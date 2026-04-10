まちの誇りを纏う、春の１日「第50回 十日町きものまつり」開催

公益社団法人 新潟県観光協会

新潟県十日町市にて、2026年5月3日（日・祝）に「第50回十日町きものまつり」を開催します。

1200年以上の織物の歴史を持つ"きもののまち"十日町。その春の風物詩として親しまれてきた本イベントが、今年、50回という大きな節目を迎えます。

歩行者天国となる市街地を舞台に、きものを着て、歩いて、楽しむ一日。きものを身近に感じられる様々な催しが行われます。

開催概要

名称：第50回十日町きものまつり

日時：2026年5月3日（日・祝）11時～15時

会場：新潟県十日町市（本町通り・高田町通り・駅通り）

内容：歩行者天国での各種イベント、きものdeマルシェ、十三詣り、稚児行列 ほか

詳細を見る :https://www.tokamachishikankou.jp/event/kimonomatsuri/

50回の節目を迎えた、「きもののまち」を象徴するイベント

第50回という節目を迎える「十日町きものまつり」、これまで受け継がれてきた十日町の織物文化や、きものとともにある暮らしに改めて目を向ける機会と位置づけています。

十日町市は1200年以上の歴史を持つ織物産地です。雪の恵みから育まれた良質な麻織物から始まり、絹織物への移り変わり、時代に合わせた変化をいとわぬ先人たちの技術と営みによって、日本有数のきもの総合産地へと育まれてきました。

雪深い風土の中で培われた織物文化、家族や地域で支え合いながら続いてきたものづくりの歴史。その積み重ねこそが、「きもののまち」と呼ばれる現在の十日町を形づくっています。

“特別な日”ではなく、“日常にある文化”としてのきもの

十日町きものまつりは、きものを特別なものとして鑑賞するだけでなく、実際に「着て、歩き、楽しむ」ことができるイベントです。まちなかを歩く人々のきもの姿、二十歳のつどいを迎えた若者たちの晴れ着、地域の伝統行事十三詣りや稚児行列など、この日、十日町のまちは“きもののある日常”そのものに包まれます。

次の世代へつなぐ、文化のバトン

50回という節目を迎える本年のきものまつりでは、きもの文化を新たな形で発信する取り組みとして、着物リメイクによるファッションショー「Yocco × LACHIC The Kimono Reimagined Show きものまつり50th ー在り得て、在らずー」も開催予定です。

着物の生地を用いた衣装を現代的に再構築し、その魅力を新たな表現として伝えるきものショーは昨年も好評を博し、今回はさらに、三味線や日本舞踊といった伝統芸能の要素を取り入れ、きものが育んできた文化や時間そのものを体感できる演出が予定されています。

こうした取り組みは、受け継がれてきた織物文化を大切にしながらも、現代の感性で再解釈し、次の世代へとつないでいく試みです。

会場：本町３丁目センタークロス

時間：13：30～（予定）

きものショーの実現に、あなたの力を。クラウドファンディング実施中！

ショーの開催に向け、現在クラウドファンディングによるご支援を受け付けています。

50回という節目の舞台を、より多くの方と一緒につくり上げたいーーそんな想いから、広く応援を募っています。きもの文化の未来を次の世代へつなぐこの取り組みに、ぜひご参加ください。



▼詳細はこちら

https://camp-fire.jp/projects/939051/view?utm_campaign=cp_share_c_msg_projects_show

「きものの里をきもので歩こう」参加者募集中

きものを着て「きものまつり」に参加できる、レンタルと着付けがセットになった体験企画の参加者を募集しています。

きものをお持ちでない方、初めての方でも安心してきもの姿でまち歩きを楽しめます。また、ご自身のきものをお持ちの方は着付けのみの利用も可能で、“タンスに眠るきものに袖を通す日”としても好評です。

※定員に達し次第締切

■レンタル一式：9,500円（きもの一式、着付け代込）

■きもの持参者：4,000円（着付けのみ）

■ 本件に関するお問い合わせ

十日町きものまつり実行委員会（十日町市観光協会内）

TEL：025-757-3345