二部式の構造。

"ブレスルーテック" ロゴマーク

“ブレスルーテック”は特許取得の開口部セパレート構造で、息苦しさを解消。飲み物もそのまま飲めて、メガネも曇りにくい革新的デザインです。

ヤケーヌ独自の3つのポイント

■最高レベルのUVカットをいつまでも

何度洗ってもUVカット効果が持続し、経済的

ヤケーヌは、安心・安全の日本製高機能糸を使用し、生地（糸）自体にUVカット効果のあるチタンを練り込んでいます。後加工ではありませんので、洗濯しても効果は半永久的に持続します。

■ 商品概要 ■

商品名 ：ヤケーヌ／MOOMIN

カラー ：ブラック

素材 ：ポリエステル87％、キュプラ13％

サイズ ：フリー

UVカット率：98.2%

販売価格：2,860円(税込)

【株式会社丸福繊維について】

社名：株式会社丸福繊維

本社所在地：愛知県西尾市戸ヶ崎町豊美5番地

代表取締役：村瀬智之

事業内容： 紫外線・熱中症対策商品の企画・製造・販売

設立： 1952年

HP：https://www.marufuku.ne.jp/

MARUFUKU楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/suzukachan/

株式会社丸福繊維