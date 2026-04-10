【オタクの65%が経験】通信環境がイベント体験のボトルネックに？「推し活×スマホ通信」の実態を調査

■調査の目的

株式会社Oshicoco

電子チケットやキャッシュレス決済、SNS投稿、スマートフォン連動型演出--現代のイベント体験は、あらゆる場面で通信を前提に設計されています。しかし大規模会場では、来場者が集中することで通信が混雑・不安定になりやすく、入場・決済・連絡といった体験の根幹に支障をきたすケースも少なくありません。

今回は、推し活層にとってイベント会場での通信環境の良し悪しが、どれほど体験価値を左右するかを調査・分析しました。

■調査概要

■集計期間 2025年12月23日（火）～2026年1月6日（火）

■有効回答数 SNSアンケート最大712件、WEBアンケート117件

■調査媒体と対象者 Instagram「推し活応援メディアOshicoco」をフォローしている推し活層（10～20代女性中心）

■主要ジャンル 3次元アイドル、2次元キャラクター、歌い手など

★本調査はXGMF（XGモバイル推進フォーラム）「推し活×5G」プロジェクトと連携し、株式会社Oshicocoの調査サービス『推しペディア(https://corp.oshicoco.co.jp/oshipedia)』を活用しました。

■本調査レポートを配布中

本調査の結果をまとめたレポート「推し活×スマホ活用レポート2026（イベント編）」を提供中です。

本レポートは、株式会社Oshicocoによる調査結果をもとに、株式会社ONBOARDが通信領域の知見を活かして内容を監修・整理しました。

簡易版（無料）ダウンロードはこちら :https://onboardproject.com/report/oshikatsu202603詳細版（有料）お問い合わせはこちら :https://onboardproject.com/contact

■推し活層の65%が、イベント会場で通信トラブルを経験している

まず、イベント会場での通信不具合の経験を尋ねたところ、65%が「経験あり」と回答しました。推し活層の3人に2人が、会場での通信トラブルをリアルに体験していることになります。

■「入場QR表示」「決済」「連絡」が最も重大な通信利用場面

通信が必要だと感じる場面として最も多く挙げられたのは、入場QRコードの表示・決済処理・同行者との連絡確保の3つ。これらはいずれも、つながらなかった場合に体験そのものが成立しなくなるクリティカルな場面です。

電子チケットやQRコード決済が主流となる中、入場ゲートや物販レジで画面が表示できない事態は「本当に焦る」という切実な声が多く寄せられました。通信不良は来場者のストレスになるだけでなく、運営側にとっては決済機会の損失や開演遅延リスクにも直結します。

■1回のコンサートで1～5万円を使う層が6.5割を占める

1回のコンサートやイベントで最大どのくらいお金を使うかを尋ねたところ、10,000円～50,000円と回答した層が65.8%にのぼり、最も多数を占めました。

イベントのチケット代以外にもグッズや関連コンテンツの消費が多く行われています。

■イベント参加の目的は「推しを見るため」だけではない！

コンサートやイベントに行く目的については、「推しを見るため」が114票と断トツの1位となり、「グッズを購入するため（52票）」「オタクの友達と交流するため（39票）」「SNSで映える写真を撮るため（28票）」が続きました。

推しを直接見る体験が最優先であることは明らかであり、その体験を損なわないための通信インフラ整備の重要性が示されています。また、オタク友達との交流や、SNS投稿目的の来場者も一定数存在し、通信品質がSNS拡散効果にも影響することが示唆されます。

■通信が安定すれば、来場者限定コンテンツに課金する意向が高い

通信環境が改善された場合の消費行動を聞いたところ、安定した通信を前提とした来場者限定コンテンツは、高いニーズがあることが確認されました。また、「SNS投稿権利付きチケット」のような従来にない高単価な商品・サービスへの需要も示唆され、通信品質が利便性の問題にとどまらず、体験価値および経済価値に直結していることが明らかになりました。

■「数時間だけつながる」サービスに数千円～数万円を払う声も

ユーザーからは「イベント中の数時間だけ優先的に接続できるサービスがあれば、追加料金を払う価値がある」という声が複数寄せられました。月額1万円以上でも安定した通信プランを選ぶ推し活層もおり、通信はすでに推し活の"必需品"として位置づけられているようです。

■「通信が悪いのは回線？アプリ？会場？」原因不明がさらなる不満を生む

接続不良の際、ユーザーには原因が「通信回線」なのか「アプリ」なのか「施設」なのか判別できません。こうした不透明さが、最終的に通信事業者やイベント全体へのネガティブな評価として蓄積されていくという声もありました。

■本調査レポートを配布中

本調査の結果をまとめたレポート「推し活×スマホ活用レポート2026（イベント編）」を、株式会社ONBOARDより提供中です。

簡易版（無料）ダウンロードはこちら :https://onboardproject.com/report/oshikatsu202603詳細版（有料）お問い合わせはこちら :https://onboardproject.com/contact

■ 推し活コミュニティを活用した調査サービス『推しペディア』

｜推しペディアとは

株式会社Oshicocoが提供する若年層マーケティング調査サービスです。「推し活×データ」で若年層のインサイトを分析し、企業のマーケティングや商品企画に活かすことができます。

パートナー企業とは『推しペディア』をはじめとする「商品企画・コラボ開発・販促支援」等で多岐に渡るお取組みをさせていただいております。

『推しペディア』企業様導入事例はこちら :https://corp.oshicoco.co.jp/oshipedia

■株式会社Oshicocoについて

企業も誰かの”推し”になれる

弊社は"推し活”女子をターゲットに、オタク領域でオンラインストア・メディア運営を実施しております。また、企業様向けにオタク企画プロデュースやコンサルティングを行っております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95735/table/178_1_fca4fc61ad053914cb71fb042c1b21cf.jpg?v=202604101252 ]