株式会社日本動画センター

株式会社日本動画センター（本社：福岡県福岡市、代表取締役：山口直也）は、2026年のYouTubeアルゴリズム変動においてAI規制を追い風に変えるための実践的な逆転戦略をまとめた資料『AI規制で消えるチャンネルと生き残るチャンネルの違い。2026年アルゴリズム変動を「追い風」にする逆転戦略レポート』を無料公開しました。

本資料では、2026年1月の調査でAIスロップを大量投稿していた上位100チャンネルのうち16チャンネルが、YouTubeのCEOニール・モーハンによるAIスロップ規制方針の公開表明から数日以内にプラットフォームから削除された事実を起点に、規制の仕組みと生き残りの条件が体系的に示されています。

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■ AIスロップの氾濫がYPP剥奪を「他人事」でなくした

2025年～2026年にかけてインターネット上には「AIが自動的に量産した価値のないゴミ動画」が爆発的に増加し、メリアム=ウェブスター辞典が2025年の「今年の言葉」に「Slop」を選出するほど深刻な社会問題となりました。

YouTubeはこの現象を「スパムの進化形」と定義し、プラットフォームの品質とユーザー体験を守るため、2025年7月に強化された「不誠実なコンテンツ（Inauthentic Content）ポリシー」のもと、審査AIが動画ごとにAuthenticity Score（真正性スコア）を算出する新システムへと移行しています。

スクリプトの独自性・映像素材の多様性・編集における「人間の意思決定」の痕跡という3軸で評価されるこのスコアは、同じニッチ内の各スクリプト間で最低40%の独自表現、同じストック映像を20本中3回以上使用しないことが収益化維持の最低条件として定められています。

さらに2026年Q4に向けて、YouTubeのアルゴリズムは発信者の「実名性（Identity）」と動画スコアの紐付けを強化しており、EU AI法（2026年8月2日施行）による年間総売上高最大3%の制裁金リスクも重なり、規制の圧力は今後さらに高まる一方です。

■ 「透明性・5%人間性・C2PA」の3つの逆転戦略が規制を追い風に変える

本資料が提示する解決策の核心は、AI規制を「競合の自動排除フィルター」として活用するという発想の転換です。

逆転戦略1として「透明性のブランディング化」--「AIが作った」ではなく「AIと一緒に作った」というナラティブを前面に出すことで、AIラベルを信頼のバッジへと転換し、リピーター率とスーパーチャット収益を長期的に向上させます。

逆転戦略2として「5%の人間性によるAI判定の無効化」--顔出し・声出し10秒や独自撮影素材を1～2カット差し込むだけで、アルゴリズムの評価軸が根本的に変わり、100%AI生成チャンネルの収益化維持率15%に対して95%を実現できます。

逆転戦略3として「C2PAデジタル署名による起源の証明」--DaVinci ResolveやPremiere Proのプロジェクトファイルと生成パラメータを保存することで、収益化剥奪の不服申し立て時に最も強力な証拠として機能し、権利回復のケースが増加しています。

金融・投資ジャンルでRPM ＄15～＄40、教育・サイエンスでRPM ＄7～＄12という高収益ジャンルは、AIスロップが参入しにくい専門知識の裏付けが求められる領域であり、真剣に取り組むクリエイターにとってこれ以上ない好機となっています。

■株式会社日本動画センターについて

株式会社日本動画センターは、YouTubeの収益化復活コンサルティングを行う専門会社です。

キッズ系チャンネルから大人向けジャンルまで幅広い運営実績を持ち、これまで多数のチャンネルの収益化復活・売上拡大をサポートしてきました。

日本動画センターURL：https://japan-video-center.com