FOLIOの投資一任プラットフォーム「4RAP」を活用したファンドラップサービス「岡三UBSファンドラップ」預り資産残高1,000億円突破のお知らせ

株式会社FOLIOホールディングス

SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（本社：東京都千代田区、代表取締役：四元 盛文、以下「FOLIO」 ）は、投資一任プラットフォーム「4RAP（フォーラップ）」を活用したファンドラップサービス「岡三UBSファンドラップ」の預り資産残高が、2026年4月9日（木）時点で1,000億円を突破したことをお知らせいたします。

本サービスは、岡三証券株式会社が提供するファンドラップサービスで、2024年10月から提供開始されました。UBSアセット・マネジメント株式会社（以下「UBSAM」 ）の運用ノウハウを活用し、資産配分をお客さまのリスク許容度に合わせて最適化した投資スタイルを100通り以上ご用意しております。また複数のセレクトファンドを組み合わせて運用するファンド・オブ・ファンズ形式を採用しており、世界中から最適なファンドを選定しています。機関投資家向けのファンドや海外のファンドなど、個人投資家が直接投資できないファンドに投資することも可能となっています。

本サービスでは、FOLIOが提供する「4RAP」を活用することで、お客さまが目的（ゴール）別に複数の運用を行うことが可能となっています。また、投資一任サービスのスキームを柔軟に設計できる「4RAP」の特性を活かし、UBSAMから運用に関する助言を受けて、販売を行う岡三証券が投資運用業務を担っています。加えて、相続時受取人指定サービスなどの現在国内でニーズの高い付帯サービスや、充実したフォローアップ体制を備え、近年高まりを見せる資産運用ニーズにお応えしています。

「4RAP」は現在、株式会社SBI証券、株式会社愛媛銀行、株式会社足利銀行にも導入されており、それぞれの金融機関やお客さまのニーズに合わせた運用商品の提供を行っています。今後もパートナーシップの拡大と、それぞれの金融機関やお客さまのニーズに合わせた運用商品の提供を行い、多くのお客さまに「4RAP」を通じた投資一任サービスを展開できるよう推進してまいります。FOLIOは最先端の技術を活用し柔軟性の高い投資一任プラットフォーム「4RAP」を通じ、顧客本位の業務運営を念頭に掲げ、一人ひとりに寄り添った資産運用サービスの実現を目指してまいります。

■「4RAP（for Robo Advisor Platform）」の概要

「4RAP」は、「運用基盤システム」と「運用商品」をワンストップで提供できるSaaS型システムです。銀行や証券会社などの金融機関は、自社のお客さまの口座・預り残高を活用した投資一任運用サービスの提供を実現します。

またFOLIOに限らずあらゆる運用業者を選択でき、各金融機関に応じたカスタマイズが可能なサービス設計を可能とする機能を有しています。*１ 既存金融機関のシステム改修を行わずに、お客さまが自身の目的別に資産管理・運用を行う機能も標準装備されている*2など、お客さまのニーズに応じた多様な商品や柔軟性の高い投資一任サービスが提供できます。

*1：特許第7611791号（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000123546.html）

*2：特許第7719671号（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000123546.html）

詳細はこちら：https://4rap.folio-sec.com/

【金融商品取引法等に係る表示】

商号等：株式会社FOLIO 金融商品取引業者

登録番号：関東財務局長（金商）第2983号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会

＜手数料等及びリスク情報について＞

FOLIOの証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

FOLIOで取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じ、投資元本を割り込むおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。

手数料等及びリスクの詳細はこちら

https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees

■株式会社FOLIOホールディングスについて

FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社FOLIOと、金融業界向けの投資・運用・調査・分析・システム連携に係るソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。今後もお客さまや社会の課題に真摯に向き合い、当社グループの強みである技術力と創造力をもって新しいソリューションを設計し、より多くのステークホルダーに対して当社グループの価値を提供してまいります。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。

本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階

事業内容：グループ会社の経営管理および付帯業務

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎

設立：2019年4月1日

URL：https://folio-hd.com

■株式会社FOLIO 会社概要

本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町 4階

事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業

登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2983号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会

代表者：代表取締役 四元 盛文

設立：2015年12月10日

URL：https://folio-sec.com