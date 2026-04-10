強くなる陽ざしに、髪の準備を。「インテンシヴリペアUVプロテクティヴ ヘアミスト」

ロクシタンジャポン株式会社

自然あふれる南仏オート・プロヴァンスの洗練された上質なライフスタイルを提案するロクシタンは、人気のヘアケア「インテンシヴリペア」シリーズからUVヘアミストを数量限定で発売します。過酷な夏を生き抜く植物の力で、紫外線から6時間髪を守り、鮮やかな輝きとしなやかさを髪へと導きます。現在、全国のロクシタン店舗や公式通販サイトにて予約受付中です。

ロクシタン公式通販サイト：https://jp.loccitane.com/repairing

６時間＊、強い紫外線をブロック。

紫外線が本格化する今こそ、髪のUVケアを始めるタイミング。日本のUV指数は赤道付近の都市と比べても高いと言われており、強い紫外線は髪の表面や内部にダメージを与えることで知られています。

ロクシタンは、オート・プロヴァンスの強い日差しの中でも美しく咲くひまわりをはじめとした植物の力に着目。髪を紫外線ダメージから守りながら補修し、自然なツヤを叶える3in1のUVヘアミストを誕生させました。

自然由来成分97％配合のヘアミストは、軽やかなミルクテクスチャーで髪にすっとなじみ、6時間紫外線から髪を保護。アロマティックハーブの甘くさわやかな香りが、心地よく髪を包み込みます。毎日のお出かけ前はもちろん、外出先やゴールデンウェークのアウトドアや、夏のレジャーにもさっと使えるポケッタブルサイズ。過酷な夏を心地よく、美しく過ごすための心強いアイテムです。

＊東京の1日の平均日射量（2007～2018年実測データから算出）は、日射時間約6時間分の日射量に相当すると算定。この日射量から想定されるUVA量を髪に照射し、製品を塗布した髪は、塗布していない髪と比較して、UVAのダメージから髪を守ることを確認。（ロクシタン調べ）

【PRODUCT LINEUP】

2026年4月24日（金）数量限定発売

インテンシヴリペア ＵＶプロテクティヴ ヘアミスト

125mL 税込4,950円

ロクシタン（L’Occitane en Provence ）とは

1976年の創設以来、植物が持つ“生命の力”を伝えるビューティーメゾン。ローズマリーの蒸留というシンプルなしぐさから始まったロクシタンは、オート・プロヴァンスのいきいきとした自然と文化からインスピレーションを得ています。メゾンは、オート・プロヴァンスに着想を得た植物原料を用い、先進科学と環境への配慮を融合させたスキンケア、フレグランス、ホームコレクションをフランスで製造しています。人と自然を結ぶ絆を称えながら、ロクシタンは、日常のささやかな瞬間の美しさに着想を得た“アール・ド・ヴィーヴル（暮らしの美学）”を提案しています。現在、このフィロソフィーは、世界3,000以上の店舗、100のスパ、2,500のパートナーホテル、そして自社ホテル「ル・クヴォン・デ・ミニム - ロクシタン・アン・プロヴァンス ホテル＆スパ」を通じて、世界中のゲストへと届けられています。