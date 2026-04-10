【ＢＳ日テレ】おぎやはぎの愛車遍歴「中嶋悟と振りかえる！レジェンド・オブ・レジェンド～今甦る魅力と今だから明かせる秘話」4月11日（土）夜9時放送

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愛車遍歴を辿れば、人生がみえてくる！「おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE！」

4月11日(土)夜9時からの放送は、元F1ドライバーの中嶋悟さんが再登場！日本のモータースポーツ界における生きる伝説でありF1ブームを牽引してきた中嶋さんと、ホンダの最高級セダン・“レジェンド”の歴史と魅力を振り返ります。

(C)︎ＢＳ日テレ■懐かしの歴代”レジェンド”との再会

前回ご紹介した中嶋さんの愛車遍歴の一部には、11台もの“ホンダ レジェンド”が名を連ねます。

初代レジェンドが発売された1985年当時、中嶋さんは「初めてフルサイズのセダンが出たな」と胸を躍らせたのだそう。

現在は日本に5台しか販売されていないというニッチな一台・初代レジェンドを皮切りに、歴代の乗り味を堪能しながら、イギリス在住時の話やHONDAの創業者・本田宗一郎氏と親交がある中嶋さんがとっておきのエピソードを披露！ 小木が「すごい！」と驚く2人の意外な関係が明らかに!?

(C)︎ＢＳ日テレ

■ドライバーから指導者へ…

大勢のファンに見送られながらF1ドライバーを引退した中嶋さん。その後は、自身のチーム「NAKAJIMA RACING」で総監督を務めながらチームの運営や後進の育成に尽力。チームからは、数多くのトップドライバーたちが羽ばたいていきました。さらに1993年から2018年の間は、自身のチームと並行して鈴鹿サーキットレーシングスクール（現HRS鈴鹿）の校長も務めてきました。「今の日本の現役HONDAドライバーは全員卒業生」だと話し一同を沸かせると、その錚々たる顔ぶれにおぎやはぎも「すごい！すごいね！」を連発！一同が目を輝かせたその豪華な卒業生たちとは!?

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またその一方で、中嶋さんはドライバーを育成することについて「８人に絞って８人を育成するのだけど、残るのは１人か２人」と厳しい現実を吐露。カートからフォーミュラまで一貫指導を行うが、成長させることの難しさを明かしました。そんな厳しい環境を切り抜け、中嶋さんの２人の息子さんはドライバーの道へ…。息子たちの指導には「英才教育があったのでは？」と問うおぎやはぎに中嶋さんが放った意外な一言とは!? 「親の方が気を使っていた」という、息子さんとの知られざるエピソードが明らかに…！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JKBhTqWdmq4 ]

【番 組 名】 おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!

【放送日時】 毎週土曜 よる9時～9時54分

【放 送 局】 ＢＳ日テレ

【出 演 者】 おぎやはぎ、今井優杏（自動車ジャーナリスト）

【ゲ ス ト】 中嶋悟 4月11日放送

https://www.youtube.com/watch?v=JKBhTqWdmq4

【番組 ＨＰ】 https://www.bs4.jp/aisya_henreki

【公式X】 https://x.com/Aisya_Henreki

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/bs4_aisya

【クレジット】 (C)︎ＢＳ日テレ

【番組概要】 車をこよなく愛するおぎやはぎが、ゲストを迎え、ゲストがこれまで愛した車の「愛車遍歴」を、実際に見たり乗ったりしながら紹介します。「愛車遍歴を辿れば、その人の人生が見えてくる!」をキーワードに繰り広げるカートークバラエティー。