【PDF版公開】「全国映画資料館録2025」全国110館の映画資料所蔵施設の情報を掲載

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

国立映画アーカイブは「令和7年度アーカイブ中核拠点形成モデル事業」の一環として作成した「全国映画資料館録 2025」のPDF版を一般公開いたしました。

本PDF版に掲載の了承を得た110館の映画資料所蔵施設の情報を掲載しています。

「全国映画資料館録」は国立映画アーカイブが全国の映画資料所蔵館を対象にしたアンケート調査を元に2010年より5年おきに作成をしている冊子です。

今回2020年版に続いて、「アーカイブ中核拠点形成モデル事業」の一環として、国立映画アーカイブとVIPOの共同編集により作成をいたしました。

◆「全国映画資料館録 2025」（PDF版）概要

・掲載館：全国の映画資料を所蔵する資料館、博物館、美術館、図書館、大学など

・掲載館数：110館

※一部所蔵館の事情により、掲載館数等が冊子版と異なります。

・掲載情報：所蔵施設及び所蔵資料

（製作・宣伝・興行関連の紙資料や映画関連の書籍・雑誌、その他機材等）の概要等

「全国映画資料館録2025」公開 :http://www.vipo.or.jp/u/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E6%98%A0%E7%94%BB%E8%B3%87%E6%96%99%E9%A4%A8%E9%8C%B22025PDF.pdf

「アーカイブ中核拠点形成モデル事業」

歴史的・文化的価値のある我が国の貴重な文化関係資料が散逸・消失することのないよう、アーカイブの構築に向けた資料の保存及び活用を図るための望ましい仕組みの在り方について調査研究等を行い、映画関連の非フィルム資料のアーカイブに係る中核拠点の形成を図るため、当該分野のネットワーク化を推進することにより、分野全体のアーカイブの構築・運営や共同利用の促進等を行うことを目的としています。

【お問い合わせ】

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

アーカイブ中核拠点形成モデル事業事務局

E-mail: nonfilm.archive@vipo.or.jp