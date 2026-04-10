大型荷物も丸ごと収まる圧倒的容量で空間を有効活用！スぺパ抜群の『跳ね上げ式ベッドフレーム』を発売

タンスのゲン株式会社

家具・インテリア×EC事業を展開するタンスのゲン株式会社（以下、タンスのゲン、本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、限られたお部屋の空間を有効活用できる大容量収納を備えた、『跳ね上げ式ベッドフレーム』新たに発売いたしました。

本製品の収納部は、一般的な引き出しタイプとは異なる「跳ね上げ式」を採用しております。

床板を持ち上げて開閉するため、引き出しを引くための余分なスペースを確保する必要がなく、ベッドの設置面積だけで大容量の収納スペースを確保することが可能です。

これにより、ワンルームなどの限られた空間においてもスぺパ（スペースパフォーマンス）を最大化し、季節家電やラグなどの長物もすっきりと片付く理想の住環境を実現します。

（画像：ベッドの設置スペースだけで大容量収納まで確保）◇跳ね上げ式ならではの圧倒的な収納力（画像：床板を持ち上げ開ける際のイメージ）（画像：大容量なので季節アイテムや大物を収納可能）

本製品は、数ある収納ベッドの中でも圧倒的な容量を誇る「跳ね上げ式」のベッドフレームです。

収納容量はシングルサイズで586L、セミダブルサイズで732L、ダブルサイズで最大860Lに達し、ラグやゴルフバッグ、季節家電、スーツケースといった、置き場所に困る長物や大型アイテムもすっきりと収めることができます。

床板を上方向に大きく開く設計により、大きいものでも簡単に出し入れすることが可能です。

どこに何を収納しているかを一目で把握することができるため、整理整頓がしやすく、スペースを余すことなく活用できる効率的な設計にもなっています。

引き出しタイプの収納とは異なり、出し入れのためにベッド横のスペースを確保する必要がありません。ベッドの設置面積だけで出し入れが完結する省スペース仕様となっているため、ワンルームなどの限られた空間においてもスぺパを最大化し、お部屋を広く使うことができます。

◇開閉をサポートする「ガス圧式」を採用

本製品は、スムーズな開閉をサポートする「ガス圧式」を採用しました。これによりマットレスを置いたまま楽に開閉することが可能です。

跳ね上げ時にマットレスが滑り落ちることを防ぐ落下防止ストッパーも備えています。

また、跳ね上げる際に便利なサポートバンドもついており、開閉の際の持ち手になるだけでなく、手を挟みにくく安心してご使用いただけます。

（画像：マットレスの落下防止ストッパー付き）（画像：開閉をサポートするガス圧式）（画像：サポートバンドが付いているので開ける時も安心）（画像：閉める時もサポートバンド付きで手を挟みにくい）◇「すのこ」仕様で、清潔な睡眠環境をキープ

床板には通気性に優れた「すのこ型」を採用しました。

寝具やベッド下の湿気を効率よく逃がすことでカビ・ダニの対策になり、オールシーズン衛生的で快適な睡眠環境を整えます。

ベッド下は湿気が滞留しやすい場所とされています。放湿が不十分な場合、マットレスのカビやダニの発生を招くだけでなく、寝具のジメジメ感による睡眠の質の低下や、大切な収納物の劣化につながる恐れがあります。

本製品は、空気の通り道を確保する「すのこ型」にすることで、これらのリスクを軽減し、清潔で快適な睡眠環境づくりをサポートします。

（画像：湿気を逃がすすのこ仕様）（画像：すのこを採用することで年中快適な睡眠を）◇販売情報

今回発売した『跳ね上げ式ベッドフレーム』はタンスのゲン本店とタンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店にて取り扱っております。詳細は販売ページをご参照ください。

■『跳ね上げ式ベッドフレーム』販売ページ

▽本店サイト

https://www.tansu-gen.jp/collections/syunoubed/products/17600177

▽楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/tansu/17600177/

▽ヤフーショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/17600177.html

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/397_1_76372a2f03603b56b1ec0395e650a798.jpg?v=202604101252 ]