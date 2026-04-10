【土地所有者さま必見】アパート完成現場見学会を4月23日・24日に駒沢エリアで開催｜新規来場で最大7,000円分のAmazonギフトプレゼント

株式会社 セレコーポレーション

株式会社セレ コーポレーション（本社：東京都中央区京橋、代表取締役社長：山口 貴載）は、2026年4月23日（木）～24日（金）に東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩約5分の完成アパートにて、アパート経営のための完成現場見学会を開催いたします。

今回の最大の注目点は、ふたり暮らしに特化した新タイプ「Fwin suite」（ファイン スイート）が実際の物件に初めて登場いたします。土地活用をご検討中の方に向けて、最新のアパート経営の実例をご覧いただける絶好の機会です。

■本見学会の見どころポイント

- 新タイプ「Fwin suite」が実物件に初登場！ふたり暮らし向けの１LDKタイプ「Fwin suite」が実物件として初登場いたします。「Fwin suite」は、ふたり暮らしならではの体験価値を徹底的に追求した空間設計が特徴です。- 時を経ても色あせない赤煉瓦調の外観デザインデザイン性と機能性を兼ね備えた赤煉瓦調の外観は、周囲の街並みに品格を添え、入居者の第一印象を左右する重要な競争力となります。- 「東京ゼロエミ住宅」仕様で、オーナーさまにもゲスト（入居者）にも嬉しい設計オーナーさまには助成金交付、ゲストには快適性向上・光熱費削減という両者にメリットがあります。環境配慮と経営効率を両立した、これからの時代に求められるアパートのあり方をご覧いただけます。見学会のお申し込み、詳細はこちら :https://lp.cel-corporation.co.jp/2604_msv/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=2604komazawakouen

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8127/table/30_1_bf8967ff87f7cfc810106801c1074f9c.jpg?v=202604101252 ]

■ 特別来場特典：新規ご来場でAmazonギフト最大7,000円分プレゼント！

新規ご来場で2,000円分プレゼント

さらに、お持ちの土地についての建築相談で5,000円分を追加プレゼントいたします。

■ こんな方におすすめです

- 所有している土地の活用方法を検討されている方- 土地を相続した、または相続予定の方- 現在アパートをお持ちで、建て替えや新築をご検討中のオーナーさま- アパート経営の最新トレンドを知りたい方

土地の活用方法についてまだ決まっていない方も、情報収集の一環として気軽にご参加いただけます。専門スタッフが丁寧にご対応いたしますので、初めての方もご安心ください。

見学会のお申し込み、詳細はこちら :https://lp.cel-corporation.co.jp/2604_msv/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=2604komazawakouen

■会社概要

社名：株式会社セレ コーポレーション

本社：東京都中央区京橋三丁目7番1号 相互館110タワー 5階

設立：平成5年（1993年）8月

代表者：代表取締役 社長執行役員 山口 貴載

事業内容：賃貸住宅事業、賃貸開発事業、賃貸経営事業

ホームページ：https://cel-corporation.co.jp/

■お問い合わせ先

株式会社セレ コーポレーション 営業企画部 マーケティング課

TEL：03-3562-3005

E-MAIL：isg@cel-co.com