「M&Aの担当者がいない」を解決する。外部のコンサルとしてではなく、買い手企業の″社内チーム″としてM&Aを推進するBPOサービス「ハジメバ M&A推進室」を提供開始

株式会社ハジメバ

株式会社ハジメバは、M&Aに取り組む買い手企業向けに、M&A方針策定～交渉ままでの実務を一貫して代行する伴走型支援サービス「ハジメバ M&A推進室」の提供を開始いたしました。

本サービスは、外部からのコンサルとしての支援ではなく、月額制で買い手企業のM&A推進室の機能そのものを提供する新しいモデルです。M&Aに精通した当社チームが、貴社のM&A担当メンバーの一員としてジョインし、必要業務を実行支援します。

なお、4月9日には買い手企業のソーシング業務を効率化するAIエージェント「ハジメバ M&AソーシングAI」も正式リリースしました（『ハジメバ M&AソーシングAI(https://hajimeba.co.jp/sourcing-ai)』）。AIエージェント×専門チームの両面で買い手企業のM&A推進を支援してまいります。

サービスサイト：『ハジメバ M&A推進室(https://hajimeba.co.jp/ma-bpo)』

■ サービス提供の背景：中堅企業のM&Aを阻む「推進室の不在」

M&A市場の拡大に伴い、M&Aを成長戦略の柱に据える企業が増えています。しかし、多くの買い手企業様ではM&Aの担当人員が不足している現状がございます。

経営企画部門が「兼務」「1人体制」でM&Aを担当するケースがほとんどですが、実際にソーシング活動を開始すると、仲介会社・FA・金融機関といったエージェントとの日常的なコミュニケーション、大量の案件資料の精査、社内への報告・稟議資料の作成など、膨大な実務が発生します。その結果、「M&Aをやりたいが、回す体制がない」「1件目は何とか完了したが、2件目以降が進まない」という停滞に陥る企業が少なくありません。

一方、既存のM&A支援サービスの多くは、仲介・FAとして「案件の成約」を目的とした成功報酬モデルです。買い手企業にとっては「自社のM&A体制を強化する」という本質的な課題に対する選択肢が限られていました。

「ハジメバ M&A推進室」は、仲介やFAとは異なり、買い手企業の社内チームの一員としてM&A推進の実務を担う新しいモデルです。

■ 「ハジメバ M&A推進室」が選ばれる4つの理由

1. 外部メンバーとしてではなく、貴社の一員としてM&A業務を推進

ハジメバM&A推進室は外部に丸投げするBPOではありません。貴社と同じ目線でM&Aを推進する実行パートナーです。代表の田中を中心に、M&A実務経験を持つ専門チームが、必要なフェーズに必要な期間だけ参画。フルタイムの専任者を採用することなく、M&A推進体制を構築できます。

2. "戦略"から"魅せ方"まで設計

ハジメバは単に案件を探すだけでなく、「なぜ自社がこの案件を買うべきか」という買収戦略の言語化から、エージェントや売り手企業に対する提案資料・ストーリーの設計までを支援します。M&Aは戦略だけでも実行だけでも成功しません。両方を一貫して設計・実行できる体制を提供します。

3. 案件状況を"ブラックボックス化"させない可視化体制

BPOやコンサルタントへの委託において、買い手企業が最も懸念するのは「何が起きているかわからない」という不透明さです。「ハジメバ M&A推進室」では、自社開発のAIツールを活用し、パイプラインの進捗、エージェントとのやり取り、案件の評価状況をリアルタイムで可視化。経営層への月次報告もダッシュボードで完結します。

4. 独自AIツールによるスピード対応で「第一想起」を獲得

4月9日にリリースした「ハジメバ M&AソーシングAI」をBPOサービスの基盤として活用。案件情報のAI解析により、エージェントへの初動対応を高速化し、「この会社はレスポンスが早い」というポジションを構築します。対応スピードの差が案件の質を決めるM&A市場において、AIとプロフェッショナルの組み合わせが「第一想起」の獲得を支援します。

■ 支援実績

■ 代表メッセージ

株式会社ハジメバ 代表取締役 田中 智基（たなか ともき）

私は、これまで数多くの買い手企業様を支援させていただきました。その中で常に感じていたのは、「買い手企業の現場が回っていない」という現実でした。

私自身、東証プライム上場AI企業のM&A担当として買い手側に立ち、この課題を身をもって実感しました。M&Aの方針は経営会議で決まっているのに、推進する人がいない。経営企画が兼務で対応するが、日常業務に追われて案件が停滞する。優秀なM&A人材を採用しようにも、市場にほとんどいない。

この構造的な課題に対して、「採用の代わりになる選択肢」を作りたいと考えました。仲介でもコンサルでもなく、買い手企業の社内チームとしてM&Aの実務を一緒に回す存在。それが「ハジメバ M&A推進室」です。

事務作業はAIに任せ、人は戦略と意思決定に集中する。一社でも多くの買い手企業が、M&Aを「やりたいができない」から「やれる」に変わる環境を作ってまいります。

■ 株式会社ハジメバについて

会社名：株式会社ハジメバ

設立年月：2024年12月

代表者：代表取締役 田中 智基

本社所在地：東京都品川区大井一丁目6番3号

URL：https://hajimeba.co.jp

本件に関する問い合わせ先：pr@hajimeba.co.jp