オリジナルグッズ作成サービス「pixivFACTORY」にモリサワフォントの提供を開始！採用を記念してフォントの日（4/10）よりInstagramキャンペーンを実施

株式会社モリサワ

株式会社モリサワ（代表取締役社長：森澤彰彦 本社：大阪市浪速区、以下モリサワ）は、ピクシブ株式会社（代表取締役CEO：丹羽康弘 本社：東京都渋谷区）が運営するオリジナルグッズ作成サービス「pixivFACTORY（ピクシブファクトリー）」にフォントの提供を開始しました。

あわせて、提供開始と4月10日の「フォントの日」を記念し、Instagramキャンペーンを実施します。

「pixivFACTORY」は1枚のイラストをアップロードするだけで、アクリルキーホルダー、Tシャツ、ポスターなど70種類以上のオリジナルグッズを1個から簡単に制作できるサービスです。

今回の提供により、「pixivFACTORY」のユーザーは、グッズ制作に欠かせないテキスト入力機能にモリサワのフォントを使用することができます。

提供するフォントは、力強さやスピード感を細部まで表現できるバリアブルフォント「DriveFlux（ドライブフラックス）」から厳選した7スタイルに加え、「プフ ピクニック」など人気の高いデザイン書体を中心とした計15書体です。個性的なフォントが、オリジナルグッズをより魅力的に演出します。

pixivFACTORYについて詳細はこちら（https://factory.pixiv.net/）

提供書体

アルデオ

アンチックAN+

イカヅチ

カモレモン+

グロウDisplay

汐舟

翠流アトラス

翠流くゆりペン

すずむし

タカ風太

プフ ソワレ

プフ ピクニック

DriveFlux（※）

ボルクロイド

游勘亭流

※あらかじめ各軸の値が設定された7スタイルをご用意しています。

またモリサワでは、4月10日の「フォントの日」を記念し、2026年4月10日（金）～2026年4月24日（金）の期間、抽選で50名様に特製アクリルお守りをプレゼントするキャンペーンを実施します。

4月10日は「4（フォン）と10（ト）」の語呂合わせから「フォントの日」と制定されています。フォントが好きな方はもちろん、普段あまりフォントを意識されない方にも、この機会にフォントの魅力を感じていただけるように、モリサワのフォントでデザインした賞品を用意しました。

今回は「pixivFACTORY」に提供したフォントを使って、同サービス内のアクリルお守りをオリジナルデザインで制作しました。お守りは、制作に携わる方にとって縁起の良い「ひらめき御守」、組版や文字にまつわるデザインにちなんだ「組版上達御守」など、制作安泰の願いを込めた全5種類です。お守りに記された言葉は当社が遊び心で創作したもので、それぞれの言葉に合うフォントを選んでデザインしました。ぜひ身につけていただき、日々の制作を見守るお守りとしてお楽しみください。

ひらめき御守（すずむし）、組版上達御守（DriveFlux）、書体良縁御守（タカ風太）、制作安泰御守（翠流くゆりペン）、

誤植退散御守（イカヅチ）

※（）内は使用書体名

キャンペーン概要

タイトル：フォントの日記念！アクリルお守りプレゼントキャンペーン

期間：2026年4月10日（金）～2026年4月24日（金）23:59

賞品および当選者数：特製アクリルお守り…50名様

※5種類のデザインのうち、1種をプレゼントします。デザインの選択はできません。

応募方法：

1）モリサワ公式Instagramアカウント「@morisawa_jp(https://go.morisawa.co.jp/pr/0410campaign_Instagram)」をフォロー

※すでにフォロー済みの方は、追加の対応は不要です

2）本キャンペーンの対象投稿に「いいね」

当選者発表：キャンペーン期間終了後、当選された方にInstagramのダイレクトメッセージにて当選通知をご連絡します。

注意事項：

・ご応募いただく際にお預かりする個人情報の保護方針に関しては、当社プライバシーポリシー（https://www.morisawa.co.jp/privacy-policy/）をご確認のうえ、ご応募ください。

・お預かりした個人情報は、当選の連絡および賞品の発送に使用します。

※賞品の画像は、実際にお送りするデザインと異なる場合がございます。

※ご応募は、期間中お1人様1回限りとさせていただきます。

※本キャンペーンについての連絡や発送に関して、ご連絡をさせていただく場合がございます。

※賞品の発送は2026年5月下旬を予定していますが、諸事情により遅れる場合がございます。また、送付先は日本国内に限らせていただきます。

※Instagramのダイレクトメッセージにて、当選通知を行う際に賞品発送のために必要な情報を登録するフォームをご案内します。ダイレクトメッセージを受信拒否設定している場合や、指定期日までに正確な送付先などの必要な情報をご提供いただけない場合、当選を無効とさせていただきますので、ご了承ください。

※賞品発送の日時は指定できません。

※本キャンペーンによって生じたトラブルや損害に、モリサワは一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

※アカウントが非公開設定の方は、抽選の対象外です。

※賞品に不良がある場合を除き、返品・交換には応じかねます。また賞品に不良がある場合は、到着後7日以内にご連絡ください。

※当選発表前にフォロー解除された場合、応募・当選は無効となります。

※キャンペーン内容、当選確認などのお問い合わせはお受けできませんのでご了承ください。

※18歳未満の方は保護者の同意を得た上でご応募ください。18歳未満の方がご応募された場合は、保護者の同意を得た上でご応募されたものとみなします。

※賞品をオークションサイトに出品する等の転売行為は固く禁止させていただきます。また転売された賞品のご購入もお控えくださいますようお願い申し上げます。

※本キャンペーンはMeta社と一切関係ございません。弊社は、Instagramに関連するアプリケーションの動作環境により発生する本キャンペーン運営の中断または中止によって生じるいかなる損害についても、責任を負いません。

●本件に関するお問い合わせ

株式会社モリサワ ブランディング部 広報課

E-mail: pr@morisawa.co.jp

※記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。