どこでもプレイ。すべてを聴き逃さない。 Razer、Hammerhead V3 HyperSpeed ゲーミングイヤフォンを発表【Razerグローバル本社発表プレスリリース日本語抄訳】

Razer Japan株式会社Razer Hammerhead V3 HyperSpeed

2026年4月9日、米国カリフォルニア州アーバイン発: ゲーマー向けライフスタイルブランドとして世界をリードするRazer(TM)（本社：米国カリフォルニア州およびシンガポール）は、本日、デバイス間を行き来しながらプレイする現代のゲーマーに向け、どこでも妥協のないオーディオ性能を提供するよう設計されたゲーミングイヤフォン「Razer Hammerhead V3 HyperSpeed」を発表しました。



最新のゲーミング環境に合わせて設計された本製品は、超低遅延の2.4GHz接続であるRazer(TM) HyperSpeed WirelessとBluetooth 6.0をシームレスに切り替え可能。対応するモバイルデバイス、PC、ハンドヘルド機など幅広いプラットフォームで、スピード、安定性、没入感を損なうことなく、快適で統一された体験を提供します。

超低遅延オーディオ。いつでも、どこでも。

Razer(TM) HyperSpeed Wirelessにより、本製品はゲーミンググレードの2.4GHzオーディオを実現。高速なレスポンスと安定したパフォーマンスにより、激しいゲームプレイ中でも音声と映像を正確に同期させます。



日常使いやBluetooth対応デバイスでの利用時には、Bluetooth 6.0がより低遅延で電力効率に優れ、混雑した無線環境でも高い安定性を発揮。ゲームから日常のリスニングまで、シームレスな切り替えを可能にします。



進化したケースで、よりスムーズな切り替え体験を

Razer Hammerhead V3 HyperSpeed

体験の中心となるのは「HyperSpeed Case」です。このケースは充電ケースとしての機能に加え、コンパクトなHyperSpeedドングルを内部に収納することで、2.4GHzワイヤレスレシーバーとしても機能します。ドングルを装着した状態であれば、対応デバイスではRazer HyperSpeed Wirelessによる接続が可能となり、さらにUSB-Cでケースを直接接続すれば、再生しながら充電することもできます。



また、Razer SmartSwitchにより、HyperSpeed WirelessとBluetoothモードの切り替えは迅速かつ直感的に行えます。1日の中で複数のデバイスや環境を行き来するプレイヤーのために設計されています。



次世代ハイブリッドANCで雑音をシャットアウト

Hammerhead V3 HyperSpeedは、ゲーム、移動中、日常環境などあらゆるシーンで雑音を効果的に遮断するハイブリッド・アクティブノイズキャンセリング（ANC）を搭載。前世代比で最大50％向上したノイズ低減性能により、騒がしい環境でも集中力を維持し、プレイに没入できます。



長時間プレイを支えるパワー

Hammerhead V3 HyperSpeedは、長時間のプレイを想定して設計されており、合計最大40時間のバッテリー駆動を実現。イヤフォン単体で最大10時間、充電ケース併用でさらに30時間使用可能で、長時間のゲームセッションや移動中でも途切れることなく楽しめます。



PCでのTHX Spatial Audio対応

PCでの使用時には、Razer Synapse 4を通じてTHX Spatial Audioに対応。高精度なバーチャル7.1chサウンドステージにより、方向感や環境音のディテールまで鮮明に再現し、プレイヤーの位置把握能力と没入感を高め、競争優位性をもたらします。



プレイを邪魔しない直感的な操作性

Hammerhead V3 HyperSpeedは、再生操作、通話、ワイヤレスモード切り替えに素早くアクセスできる直感的なタッチコントロールを搭載。さらに、Razer Audio AppおよびRazer Synapse 4を通じてカスタマイズも可能です。

ケースにはLEDステータスインジケーターを内蔵し、充電状況や接続状態、各種通知を一目で確認可能。プレイを中断することなく、必要な情報を把握できます。



Razer Hammerhead V3 HyperSpeedの詳細については、以下をご覧ください。

https://rzr.to/hhv3hs(https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frzr.to%2Fhhv3hs&data=05%7C02%7Cmax.huang%40razer.com%7Cd03c07733f3a48cc86f508de942120aa%7Cfdadce6e7f5e49db8f226a87331a9135%7C0%7C0%7C639111067663401314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=5qw25H8%2F9UtRNUgrxZAOEZ6i3%2FOPJzDWEzHyBVmHoHs%3D&reserved=0)



