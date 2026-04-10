障がいのある方が企業で活躍できる社会の実現へ。DYMグループ、障がい者雇用支援サービス「ワークスバリアフリー」新サテライトオフィスを中央区湊に開設

株式会社DYM

人材事業、WEB事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）のグループ会社である株式会社ワークスバリアフリー（本社：東京都立川市、代表取締役：矢島 辰哉）は、東京都中央区湊に新たなサテライトオフィスを2026年3月30日(月)にオープンしました。

■新拠点・八丁堀オフィスの概要

八丁堀オフィスは定員94名規模の施設として、障がいのある方の就労支援および職場定着支援を行い、社会参加とキャリア形成をサポートする拠点となります。

近年、企業における障がい者雇用の重要性が高まる中、利用者数の増加や企業からの受け入れニーズの拡大を背景に、ワークスバリアフリーでは支援体制の拡充を進めています。今回の拠点開設は、都心エリアでの支援体制を強化し、より多くの方にサービスを提供することを目的としたものです。

また、中央区での拠点開設はワークスバリアフリーとして初となり、都心部へのアクセスの良さを活かしながら企業との連携をより一層強化し、障がい者雇用の促進に取り組んでまいります。

■八丁堀オフィスの概要

住所：〒104-0043 東京都中央区湊三丁目3番2号 4階

交通アクセス：

東京メトロ有楽町線「新富町駅」から徒歩4分

東京メトロ日比谷線「築地駅」・「八丁堀駅」から徒歩6分

席数：94席

申込方法：お電話もしくは以下問い合わせフォームよりお問い合わせください。

電話：042-521-6100

問い合わせフォーム：https://worksbarrierfree.jp/contact/

■ワークスバリアフリーの障がい者雇用のためのサテライトオフィスについて

ワークスバリアフリーでは、企業と障がいのある方をつなぐサテライトオフィスを各地で展開しており、現在以下の拠点を運営しています。今回の中央区湊拠点の開設により、総席数は約390席規模となります。

■現在のサテライトオフィス

・立川オフィス（粂川第二ビル／JR立川駅 徒歩5分）

約100坪／45席

・新横浜オフィス（新横浜SRビル／新横浜駅 徒歩1分）

約80坪／50席

・海浜幕張オフィス（幕張テクノガーデンCD棟／JR海浜幕張駅 徒歩3分）

約95坪／58席

・新大塚オフィス（新大塚プラザ／新大塚駅 徒歩1分）

約141坪／101席

・青戸コーヒー焙煎所オフィス（エルリングクリンガーマルサンビルディング／青砥駅 徒歩7分）

約99坪／50席

■障がい者雇用の可能性を広げる「ワークスバリアフリー」

DYMグループが展開する「ワークスバリアフリー」は、障がいのある方が企業で活躍できる社会の実現を目指し、就労移行支援および定着支援を行うサービスです。

利用者一人ひとりの特性や希望に合わせたサポートを提供し、就職活動の支援から職場定着までを一貫してサポート。ビジネスマナー、PCスキル、コミュニケーション能力の向上など、実践的なプログラムを通じて、企業で長く活躍できる人材の育成に取り組んでいます。

また、企業側に対しても障がい者雇用に関する理解促進や受け入れ体制づくりをサポートすることで、双方にとって持続可能な雇用環境の構築を推進しています。

今回の新拠点開設により、より多くの方に支援を届ける体制を整えるとともに、地域社会における障がい者雇用の促進に貢献してまいります。

■株式会社ワークスバリアフリー会社概要

会社名：株式会社ワークスバリアフリー

代表取締役：矢島 辰哉

資本金：3,000万円

設立：2022年9月27日

本社所在地：東京都立川市柴崎町二丁目3番18号 粂川第二ビル5階

登録免許

一般労働者派遣 派 13-316904

有料職業紹介 13-ユ-315347

■株式会社 DYM 会社概要

(1)商号 ：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅

(3)設立年月 ：2003年8月

(4)資本金 ：5000万円

(5)売上高 ：258億円（21期）、324.6億円（22期）

(6)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階

(7)従業員数 ：連結 2,744名（2025年4月1日現在）

(8)事業内容 ：WEB事業、人材事業、研修事業、エグゼパート事業、海外医療事業、M＆A事業 等

(9)URL ：https://dym.asia/