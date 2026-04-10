【倉敷発】経済と福祉の循環を形に。5,400人が参加した『第4回 岡山もったいない祭り』、約70万円の寄付金を困窮者支援の現場へ。

株式会社クラビズ

株式会社クラビズ（本社：岡山県倉敷市、代表取締役：秋葉優一）と岡本製甲株式会社（本社：岡山県倉敷市、代表取締役：岡本 陽一）で構成される「岡山もったいない祭り実行委員会」は、2026年2月21日（土）に倉敷アイビースクエアにて、第4回「岡山もったいない祭り」を開催しました。

当日は約5,400名もの方々にご来場いただき、イベント売上の約10％と協賛金の一部の総額約70万円を、岡山県内で活動する6つの地域団体へ寄付しましたのでご報告いたします。出店者の皆さま、そしてご来場いただいた皆さまに心より感謝申し上げます。

■「お買い物」が地域支援の力に

「岡山もったいない祭り」は、岡山県内の企業や飲食店などが集結し、ものづくりや飲食の現場で生じる「捨てられてしまうもの＝訳あり商品」をお求めやすい価格で販売し、その売上の10％を、支援を必要とする地域団体に寄付するイベントです。

企業が抱える「もったいない（在庫ロス）」を地域の活力に変え、その収益を福祉（地域支援）へと回す循環モデルを目指しています。今回は、過去最多となる5,400名の方にご来場いただきました。企業が抱える廃棄の課題を減らしながら、皆さまのお買い物がそのまま地域貢献に繋がるという、温かい循環を生み出すことができました。

■ 寄付金はこども食堂や障がい者支援に活用

2026年4月3日に、寄付金の贈呈式を行いました。

岡山もったいない祭り実行委員会委員長の秋葉優一（株式会社クラビズ 代表取締役）と岡本陽一（岡本製甲株式会社 代表取締役）から、寄付先6団体を代表して、一般社団法人「みんなのお家ハルハウス」の代表理事 井上正貴様へ寄付金（約70万円）の目録を贈呈しました。今回集まった寄付金は各団体の活動の一部に役立てていただく予定です。

「岡山もったいない祭り」では、出店企業、来場者、そして支援団体が、それぞれができる形で支援を行い、倉敷が「助け合い」の気持ちが循環する街になることを目指しています。 今後もこの取り組みを継続し、さらに地域に根ざしたイベントへと育ててまいります。次回も開催を予定しておりますので（開催日は未定）、ぜひ楽しみにお待ちください。

■ みんなのお家ハルハウス 代表理事 井上正貴様コメント

「もったいない祭り」で販売される商品は一般的に「B品」と呼ばれますが、皆様にお買い物をしていただき、その利益が支援活動につながることで、私たちの中で価値ある「A品」に変わると考えています。現在の社会のあり方を「プランA」とするならば、私たちが提示したいのは本来望まれる社会である「プランB」です。このイベントのように、企業や支援団体、そして行政も巻き込みながら、B品をA品に変え、社会の価値観をAからBへと転換していくことが私たちの役割だと思っています。

今回皆様からいただいた寄付金は私たちが中心として行っている3種類のこども食堂（毎月のこども食堂、小規模こども食堂、長期休みの「宿題ご飯会」）の食材費、活動費に充てさせていただきます。子どもたちが集える場と時間を作るために大切に活かしてまいります。皆様の温かいご支援に心より感謝申し上げます。

■ 第4回「岡山もったいない祭り」開催実績

- 日時： 2026年2月21日（土）10：00～16：00- 会場： 倉敷アイビースクエア アイビー学館及び中庭広場- 主催： 岡山もったいない祭り実行委員会（岡本製甲株式会社、株式会社クラビズ）- 来場者数： 約5,400名- 寄付総額： 約70万円- 寄付先団体（敬称略・五十音順）： うえまつフリースクール、川辺復興プロジェクトあるく、くらしき支援LABO、日中一時支援chill、みんなのお家ハルハウス、ペアレント・サポートすてっぷ- 公式サイト： https://mottainaimatsuri.jp/

【岡山もったいない祭り 当日の様子】

寄付先団体×主催者によるトークショー倉敷アイビースクエア中庭広場