あわせて登場：Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed

よりシンプルな選択肢を求めるゲーマー向けに、Razer Hammerhead V3 X HyperSpeedもラインアップ。Razer(TM) HyperSpeed Wireless（2.4GHz）とBluetooth 5.3に対応し、超低遅延かつマルチプラットフォームでのオーディオ体験を提供します。



2.4GHzワイヤレスレシーバーとして機能するHyperSpeed Caseと組み合わせることで、高速かつレスポンスに優れたパフォーマンスと、対応デバイス間でのスムーズな切り替えを実現します。



Razer Hammerhead V3 X HyperSpeedの詳細については、以下をご覧ください。

https://rzr.to/hhv3xhs



価格および販売情報

Razer Hammerhead V3 HyperSpeed

希望小売価格：129.99米ドル / 139.99ユーロ / 日本: 21,980円（税込）

現在、Razer.com、Razer Store、および日本を含む世界各国の一部販売店にて販売中。



Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed

希望小売価格：99.99米ドル / 109.99ユーロ / 日本: 13,980円（税込）

現在、Razer.com、Razer Store、および日本を含む世界各国の一部販売店にて販売中。

日本国内でも、2026年4月10日より家電量販店、PCショップ、オンラインショップ等で販売されます。（国内の発売時期に関しまして、店舗により多少のずれがある場合がございますことをご了承ください。）

製品概要（スペック表）

Razer Hammerhead V3 HyperSpeedおよび、Razer Hammerhead V3 X HyperSpeedのスペック表は下記よりダウンロードできます。

製品画像: Hammerhead V3 HyperSpeed

https://prtimes.jp/a/?f=d163154-86-17e344f72a7c2d8173ea896f4ed7ce73.pdfHammerhead V3 HyperSpeed

Hammerhead V3 HyperSpeed

Hammerhead V3 HyperSpeed

Hammerhead V3 HyperSpeed

Hammerhead V3 HyperSpeed

Hammerhead V3 HyperSpeed

製品画像: Hammerhead V3 X HyperSpeed

Hammerhead V3 X HyperSpeed

Hammerhead V3 X HyperSpeed

Hammerhead V3 X HyperSpeed

Hammerhead V3 X HyperSpeed

Hammerhead V3 X HyperSpeed

Hammerhead V3 X HyperSpeed

■Razerについて

Razer(TM)は、ゲーマーのためにゲーマーによって設立された、世界的な大手ライフスタイルブランド企業で、「For Gamers. By Gamers(TM)」（ゲーマーの為にゲーマーが作る）をスローガンに掲げています。Razerのトリプルヘッド・スネーク (THS)の商標は、世界中のゲーミングコミュニティやeスポーツコミュニティで最も認知されているロゴの一つです。あらゆる大陸にファンを持つRazerは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスで構成された、ゲーマーを対象とする世界最大のエコシステムを設計・構築してきました。Razerは、高性能ゲーミング周辺機器やBladeゲーミングノートPCといった、受賞歴のあるハードウェアを提供しています。Razer Chroma RGBやRazer Synapseなどで構成されるRazerのソフトウェアスイートは、カスタマイズ機能や照明効果機能、最適化機能を備え、1億5,000万人以上のユーザーに利用されています。またRazerは、ゲーマー、若者、ミレニアル世代、Z世代向けに、Razer Goldを使用した決済サービスを提供しています。これは、68,000を超えるゲームタイトルで利用できる、世界最大のゲーム決済サービスのひとつです。さらに、この決済サービスに連動した報酬プログラムであるRazer Silverを提供しています。

Razerは、持続可能な未来の実現に取り組んでおり、#GoGreenWithRazer活動（さまざまな取り組みを通じて環境への影響を最小限に抑えるための、10年間のロードマップ）を通じて社会的責任を果たすべく努力しています。

2005年に設立されたRazerは、カリフォルニア州アーバインとシンガポールの2か所に本拠地を構え、ハンブルクと上海に地域統括本部を置き、世界各地の19か所に事業所を展開しています。

■Razer公式リンク

Razer日本公式サイト：https://www.razer.com/jp-jp/

Razer JP X (旧：Twitter) アカウント：https://www.x.com/razerjp

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