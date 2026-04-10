「やりたいことが見つからない」日本の20,30代の若者へ。著者・兼若勇基が書籍「やりたいことの地図」を手に全国100施設を旅し3,000名と対話する「地図旅プロジェクト」2026年4月下旬スタート

株式会社Mission Full

コーチング・書籍執筆を通じてキャリア支援を行う兼若勇基（かねわか ゆうき）は、2026年4月下旬より「地図旅プロジェクト」を開始します。

書籍『人生のモヤモヤから解放される！「やりたいこと」の地図』（SBクリエイティブ刊）を携え、大学・高校・コワーキングスペース・企業など全国100施設を巡りながら、無料献本・コーチングセッション・講演を届けるプロジェクトです。

仕事に熱意を持てる日本人がわずか6%（米ギャラップ社調査）という現実を変えるべく、著者自らが全国を旅します。

今、なぜこのプロジェクトが必要なのか？

【数字で見る「やりたいこと不足」の現実】

・仕事に熱意を持てる日本人：わずか6%（米ギャラップ社、139カ国中最下位）

・大卒の3年以内離職率：34.9% 最大理由「仕事が自分に合わなかった」

・高卒の3年以内離職率：38.4% 進路選択前の自己理解不足が鍵

・5～10%の離職削減で、毎年1.4～2.8万人の早期離職を防げると試算

「やりたいことが見つからない」「このままでいいのか不安だ」

これは個人の弱さではなく、社会構造が生み出している問題です。著者・兼若勇基自身も大阪大学大学院在学中に同じ悩みを抱え、休学して9か月・27カ国の世界一周の旅へ出た過去を持ちます。

就職・転職・独立を経てコーチとして独立後、1,500名以上へのセッション実績の中で「自分だけの人生の地図を描くことの大切さ」に気づき、その集大成を一冊にまとめました。

地図旅プロジェクトの概要

兼若勇基は書籍発売後の4月中旬より、「地図旅プロジェクト」と銘打ち、日本全国100箇所を訪問する活動を展開します。

訪問先は大学・コワーキングオフィス・キャリアセンター・シェアハウス・地域コミュニティなど、人生に悩む20～30代が集まる場所を中心に選定。

各地で書籍「やりたいことの地図」を献本しながら勉強会・出版記念講演を実施します。

各地の訪問先・日程・レポートはSNSおよび公式サイトにてリアルタイムで発信予定です。

施設に提供する 3 つの無償サービス

1.無料献本：書籍 1 冊をお届けし、共有スペースや書棚に設置

2.コーチングセッション（30 分）：施設長・責任者様を対象に無償提供

3.トークセッション（60～90 分）：「やりたいこと探し」をテーマにした講演を無償実施

1年間のスケジュール

書籍概要

書 名：人生のモヤモヤから解放される！「やりたいこと」の地図

著 者：兼若勇基

出版社：SBクリエイティブ

発売日：2026年4月5日（日）

対 象：やりたいことがわからない20～30代、キャリアの迷子、就活生、転職検討者

購入先：全国書店・Amazon他ECサイト

https://amzn.to/4vhljzS

メディアの皆様へ

本プロジェクトでは、各訪問地のメディア（地元紙・ラジオ・Web メディア等）に対し、訪問 2～3 週間前からプレスリリース送付と献本を行います。

著者の訪問当日に取材・講演の同時実施も可能です。

◆ 取材・連携に関するポイント

・「やりたいことが見つからない若者」という社会課題を、著者が自ら旅で体現するリアルなストーリー

・訪問施設でのワークショップ・コーチングを現場取材可能

・全国縦断の旅の中で、各地域の若者・施設長との対話を密着取材できる

・書籍・YouTube・SNS・全国放送への展開により、数十～数百万人規模へのリーチ可能性

著者プロフィール

兼若 勇基（かねわか ゆうき）

大阪府出身。大阪大学大学院（理系）在学中、「やりたいことが見つからない」という悩みを抱え休学。9カ月間・27 カ国を旅し、自⼰分析シート 500 枚以上に向き合うも答えが出なかった経験を持つ。帰国後、MBA を取得し経営コンサルティング会社へ就職。4年間勤務後転職するも、4 か月で解雇。

挫折を経てコーチとして独立し、6 つ以上のコーチングスクールで学んだ後、個人・経営者を対象に 1,500 名以上へのセッションを提供。「自分だけの人生の地図を描くことの大切さ」を伝えるべく、書籍執筆・日本一周プロジェクトに挑む。

本件に関するお問い合わせ

会 社：株式会社Mission Full

担 当：代表取締役 兼若勇基

所在地：大阪府

https://yuki-kanewaka.com/

※ 取材・講演依頼・書籍掲載等のメディア関係者からのお問い合わせを歓迎します。

※献本や書籍プレゼントもさせていただきます。