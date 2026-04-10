サークレイス、Salesforce Japan Partner Award 2026を受賞

サークレイス株式会社

サークレイス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役会長兼社長：佐藤 スコット）は、Salesforce Japan Partner Award 2026におけるJapan Partner of the Year - 関西 -を受賞しました。本アワードは、Salesforceのパートナー企業の中から、地域における顕著な実績とお客様への価値提供を実現した企業を表彰するものです。サークレイスは、当該地域におけるSalesforceビジネスの成長、案件創出、認定資格の取得状況、顧客満足度（CSAT）などの指標を総合的に評価され、特に優れた成果を上げたパートナーとして本賞を受賞しました。

■発表に対するコメント

サークレイス株式会社 代表取締役会長兼社長の佐藤 スコットは、次のように述べています。

この度、Salesforce Japan Partner Award 2026において「Japan Partner of the Year - 関西 -」という栄誉ある賞を賜り、大変光栄に思います。本受賞は、日頃よりご支援いただいているお客様、パートナーの皆様、そしてセールスフォース・ジャパン様との強固な連携の成果であり、関係するすべての皆様に深く感謝申し上げます。

当社はこれまで、Salesforceを基盤としたデータ活用と業務改革の支援を通じて、お客様の営業・マーケティング・カスタマーサクセス領域におけるDX推進に取り組んでまいりました。今回の受賞は、こうした取り組みが評価された結果であると受け止めております。

今後もセールスフォース・ジャパン様とのパートナーシップをさらに強化し、AIやデータ活用を通じてお客様のビジネス成長に貢献するとともに、日本企業のDX推進に寄与してまいります。

株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長の浦野敦資氏は、次のように述べています。

サークレイスのようなSalesforce Japan Partner Award 2026の受賞者は、テクノロジーがかつてないスピードで発展しAI革命が進行する世界において、お客様がより迅速に成長し、さらに躍進するよう尽力されています。Salesforceにとってパートナーの皆様は、お客様の成功を推進するために欠かせない存在です。

第19回目を迎えるSalesforce Japan Partner Award 2026は、コンサルティング会社、デジタルエージェンシー、販売代理店、ISVパートナーなど、クラウド、業種・業界、および広範なパートナープログラムにわたって、Salesforceのパートナーが果たした多大な貢献に与えられる賞です。今年のSalesforce Japan Partner Award 2026を受賞されたSalesforceパートナーの一覧はこちら(https://appexchangejp.salesforce.com/learn/fy27-partner-award)をご覧ください。



SalesforceなどはSalesforce, Inc.の商標です。

サークレイスについて

サークレイスは、世界最先端のAIやSalesforceなどのソリューションのコンサルティング、導入支援、人材育成、定着化支援を提供するITサービス企業です。

サークレイスグループではAI・データ・クラウドテクノロジーを組み合わせ、企業の売上、利益に貢献できる経営と業務とITのコンサルティングサービスを提供しています。

2022年4月、東京証券取引所グロース市場上場。

会社名： サークレイス株式会社（circlace Inc）

代表者： 代表取締役会長兼社長 佐藤 スコット

所在地： 東京都中央区日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル 6F

設 立： 2012年11月1日

【関連リンク】- サークレイス株式会社：https://www.circlace.com/