オンライン銀行引落「Jamm」、プラットフォーム事業者向け機能を提供開始

株式会社Jamm

Let’s get Jammin’!

自由な決済社会の実現を目指す株式会社Jamm（代表取締役CEO 橋爪捷、以下Jamm）は、銀行口座直結型のA2A決済（※1）決済サービス「Jamm」において、プラットフォーム事業者向け機能の提供を開始したことをお知らせいたします。

（※1）A2A決済：「Account to Account」の略称で、銀行口座直接引き落とし型の決済サービス。

■背景

近年、マーケットプレイス、ECモール、予約サイト、決済機能を備えたSaaSなど、複数の事業者や販売主体をつなぐプラットフォーム型ビジネスが広がっています。

一方で、こうした事業モデルでは、プラットフォームを介さない一般的な決済とは異なり、事業者への売上金の分配方法や手数料設計が複雑になりやすいという課題があります。

・プラットフォーム側で売上を一括管理したいニーズと、事業者側へ直接支払いたいニーズの双方が存在し、事業モデルに応じた柔軟な対応が必要

・商材や加盟店区分ごとに異なる手数料率を設定したい

加えて、プラットフォーム型ビジネスにおける継続課金では、利用できる決済手段が限られるケースも多く、ユーザーにとって支払い方法の選択肢が少ないという課題もありました。

こうしたニーズを受け、Jammは今回、複数の事業者・販売主体が関与する商流にも対応できるよう、プラットフォーム事業者向け機能の提供を開始しました。

■プラットフォーム事業者向けの主な機能

今回のプラットフォーム事業者向けの機能追加により、以下が可能になります。

1. 複数のプラットフォーム事業モデルに対応

Jammは、出店事業者や加盟店など複数の事業者が関与する「マルチサイドプラットフォーム型」と、事業者向けに機能や仕組みを提供する「ASP・SaaS型」の双方で活用いただけます。これにより、サービスの運営形態に応じた形でJammを導入できるようになります。

2．売上金の払い出し方式を、事業モデルに応じて選択可能

プラットフォーム事業者が売上金をまとめて受け取る方式と、出店事業者が売上金を直接受け取る方式の両方に対応します。

3．事業者ごとにプラットフォーム手数料の設定が可能

事業モデルやサービス内容に応じて、プラットフォーム手数料を設定することができます。

4．継続課金への対応

プラットフォームにおける継続課金にもJammを利用いただけます。

■今後の展望

Jammは今回の機能追加を通じて、単一事業者向けの決済導入にとどまらず、マーケットプレイス、ECモール、予約サイト、決済機能付きSaaSなど、プラットフォーム型ビジネスへの対応を強化します。

特に、継続課金を伴うプラットフォーム型サービスは、利用できる決済手段が限られやすい領域です。Jammは、クレジットカードに依存しない決済の選択肢として、こうした領域での導入拡大を進めてまいります。

加えて、決済代行会社やPSPとの連携を通じた導入拡大など、プラットフォーム機能を活かせるユースケースも広がる見込みです。今後も、事業者ごとの商流や収益設計に応じて使いやすい決済基盤の提供を進め、より多様なサービスにおける決済の選択肢を広げていきます。

■オンライン銀行引落「Jamm」について

オンライン銀行引落「Jamm」は、銀行口座から直接支払いができるオンライン決済サービスです。ユーザーは支払い画面でJammを選択するだけで、全国308の金融機関（メガバンク含む）に対応した自身の銀行口座から即時に引き落としが完了。さらに決済金額の1％が値引き還元されます。

加盟店に対しては、未回収リスクのない構造により手数料1.8％（2027年以降2.2%）という低料率を実現。カード決済が使えない・使いたくない層も取り込むことで、売上機会の取りこぼしを防ぐことができます。

初期登録はこちらから：https://core.jamm-pay.jp/

【サービス画像】

■加盟店での導入について

加盟店でのオンライン銀行引落「Jamm」新規導入を受け付けております。導入を検討される事業者様はこちらのリンクから申し込みください。

https://jamm-pay.jp/MerchantHome?m=MeetForm

なお同時に検討される事業者数が一定数を超えた場合、ウェイトリスト制とさせていただくことをご了承ください。

■株式会社Jammについて

Unleashing everyone with the power of fintech.

Jammはフィンテックを通じ、全ての人を「解き放つ」ムーブメントです。

オンライン銀行引落「Jamm」は１.現在のオンライン決済のセキュリティ水準が不十分なこと２.代金を受け取る事業者の決済手数料が高いこと、３.消費者に対する過剰な貸付けが横行していること、という三つの社会課題を解決する決済サービスです。

是非事業者・消費者の方にムーブメントに参加いただき、よりよい社会の実現に向けて、ともに歩んでいければと思います。

【社名】株式会社Jamm

【オフィス所在地】 東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル 502

【代表者】代表取締役CEO 橋爪 捷

【設立】2023年3月

【URL】https://jamm-pay.jp/

【プレスリリースに関するお問い合わせ先】pr@jamm-pay.jp

【採用に関するお問い合わせ先】careers@jamm-pay.jp