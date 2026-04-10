【神保町シアター】今年のGWは神保町でポケモン30周年を祝おう！　──「ポケモン短編まつり ～劇場版ポケットモンスター短編傑作選」5/2(土) より開催

株式会社小学館

監督・出演者・テーマなど様々な角度から作品にスポットを当て、古き良き日本映画をフィルムで上映する、本の街の名画座・神保町シアター。

5月2日(土) からは、ポケモン30周年記念として、「劇場版ポケットモンスター」の併映作品として製作された短編3作品の特別上映を開催します。

今までにない企画が実現！ なんと人気短編作品だけを特別上映！

現在は古き良き日本映画を紹介する名画座として運営している神保町シアターですが、実は2007年に新作封切館としてオープンした際のこけら落とし作品は『劇場版ポケットモンスター ディアルガVSパルキアVSダークライ』でした。今回、この意外ともいえるご縁から、ポケモン30周年を記念した特別上映を企画。劇場版の併映作品として公開された短編の中から根強い人気を誇る3作品を厳選した短編傑作選を上映します。

小さなお子様連れでも安心の上映を実施！

“映画館デビュー応援！親子で楽しむポケモン映画！” と題して、お子様連れの方が安心してご鑑賞いただける上映回を設けます。ポケモンたちが主人公の短編は、小さなお子様の映画館デビューにもぴったりです！ 詳しくは劇場ホームページでご確認ください。

ゴールデンウィークは映画館で、ポケモン愛を満たしませんか。

今までになかったこの上映企画にご注目ください。

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《特集上映》

ポケモン30周年記念

ポケモン短編まつり ～劇場版ポケットモンスター短編傑作選

2026年5月2日(土) ～ 5月8日(金)

神保町シアター

（千代田区神田神保町1-23 TEL.03-5281-5132）

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【入場料金】

前売・当日共通 大人2000円、子ども（小学生以下・3歳以上）1500円

※特別興行につき、ポイントカード招待券、割引優待券、各種割引はご使用いただけません

前売券（日時指定・整理番号付き）を、4/17(金) 12:00 よりチケットぴあ【Pコード：556-198】にて販売開始

※前売券完売の場合は当日券の販売はありません

「映画館デビュー応援！親子で楽しむポケモン映画！」

実施日：5/2(土)11:00、5/4(祝・月)11:00

＊この回は下記の項目にご理解いただける場合にのみご利用ください

★お子さまの飲食可★映画の音量は控えめ★上映中も場内は少し明るい★上映中にお子さまが泣き出しても大丈夫★途中退出自由 ※多目的トイレにおむつ交換台あり

神保町シアター ホームページ

https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/)

「ポケモン短編まつり」特集上映の情報はこちら

https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/news/index.html#2026-05-02_pokemon-tanpen

【上映作品】

短編3本を同時上映・上映時間合計70分

・『ピカチュウのなつやすみ』1998年・22分

・『ピカピカ星空キャンプ』2002年・24分

・『ピカチュウとイーブイ☆フレンズ』2013年・24分

◎上映スケジュール、作品詳細等は、劇場ホームページでご確認ください。