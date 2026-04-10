「WILL ⇄ REAL 触れるデータ、ひろがる制作」展を開催

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、VUILD株式会社（本社：川崎市／代表者：秋吉浩気）と共同で、展示「WILL ⇄ REAL（ウィルリアル）触れるデータ、ひろがる制作」を、4月15日（水）より開催しますので、お知らせします。

1. 展示の概要

2022年、コクヨとVUILDは資本業務提携を結びました。デジタル木材加工機「ShopBot」をはじめとするデジタルファブリケーションの技術を共通言語に、空間・家具・アートなど領域を横断したものづくりに取り組んでいます。2025年には国際デザインコンペティション「Digi Fab Award 2025 by KOKUYO×VUILD」を共同で開催し、グランプリ作品「Strata Engawa」はヴェネチア・ビエンナーレでも展示されました。（*）

本展は、そうした実践の記録です。12のプロジェクトを「EMBODY／体現する」「TRANSLATE／翻訳する」「GENERATE／生成する」「CO-CREATE／共創する」「JOIN／参加する」「EXTEND／拡張する」の6つのカテゴリで分類しました。どのプロジェクトも、出発点にあるのは誰かの「WILL＝想い」です。そしてデータとデジタルファブリケーションがそれを「REAL＝現実」に変えていく。そのプロセスを、手で触れて、目で見て、感じることができます。

（*）https://www.kokuyo.com/news/release/20251016fn1/

2. 開催概要

展示名：WILL ⇄ REAL 触れるデータ、ひろがる制作

会期 ：2026年4月15日（水）～17日（金）

時間 ：17時～20時

会場 ：東京都港区港南1-8-35

コクヨ東京品川オフィス 北館1F「THE CAMPUS CREATION PLACE "BOXX"」

入場料：無料

予約 ：不要

主催 ：コクヨ株式会社、VUILD株式会社

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【お問い合わせ先】コクヨお客様相談室

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