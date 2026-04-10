ELEMENT × HIROTTON 第3弾コレクション「WILD CYCLE COLLECTION」発売。自然の循環をテーマにした新作が登場

ボードライダーズジャパン合同会社

Element Skateboards（エレメント）は、アーティスト HIROTTON とのコラボレーション第3弾となる「WILD CYCLE COLLECTION」を2026年4月10日より発売いたします。

本コレクションは、スケートボードやハードコア、パンクカルチャーから影響を受け、独自の表現を追求し続けるHIROTTON氏と、自然をルーツに持つELEMENTによる共同プロジェクトです。

4つ目を持つライオンとサイケデリックな骸骨という対照的なモチーフを通して、「生と死」「破壊と再生」といった自然の循環を表現。両者に共通する“自然”や“環境”への視点を、より本能的で力強いビジュアルへと昇華しました。

ストリートカルチャーと自然思想が交差する本コレクションは、単なるプロダクトにとどまらず、カルチャーとしてのスケートボーディングの在り方を提示します。

■コレクション詳細

今回のコレクションでは、HIROTTONによるアートワークを落とし込んだTシャツ、スケートデッキ、キャップを展開。

T-SHIRTS

“LION” / “SKULL”

Size：M / L / XL

Price：\4,950（税込）

SKATEBOARD DECK

Size：8.0 x 31.75 inch

Price：\12,100（税込）

CAP

Size：FREE

Price：\5,280（税込）

※すべて2026年4月10日発売

ELEMENT x HIROTTON

BOARDRIDERSラゾーナ川崎店にて、コラボレーションの世界観を体現したウィンドウ＆インストア展開を実施

本コレクションのリリースにあわせて、BOARDRIDERS ラゾーナ川崎店にて特別なアートディスプレイを展開いたします。コラボレーションの世界観を体現したウィンドウ＆インストア展開を実施していますので、ぜひご来店ください。

■開催期間

2026年4月10日（金）～4月26日（日）

■開催場所

BOARDRIDERS ラゾーナ川崎店

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ3F

about ELEMENT

1992年にアメリカ東海岸のストリートをルーツに誕生し、世界中で展開するスケートボードブランドELEMENT。メインロゴには大地に生き続ける“木”を、ブランドコンセプトに地球の基本構成要素であるWind, Water, Fire, Earthの4つを掲げ、自然との調和をテーマに活動。数多くのトッププロスケーターを輩出する傍ら、大自然の中でスケートキャンプを運営して青少年育成プロジェクトを行ったり、売上の一部を地球環境保護のために支援したりと、スケートボードを通じて社会貢献する活動にも積極的に取り組んでいる。

https://boardriders.co.jp/pages/element

about HIROTTON

1986年生まれ。美術大学卒業後、英国ロンドンに渡る。約4年間のアート活動を経て、2012年、日本に拠点を移し、現在のスタイルを確立する。パンクシーン、スケートボードカルチャーに強い影響を受け、また生物、自然など身の周りの環境や、politicalな内容を独自のフィルターを通し、作品に反映させ国内外問わず活動。Heroin skateboardsを始め、TOY MACHINE、ELEMENT、VANS、PUMAへのアートワーク提供等、多くのデザインを担当。個展も積極的に行い、 自身のアパレルプロジェクトPARADOXもD.I.Y精神に基づき展開する。

https://hirotton.com/