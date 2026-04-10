【ホテル日航関西空港】『切り文字じょじょすけ展 はさみと紙と俺と』を4月11日より開催

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

関西国際空港直結のホテル日航関西空港(所在地：大阪府泉佐野市 関西国際空港内 総支配人：山之口 智章)は、切り文字師 切り文字じょじょすけ氏(以下、じょじょすけ氏)の作品展『切り文字じょじょすけ展 はさみと紙と俺と』を2026年4月11日(土)から7月26日(日)まで開催いたします。

『切り文字じょじょすけ展 はさみと紙と俺と』左：「世界の言葉でありがとう」／右：「百福図」

地域の方のご協力のもと展開してきたホテル2階通路スペースのギャラリーにおいて、切り文字師として活動を始めて10周年の節目を迎えたじょじょすけ氏の初披露作品を含む18点を展示いたします。

じょじょすけ氏は、これまで「はさみと紙」を用いて多彩な作品を生み出し、昨年は大阪で開催された国際的なイベントにおいて、熊取町親善大使としてパフォーマンスを行うなど、活躍の幅を広げてきました。

本展示では、中国発祥の縁起物「百福図」をモチーフに、100種類以上の異なる字体で「福」の文字を表現した作品をはじめ、10年の歩みを象徴する作品をご覧いただけます。さらに、海外からのお客様も多く訪れる当ホテルにちなみ、約20カ国の言語で「ありがとう」を表現した新作も披露いたします。

また、5月2日(土)・3日(日・祝)には、オールデイダイニング「ザ・ブラッスリー」をご利用のお客様を対象に、即興で作品を仕上げる切り文字の実演および、ショー形式で楽しめるライブパフォーマンスを開催いたします。

今回で19回目を数えるギャラリー展示。ホテル日航関西空港は、今後も地元泉佐野市や泉州地域の良いもの・魅力・活躍する人を紹介する機会の創出に取り組んでまいります。

- 『切り文字じょじょすけ展 はさみと紙と俺と』 開催概要

【開催日時】2026年4月11日(土)～7月26日(日)

【開催場所】ホテル日航関西空港 2階 通路スペース

【展示内容】切り文字師 切り文字じょじょすけ 作品18点

※展示内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

- ゴールデンウィーク 切り文字じょじょすけイベント実施概要

【開催期間】2026年5月2日(土)、5月3日(日・祝)

【開催場所】ホテル日航関西空港 2階 オールデイダイニング「ザ・ブラッスリー」

【内 容】

１.切り文字の実演

ランチ：12：00～14：30／ディナー：17：30～20：30

２.ショー形式のパフォーマンス

ランチ：13:00～ ディナー：18:30～(各回10分程度予定)

※開催時間に「ザ・ブラッスリー」をご利用の方を対象に実施いたします。

- 切り文字師 切り文字じょじょすけ氏ついて

大阪府堺市育ち、泉南郡熊取町在住。幼少期より手先が器用で、ハサミで紙を切ることに楽しさを覚え、システムエンジニアとして働く傍ら、文字を切ることで様々な作品を創り出す切り文字師として活動。本年は、活動10周年および還暦を迎える節目の年。

2018年に泉南郡熊取町のくまとり観光大使に任命。地元熊取町や泉州地域を中心に活動し、2025年には大阪で開催された国際的なイベントでのパフォーマンス出演や、熊取町のふるさと納税の返礼品への採用など、活躍の幅を広げている。

一枚の紙から下書きをせず、一筆書きのように切り出す独自の手法で作品を制作。文字の形を作りながら切り進めるため、完成するまでどのような柄(書体)になるか本人にもわからない『世界にひとつだけの作品』を生み出している。ハサミで紡がれる文字は躍動感にあふれ、心に響く文字や言葉として表現される、技術だけにとどまらないメッセージを宿した作品が魅力。

ホテル日航関西空港

世界の各都市を結ぶ海上空港「関西国際空港」内のホテルで、第1ターミナル、鉄道駅に直結した「エアロプラザ」内に位置し、第2ターミナルへは、「エアロプラザ」1階から無料連絡バスが運行。館内はゆとりのある空間設計を基本に、客室はやわらかな色調のインテリアと静けさを重視し、各レストランでは、食材にこだわった美味しい料理をお楽しみいただけます。旅の始まり・旅の終わりにぜひご利用ください。

【所在地】大阪府泉佐野市泉州空港北1番地

【電話】072-455-1111（ホテル代表）

【公式サイト】https://www.nikkokix.com/