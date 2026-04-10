【ホテル日航アリビラ】夏限定イベント期間「el sol（エル ソル）」を2026年7月より開催

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテル日航アリビラ（沖縄県 読谷村/総支配人：中島 浩一）は、2026年7月1日（水）から10月31日（土）までの4カ月間を夏限定のイベント期間「el sol（エル ソル）シーズン」と名付け、自然豊かなニライビーチやガーデンプールで様々なイベントを開催します。

「el sol シーズン」では、夏の陽射しと沖縄の魅力を満喫できるアクティビティやライブイベントをご用意しています。

7月から9月にかけては、朝はビーチで心身を整えるヨガ、夜にはライトアップされたガーデンプールでしっとりとしたリゾートナイトをお過ごしいただけます。さらに、地元のアーティストによる三線やギターの生演奏が響く「プールサイドライブ」では、自然と音楽に包まれるひとときをご提供します。

10月には、夕焼けがニライビーチを茜色に染める時間帯に、サックスなどの管楽器の音色とともに過ごす「サンセットミュージック」を開催。幻想的な雰囲気に包まれた、沖縄の晩夏をご堪能いただけます。

その他、夏休み期間の7～8月には、サンゴ礁や海辺の生き物を観察する「リーフトレイル」や夜の森を歩く「ナイトトレイル」といった自然体験プログラムをご用意。お子様の自由研究にもご活用いただけます。さらに、毎週火・金曜日には、夏の夜空を彩る打ち上げ花火がリゾート気分を一層盛り上げます。

「el sol（エル ソル）シーズン」期間中のアクティビティやイベントのラインアップ

打ち上げ花火

環境に配慮したエコ花火を週2回打ち上げ、夏休みの雰囲気を盛り上げます。パティオやビーチからご覧いただけるため、ナイトプールとともにお楽しみください。

日程 / 2026年7月21日（火）～8月28日（金）の火・金曜日

時間 / 20:15～（約3分間）

場所 / ビーチに向かって左側上空

料金 / 無料

備考 / リゾートエリア内のご観覧はご宿泊者限定です。悪天時は中止となる場合がございます。

※エコ花火とは、自然由来の材料を素材として製造され、打ち上げ後の破片が自然分解しやすいため環境負荷を小さくすることができる花火です。

ナイトプール

ガーデンプールの遊泳時間を延長し、7～9月は21:00までご利用いただけます。温かみのあるライトアップの中、のんびりとしたリゾートナイトをお楽しみください。

時間 / 2026年7月～8月 8:30～21:00

2026年9月 9:00～21:00

場所 / ガーデンプール

料金 / 無料

備考 / ご利用は宿泊者に限ります。お子様は保護者同伴でご利用ください。悪天候の場合は遊泳中止となります。

プールサイドライブ

ガーデンプールのプールサイドで心地よい風とともに三線やギターなどのライブを日替わりでお楽しみいただけます。沖縄県内外で活躍するアーティストの生演奏を聞きながらゆったりと流れるひとときをお過ごしください。

開催日 / 2026年7月1日（水）～9月30日（水）

時間 / 19:30～、20:30～（約30分間）

場所 / ガーデンプール プールサイド

料金 / 無料

備考 / 悪天候の場合は中止となります。

ナイトトレイル

自然豊かなホテルの敷地内をガイドと一緒に歩きながらさまざまな植物や生き物を探し、生態を学ぶプログラムです。日中には出合うことができない生き物や景色を楽しめます。

開催日 / 2026年7月21日（火）～8月29日（土）の火・木・土曜日のみ

時間 / 20:00～（約1時間）

場所 / ホテル敷地内

料金 / [宿泊者]大人2,500円、3歳～小学生2,000円

対象 / 3歳以上（小学生以下のお子様は保護者同伴）

備考 / 事前予約可。最少催行人数2名様。天候により中止になる場合があります。

ご予約・お問い合わせ / エデュテイメントルーム（9:00～18:30）

早朝ビーチヨガ

リゾートの朝、波の音を聴きながら、ゆったりとリラックスできる憧れのビーチヨガを体験していただけます。

開催日 / 2026年7月1日（水）～9月30日（水）

時間 / 7:00～（約30分）

場所 / ニライビーチ

料金 / 無料

対象 / 7歳以上（小学生のお子さまは保護者同伴）

定員 / 15名

備考 / ご利用は宿泊者に限ります。前日までに公式サイト上の予約受付フォーム（5月1日受付開始予定）より要予約。悪天候の場合は開催中止となります。

リーフトレイル

ガイドと一緒に干潮時のニライビーチを歩きながら、自然を観て学ぶプログラムです。礁池など自然の姿を保つニライビーチには、数多くの海の生物が生息しており、お子様の夏休みの自由研究にもおすすめです。

期間 / 2026年7月1日（水）～9月30日（水）

日時 / 干潮時（干潮時間により変動）

所要時間 / 約60分間

場所 / ニライビーチ

料金 / [宿泊者]大人3,200円、3歳～小学生2,700円

対象 / 3歳以上

備考 / 事前予約可。最少催行人数２名様。開催日時は潮位により異なります。天候や海洋状況により中止となる場合があります。

ご予約・お問い合わせ / マリンハウス（9:00～17:00）

サンセットセーリング

空と海が茜色に染まる夕暮れ時にカタマランヨット「キラ号」に乗って水平線に沈む夕陽をながめるロマンチックなサンセットセーリングがお楽しみいただけます。

開催日 / 2026年7月1日（水）～8月31日（月）

時間 / 日程により異なります（所要時間約60分）

場所 / マリンハウス

料金 / [宿泊者]大人4,000円、4歳～小学生2,100円

対象 / 4歳以上（小学生以下は保護者同伴）

備考 / 事前予約可。最少催行人数2名様。海洋状況および天候により中止になる場合があります。

ご予約・お問い合わせ / マリンハウス（9:00～17:00）

サンセットミュージック

白砂のビーチが茜色に変わるころ、サックスなど管楽器の音色と波音を聴きながら夕陽を眺める贅沢な時間をお過ごしいただけます。

開催日 / 2026年10月1日（木）～10月31日（土）

時間 / 1日～15日 18:00～、

16日～31日 17:30～（各30分間）

場所 / ニライビーチ

料金 / 無料

備考 / 悪天候の場合は中止となります。

お問い合わせ 098-982-9111（代表）

ホテル日航アリビラ

ホテル日航アリビラは、異国情緒漂うスパニッシュコロニアル調の建物が特徴的なオンザビーチのリゾートホテルです。ホテルの目の前は「アリビラブルー」と称される沖縄本島屈指の透明度を誇る海が広がります。

厳選食材を駆使したこだわりの料理、多彩なマリンメニューやリラクゼーションなど、上質な安らぎが満ちる極上のステイをご堪能いただけます。



所在地：〒904-0393 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600

TEL：098-982-9111(代表） FAX：098-958-6620

URL：https://www.alivila.co.jp

アクセス：那覇空港より自動車で約70分、空港リムジンバスBエリアで約90分