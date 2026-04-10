「EMODA(エモダ)」2026年4月10日(金)EMODA 仙台PARCO店リニューアルオープン

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社（代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区）が運営するファッションブランド「EMODA（エモダ）」は、2026年4月10日（金）仙台PARCO 5階にリニューアルオープンいたします。

EMODA 仙台PARCO店リニューアルオープン

リニューアルオープンを記念して、限定プライスや新作アイテムが当たる抽選会、ノベルティをご用意します。いずれも期間限定のイベントとなりますので、是非この機会にEMODA 仙台PARCO店へお立ち寄りください。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

【 EMODA 仙台PARCO店 店舗概要 】

■ 店名：仙台PARCO店

■ オープン日：2026年4月10日（金）

■ 住所：宮城県仙台市青葉区中央1-2-3仙台パルコ 5F

■ 営業時間：10:00 - 20:00

■ 電話番号：022-774-8151

・限定プライス

■期間：4月10日（金）～ 4月12日（日）

8,000円（税込）以上お買い上げで、通常3,960円（税込）の対象インナー2型が限定プライス2,000円（税込）でご購入いただけます。

BOX CAMI

ホワイト、ブラック、ネイビー、ライトミックス

MINIMAL BARE TOP

ホワイト、ブラック、ライトミックス

・新作アイテムが当たる抽選会

■期間：4月10日（金）～4月12日（日）

■時間：14:00～20:00

8,000円（税込）以上お買い上げのお客様を対象に、お洋服が当たる抽選会にご参加いただけます。

・ノベルティ

MOOA EMMA LOGO RUBBER STRAP

15,000円（税込）以上お買い上げのお客様にプレゼントいたします。

※数量限定、無くなり次第終了となります。

EMODAについて

MODE、MONOTONE、MINIMAL をベースに、エッジを効かせた、その時代のムードを表現。

潔いこと。スタイルがあること。

常に挑戦し、ファッションを楽しみ続ける人へ。

■EMODAオフィシャルサイト／SNS

Official Site：http://emoda-japan.com/

Web Store：http://runway-webstore.com/emoda/

X：https://ｘ.com/emoda_staff/(https://%EF%BD%98.com/emoda_staff/) ( @EMODA_STAFF )

Instagram：https://www.instagram.com/emoda_official/ ( @emoda_official )