多くの反響を得たPENDLETON for JOURNAL STANDARD 別注オンブレチェックシャツがショートスリーブで登場！

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する「JOURNAL STANDARD（ジャーナル スタンダード/以下、JS）」よりPENDLETON別注シャツがリリースされる。

160年以上の歴史を持つアメリカの老舗ウールブランドPendleton Woolen Mills(ペンドルトン・ウーレン・ミルズ）。ネイティブ・アメリカン文化に着想を得た幾何学的な柄のブランケットやシャツは、時代を超えて愛されてきた。

同様に、オンブレチェックシャツもまた、さまざまなアメリカンカルチャーと結びつきながら時代を歩んできたアイテムのひとつ。本作は、そのルーツを辿りながら現代へと落とし込んだ別注となっている。

先行して展開された長袖モデルは、アーカイブをベースにしたオンブレチェックと現代的な配色、そして上品なドレープ感が反響を呼んだ。本作はその流れを汲み、同素材・同柄をベースに半袖仕様へと再構築した継続モデルである。

半袖になることで生まれる軽やかさと抜け感により、オンブレチェック本来の無骨さにリラックスしたムードをプラス。長袖とはまた異なるバランスで、春夏シーズンに適した一着へと仕上げている。

“丁度いい”とは何か。それは物のルーツを理解したうえで、今の時代に寄り添い編集すること。

JSが導き出した新たなオンブレチェックシャツが、現代のスタンダードを提案する。

■ITEM INFO

PENDLETON / ペンドルトン 別注 半袖 オープンカラーシャツ

Price：\14,850--(intax)

Size：M,L

Color：ブラック、ブラウン、グリーン、ブルー

【展開詳細】

発売日：4月下旬

展開店舗：JOURNAL STANDARD全店/VISIT JOURNAL STANDARD/オンラインストア

お問い合わせ先：JOUNAL STANDARD 表参道店MENS

電話番号：03-6418-7961

オンラインストア先行予約

https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/cutsew/26051610004210?q_sclrcd=044

■COMPANY INFO

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役社長：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP：http://www.baycrews.co.jp/