【2026母の日ギフト】飾りやすいミディ・ミニ胡蝶蘭を豊富に販売！｜胡蝶蘭専門サイトフラワースミスギフト

株式会社frantolive

胡蝶蘭専門サイト『Flower Smith Gift（フラワースミスギフト）』では、2026年4月10日(金)より『2026年母の日特集』を開始いたしました。

母の日の贈り物といえばカーネーションが定番ですが、近年では、花持ちがよく、お手入れしやすく、特別感のあるギフトとして胡蝶蘭を選ぶ方も増えています。

今回の特集では、やさしく華やかな印象のピンク系を中心に、飾りやすいミディ・ミニ胡蝶蘭を豊富にご用意。産地直送ならではの鮮度と品質にこだわった胡蝶蘭を、母の日の贈り物としてご提案いたします。

＜【SALE商品も】母の日ギフト特集はこちら＞

https://flowersmithmarket.com/shop/e/emothersday/

・母の日に胡蝶蘭が選ばれている理由

母の日ギフトとして胡蝶蘭が選ばれている理由は、主に3つあります。

- 華やかで上品な印象胡蝶蘭は、お祝い花としての上品さと華やかさを兼ね備えており、母の日の特別な贈り物にふさわしい花です。- 花持ちが良く、長く楽しめる一般的な花束に比べて長く楽しみやすく、感謝の気持ちを“その日だけで終わらない贈り物”として届けられます。- お手入れしやすく、贈りやすい週1回程度の水やりを目安に管理しやすく、花粉が飛び散りにくいため、忙しい方にも扱いやすい点が魅力です。

そのため、

「毎年カーネーションを贈っているので、今年は少し違う花を選びたい」

「華やかさはほしいけれど、相手に手間をかけさせたくない」

といった母の日ギフトのニーズにも、胡蝶蘭はぴったりです。

・母の日におすすめの商品

※商品価格は、2026年4月10日時点のものを掲載しております。

ミディ胡蝶蘭 ピンク 2本立ち（4号）

販売価格：\5,900(税込)～

やさしいピンク色が空間を明るく彩る商品です。

コンパクトで飾りやすく、ご自宅用にもギフト用にも選びやすい一鉢です。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gmd4-l2pn/

ミディ胡蝶蘭 ピンク 3本立ち（6号）

通常価格：\11,900(税込)～

SALE価格：\10,900(税込)～

ほどよい存在感と華やかさを兼ね備えた商品です。

上品なピンク色が感謝の気持ちをやさしく伝え、特別感のある贈り物を演出します。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gmd6-3et/

ミディ胡蝶蘭 ピンク 2本立ち クローム鉢（4号）

販売価格：\6,000(税込)～

スタイリッシュなクローム鉢が目を引く、洗練された印象の商品です。

インテリアにもなじみやすく、花の美しさと上質感を兼ね備えた母の日ギフトに仕上がっています。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gmd4-crm2pn/

ミニ胡蝶蘭 ピンク 1本立ち 2WAYBOX入り（2.5号）

通常価格：\3,900(税込)～

SALE価格：\3,680(税込)～

上品なピンクの花色が可愛らしい、母の日の贈り物にぴったりな商品です。

そのまま飾れる2WAYBOX入りで、コンパクトながらも華やかさをしっかり感じられるギフトです。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gmn2h-2w1pn/

胡蝶蘭 大輪 ピンク 3本立ち 30輪以上

販売価格：\16,200(税込)～

ひと目で華やかさが伝わる、大切な母の日にふさわしい商品です。

優雅なピンク色と存在感のある佇まいで、感謝の気持ちをより印象的に届けます。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/glr3-30pn/

・SALE実施中！

母の日に人気の胡蝶蘭も、期間限定でディスカウント中です！

ぜひこの機会に、チェックしてみてください。

https://flowersmithmarket.com/shop/e/ekochoransale/

母の日特集ページ :https://flowersmithmarket.com/shop/e/emothersday/

・フラワースミスギフトについて

フラワースミスギフトは、お祝い用・お供え用・ご自宅での観賞用など、幅広い用途に対応する胡蝶蘭を取り扱うオンラインショップです。

熟練の生産者が心を込めて育てた胡蝶蘭を、産地直送で新鮮な状態のまま全国へお届けしています。

今後も多様化するニーズに応えるべく、サービスの拡充と品質向上に取り組んでまいります。

・サイト情報

■Flower Smith Gift（フラワースミスギフト）

https://flowersmithmarket.com/shop/c/cgift(https://flowersmithmarket.com/shop/c/cgift/)/

・会社概要

会社名：株式会社frantolive（フラントリーブ）

所在地：大阪市中央区平野町２丁目6-11 ホーコス伏見屋ビル2F

代表取締役社長：白田圭祐

事業内容：生花、胡蝶蘭の卸販売・定期宅配、Webメディア運用

会社サイト：https://frantolive.com/