MMテラス　CREATIVE WEEKEND ～つくる・あそぶ・ひろがる　アート＆ワークショップ～

株式会社エクラスト

MMテラス（横浜市西区、みなとみらい）では、ゴールデンウィーク期間中の2026年5月2日（土）・3日（日）に、アーティストによる作品展示と多彩なものづくり体験を楽しめる参加型イベント

「CREATIVE WEEKEND in MMテラス ～つくる・あそぶ・ひろがる アート＆ワークショップ～」を開催いたします。

本イベントでは、廃材再生師・加治聖哉氏による巨大廃材アート作品展示や、

人気アーティスト・かおかおパンダ氏による参加型アート体験をはじめ、

親子で楽しめるクラフトワークショップを多数実施。

子どもから大人まで、創造する楽しさを体感できるゴールデンウィークイベントです。

■アーティストと触れ合える特別企画

アートと体験の魅力を伝える公式ポスター

会期中は、2名のアーティストによる展示および体験企画を実施いたします。

廃材再生師・加治聖哉氏は、建築廃材や木の廃材を利用し、原寸大の動物作品を制作するアーティストで、「廃材に新しい命」を吹き込む独自の表現で注目を集めています。大地の芸術祭への出展をはじめ、SNSで話題の「人が乗れるアート」など、国内外で活躍の場を広げています。

本イベントでは、迫力ある巨大作品「キリン」の展示に加え、廃材を活用した造形ワークショップを開催いたします。

https://www.instagram.com/19960308sk/

また、鎌倉在住のアーティスト・かおかおパンダ氏による参加型アート体験も実施いたします。太陽・海・空・風のエネルギーをめいっぱい受けた鮮やかな作品は、多くのファンから支持されており、見ているだけで明るい気持ちになれる作風が魅力です。

本イベントでは、来場者が一緒に描く巨大キャンバスお絵描き体験や、オリジナルサコッシュ制作など、色彩豊かで楽しいアート体験をご用意。誰でも気軽に参加できる、鮮やかな創作のひとときをお楽しみいただけます。

https://www.instagram.com/kaorukapanda/

■アート＆ワークショップ 開催スケジュール

イベント期間中は、気軽に参加できるコンテンツを多数ご用意しております。

～5月2日（土）開催～- 「みんなで描こう！巨大キャンバスアート体験 with かおかおパンダ」

かおかおパンダ氏と一緒に、大きな木製キャンバスに自由に絵を描く参加型アート体験を実施します。完成した作品はMMテラス館内に展示され、自分の描いた作品が残る、思い出に残る特別な体験をお楽しみいただけます。

（事前予約制 10：30～／13：30～ 各先着10名 参加費1500円）

※詳細・ご予約方法についてはMMテラス公式HP(https://www.mm-terrace.com/)へ

みんなで元気いっぱいの絵を完成させよう！- 「オリジナルサコッシュづくり」

サコッシュにプリントされたかおかおパンダさんのイラストをカラフルな色で塗って仕上げます。

（先着40名／参加費1000円）

※イラストはイメージです- 「ホワイトトミカデザイン体験」

真っ白な「ホワイトトミカ」に色を塗り、世界に一つだけのオリジナルミニカーを制作します。

（先着100名／参加費880円税込）

世界に一つだけのオリジナルトミカを作ろう！

～5月3日（日）開催～- 「廃材ワークショップ with 加治聖哉」

いろんな廃材をグルーガンを使って自由に工作します。ひらめき次第でどんな形にも変身する、わくわくのものづくり体験です。（定員なし／参加費1,000円）

感性のおもむくままに制作しよう！- 「ミニキャンバスお絵描き体験」

かおかおパンダさんと一緒に、小さなキャンバスに自由に絵を描き色を塗ります。自分だけのアート作品が出来上がります。※実際使用するのは画用紙になります。

（先着50名／参加費1,000円）

フレームも塗ってみよう！- 「ウッドカーチャンピオンシップ」

黒板消しサイズの木製ミニカーを組み立て、自由に着色。完成後は、動力を使わない10mの傾斜コースでタイムを競うレースに挑戦します。4回のタイムアタック形式で実施します。

（先着50名／参加費800円 ※ウッドカー持ち込みの場合は参加費無料）

入賞者には木製メダルを贈呈！- 「海塗りレジンアート体験」

海の色を付けたレジンに、白いレジンを使って、リアルな波紋を表現。世界に一つだけのコースターを制作します。

（先着30名／参加費1,000円）

大人気の海塗りレジンアート体験に参加しよう！

～5月2日（土）・3日（日）開催～- 「アクアリウムボトルづくり」

星型のボトルにカラフルな水とオイルを入れ、ゆらゆら揺れる幻想的なボトルを制作します。オイルと水が混ざらない性質を学びながら楽しめる体験です。

（5月2日・3日開催／先着100名／参加費500円）

小さいお子さんでも気軽に参加できるよ！- 「おさかなキーホルダーづくり」

細かくカットしたペットボトルキャップを溶かしてプレート状にし、カラフルなお魚型のキーホルダーを制作します。アップサイクル体験を通して、楽しみながらリサイクルについて学べます。

（5月2日・3日開催／先着100名／参加費300円）

どんな色の組み合わせで溶かすときれいになるかな？

■ステージイベントも開催！

5月2日（土） YOUTH THEATRE JAPAN Dance Stage

ダンスパフォーマンスを披露します。

場所：1階 グリーンシアター屋外芝生広場（雨天中止）

11時00分～12時00分／12時30分～13時30分/14時00分～15時00分

小学校３年生～中学１年生までが参加します

■MMテラス館内レストラン利用者限定

ワークショップにお得に参加できるキャンペーンを実施

期間中、館内レストランのご利用レシートをご提示いただくと、

利用金額2,500円（税込）ごとに、500円分のワークショップ参加チケットをプレゼントいたします。

なお、本キャンペーンの対象金額は最大10,000円（税込）までとなります。

※対象となるレシートは、4月23日から5月3日までの期間に発行されたものに限ります。

※対象期間内のレシートは合算してご利用いただけますが、同日・同一店舗でのレシート分割・合算は対象外となります。

本キャンペーンを通じて、館内での飲食とあわせて、さまざまなワークショップ体験をお楽しみいただけます。

イベント名：MMテラス CREATIVE WEEKEND つくる・あそぶ・ひろがる アート＆ワークショップ

開催日時：2026年5月2日（土）・3日（日） 10：00～17：00

会 場：MMテラス 館内１Fスペース

（〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目６－２）

対 象：親子・ファミリー／一般来館者

参加方法：当日受付・一部事前予約制