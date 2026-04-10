ポジションセンサの選定がより直感的に-NOVOTECHNIK新サイト公開（株式会社ビー・アンド・プラス　日本唯一代理店）

■リニューアルの背景

株式会社ビー・アンド・プラス

NOVOTECHNIK社は、高精度ポジションセンサを中心に世界中で展開するリーディングメーカーです。

今回のWebサイトリニューアルでは、ユーザーにとってより使いやすく、情報へスムーズにアクセスできる環境の構築を目的として全面的な刷新が行われました。

■主なリニューアルポイント

●デザイン刷新とユーザビリティ向上

サイト全体を現代的なデザインへ刷新し、ナビゲーションを最適化。

情報の検索性が大幅に向上し、目的の製品・技術情報へ直感的にアクセス可能となりました。

●製品情報の再構成

製品ページを全面的に見直し、カテゴリ構成を整理。

ポジションセンサにおいては「製品検索機能（プロダクトファインダー）」が再導入され、用途や仕様に応じた最適な製品選定が可能となりました。

●アクセサリ情報の統合表示

各センサ製品に対応するアクセサリが自動表示される仕組みを導入し、システム構成の検討がより容易になりました。

■ビーアンドプラスの取り組み

ビーアンドプラスは、日本国内におけるNOVOTECHNIK社製品の唯一の正規代理店として、長年にわたり産業機器・自動化分野のお客様へ高品質なセンサソリューションを提供してまいりました。

今回のWebサイトリニューアルにより、日本のお客様に対しても以下の価値提供をさらに強化してまいります。

製品選定の迅速化技術情報へのアクセス性向上最適なセンサ提案の高度化

当社は今後も、NOVOTECHNIK社との連携を通じて、日本市場における最先端のセンシング技術の普及に貢献してまいります。

■NOVOTECHNIKについて

NOVOTECHNIK社は、ドイツに本社を構えるポジションセンサのリーディングメーカーであり、非接触型・高精度センシング技術において世界的に高い評価を獲得しています。

同社のセンサは、摩耗のない非接触測定構造により長寿命を実現し、高精度・高再現性・高信頼性を兼ね備えていることが特長です。過酷な環境下においても安定した測定が可能で、設備の品質向上や保全コストの低減に大きく貢献します。

また、リニアセンサ、ロータリーセンサ、マルチターンセンサなど幅広い製品ラインアップを展開し、用途や条件に応じた最適なセンサ選定が可能です。

現在、産業機械、FA（ファクトリーオートメーション）、建設機械、モビリティ、医療機器など幅広い分野で採用されており、グローバル市場における高信頼センサブランドとして確固たる地位を確立しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0ElNY0pSdNY ]

■関連リンク

・ビーアンドプラス NOVOTECHNIK製品ページ

https://www.b-plus-kk.jp/product/novotechnik.html

・NOVOTECHNIK 日本サイト

https://novotechnik.jp/

■会社概要

会社名：株式会社ビーアンドプラス

URL：https://www.b-plus-kk.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ビーアンドプラス

担当：久野

MAIL：NovotechnikJP@b-plus-kk.jp